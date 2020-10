TO LABBER: Dette var alt hundeeieren fant igjen av elghunden som ble tatt av ulv øst for Flolangen i Nes lørdag. Foto: Privat

Hunden Saga (3) tatt av ulv – kun labbene lå igjen

Hunden Saga ble spist opp av ulv under helgens elgjakt. Eier Kenneth Sletner tror elgjakt er historie om ti år hvis ingen tar grep.

Sletner og resten av jaktlaget var i ferd med å avslutte for dagen, etter å ha vært på elgjakt i Nes kommune på Romerike i Viken fylke på lørdag. Da elghunden Saga ikke hadde kommet tilbake, gikk hundeeieren ut for å finne henne før det ble mørkt.

Det var da han fikk øye på det han først trodde var hunden hans.

– Da så jeg at det var en ulv som gnagde på det ene bakbeinet til Saga. Da jeg ropte, reiste ulven seg opp og så på meg i 30–40 sekunder. Jeg sto cirka 20 meter unna, forteller hundeeier Sletner til VG.

– Hunden var omtrent helt spist opp. Jeg fant en halvannen meter lang tarm og resten av labbene.

ELGEHUND: Saga (3) var på elgjakt med eier Kenneth Sletner da hun løp av gårde. Til slutt fant han Saga, oppspist av ulv. Foto: Privat

Flere ulver involvert

Overfor Raumnes avis bekrefter Viltnemnda at en elghund lørdag ble tatt av ulv i området. Viltnemndleder Olav Mæhlum i Nes antar at flere ulver var involvert.

– I og med at det var så lite som var igjen av hunden, er det nødt til å dreie seg om flere ulver. Én ulv får ikke spist så mye på så kort tid, sier han til avisen.

Ifølge Mæhlum er området der hunden ble tatt en del av ulvesonen. Han mener derfor det som skjedde er å regne som helt naturlig atferd for en ulv.

Hundeeier Sletner sier at det virket som om ulven forsøkte å forsvare byttet sitt:

– Da jeg gikk mot den stilte den seg ut på en høyde og så ned på oss, forteller han.

Hundens jobb under jakten er å bjeffe slik at elgen stopper opp.

– Det er et samarbeid mellom hund og jeger, en kjempetrivelig ut-på-jakt-form, der bikkjene får drive med det de liker best, sier Sletne.

– Hvorfor slipper du hunden ut i et område med ulv?

– Hvorfor skal vi vike med noe vi har gjort i generasjoner fordi staten har påtvunget oss en gjeng lausbikkjer som ser ut som vanskapte sjæfere? Hvis jeg visste at det var ulv så nærme, hadde jeg ikke sluppet ut hunden, sier Sletner.

Han mener at ulvebestanden i Norge er for høy og at man burde ha nulltoleranse for ulv.

– Sånn som ulven får herje nå, vil elgjakt være historie innen ti år. Jeg har mistet litt lysten til å jakte, sier han.

