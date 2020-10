TRIST: Ingunn Glenster (48) har lenge hatt en interesse for skrekkfilmer og spesialeffekter. Her er hun avbildet på et av de mange Halloween-arrangement som hun sammen med familien har holdt de siste årene. Foto: Wilfred Lie/Privat

Avlyser årets Halloween-arrangement: – Kjempetrist

Ingunn Glenster (48) har siden 2012 invitert skrekkglade gjester til sitt spøkelseshus. Hun støtter Halloween-rådene fra Folkehelseinstituttet.

Halloween nærmer seg med stormskritt, til glede for store og små. Men feiringen blir som alt annet annerledes i år grunnet coronapandemien.

Blant dem som har forberedt seg på at det blir en annerledes Halloween-feiring i år, er Ingunn Glenster (48) og familien.

Hvert år siden 2012 har hun og familien invitert skrekkglade gjester til sitt spøkelseshus i Enebakk. I fjor var det nærmere 1700 besøkende som tok turen innom.

– Vi bruker et helt år på å planlegge dagen. Det har vært en voldsom interesse, og det har også hendt at folk har kommet hele veien fra Bergen og Kristiansand for å oppleve skrekkhuset, sier Glenster til VG.

– Har brukt mye ressurser og tid

På grunn av coronapandemien har de i år bestemt seg for å avlyse arrangementet. Det er en avgjørelse som falt Glenster tungt for brystet.

– Vi innså at det ble vanskelig å skulle gjennomføre arrangementet i tråd med gjeldende smittevernregler, og vi bestemte oss derfor å avlyse det hele, sier hun.

SKREKK OG GRU: Ingunn sier hun henter mye av inspirasjonen fra velkjente skrekkfilmer. Foto: Privat

– Jeg har brukt så mye tid, energi og ressurser på å planlegge og gjennomføre dette, så det er kjempetrist å ikke kunne gi folk en gøy opplevelse men vi håper og tror at det blir mulig å gjennomføre i 2021, legger hun til.

FHI med Halloween-råd

Folkehelseinstituttet har samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

– Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis, sier overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl i en pressemelding.

Det er mulig å gjennomføre knask eller knep-runder så lenge man følger følgende råd:

Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.

Gå i små grupper og med dem man er sammen med til vanlig.

Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.

Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.

Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.

Ikke del godteri.

Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, sier Greve-Isdahl.

ANNERLEDES FEIRING: Ikke del godteri og ha med en voksen på knask- eller knep runden, er blant smittevernrådene fra FHI. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Feirer med venner og skrekkfilm

Glenster stiller seg positiv til Halloween-rådene FHI har gått ut med.

– Det er klart at når FHI går ut med denne oppfordringen, så ligger det grundige faglige vurderinger bak avgjørelsen, sier hun.

Selv om det riktignok ikke blir noe skrekkhus i år, så har familien på fire ingen planer om å legge Halloween-feiringen på hylla.

– Vi tenker å invitere noen par venner og pynte huset, spise godteri og se på en eller to skrekkfilmer, sier hun.

