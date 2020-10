NABOER: Arne Bekkevold og Helge Storsveen diskuterer ivrig hvorfor de har gått fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet. Foto: Eirik Røsvik

Ap-krisen: Slik har Støre mistet velgere

LØTEN/OSLO (VG) Arbeiderpartiet taper på de fleste fronter etter seks år med Jonas Gahr Støre som partileder. Ap lekker til flere partier – og mister både unge og tradisjonelle velgere.

Tidligere Ap-varaordfører Arne Bekkevold (75) byr på kaffe og kake når naboen Helge Storsveen (69) er på besøk.

Begge har stemt på Arbeiderpartiet nesten hele livet, men har byttet til Senterpartiet. De følges dit av stadig flere Ap-velgere.

Storsveen meldte seg inn i Sp så sent som i fjor og sitter i kommunestyret i Løten i Innlandet.

– Arbeiderpartiet er ikke det de engang var, sier Bekkevold og får raskt støtte av naboen over kaffebordet hjemme i stuen.

– Jeg synes at hele samfunnet har blitt slik at det skal forandres på alt som finnes, selv om det fungerer. Senterpartiet traff meg kanskje mest ved at de vil beholde mest mulig av det vi allerede har, sier Storsveen til VG.

Det har vært en begredelig høst for Jonas Gahr Støres Ap.

På VGs partibarometer for oktober fikk Ap 22,7 prosents oppslutning. Det ville vært partiets dårligste valg på 99 år, om det blir resultatet neste år.

Respons Analyse har nå utført en helt fersk sammenstilling for VG med tall tilbake til 2014, året Støre tok over som partileder. De viser at de to naboene fra Løten er del av en større trend:

Aps oppslutning har gått dramatisk ned under Støre, særlig i tidligere bastioner som Nord-Norge, Trøndelag og Innlandet

De taper velgere over hele fjøla, men aller flest kvinner, folk i yrkesfør alder og folk i de aller største og de minste kommunene.

Et Ap i krise lekker til Sp i bygdene, men mister samtidig radikale velgere til SV, MDG og Rødt i storbyene.

Grønn kommune

Løten kommune har vært en tradisjonell Ap-kommune.

Ap hadde rent flertall i kommunen fra slutten av andre verdenskrig til 90-tallet og fikk mer enn halvparten av stemmene frem til 2001.

De har også vært størst i alle valg unntatt to. Det ene var valget i 2003, da Bekkevold selv var ordførerkandidat. Det andre i 2019, hvor Sp-ordfører Marte Larsen Tønseth fikk makten.

les også Sps nye bastion

– Jeg ser ikke noen i Arbeiderpartiet som klarer å kjempe for ting de tror på og mener er riktig. Mange er økonomiutdannede, altfor få fra grasrota. De er flinke, men de kunne vært byråkrater mange, sier Bekkevold og legger til:

– Jeg tror Sp er det eneste partiet som ser at vi trenger mer enn store byer og sentrum. Jeg synes ikke Ap er gode på distriktspolitikk.

fullskjerm neste EX-AP: Arne Bekkevold hjemme i stuen.

Tallene viser at Ap står i en stor skvis på flere måter:

Partiet taper mest i de aller største kommunene – og de aller minste. I kommuner med mer enn 50.000 innbyggere har de gått fra 35 prosent oppslutning til 21 i gjennomsnitt.

I de minste kommunene, med under 10.000 innbyggere, er nedgangen fra 37 til 20 prosent oppslutning.

Lekker i begge ender

Respons Analyse har på oppdrag fra VG sammenlignet bakgrunnstall fra nasjonale målinger for august til oktober i 2014, 2016, 2018 og 2020. Dette forteller hvor gamle folk er, kjønn og hvor de bor når de svarer på en meningsmåling.

Disse tre månedene er valgt for å gi et bilde av partiets situasjon når det er i underkant av ett år igjen før neste valg.

– Tallene viser at Arbeiderpartiet mister unge, urbane og radikale velgere til MDG og SV, og så mister de mer tradisjonelle kjernevelgere til Senterpartiet. Det finnes ikke noen magisk formel for å vinne tilbake begge disse velgergruppene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til VG.

Valgforskeren sier at Ap har gått mest tilbake i sine tidligere bastioner, som Nord-Norge og Innlandet.

– Arbeiderpartiet har ikke noen tydelig profil lenger, sånn som de en gang hadde. De har blitt et tverrsnitt av befolkningen og har like mye eller lite oppslutning i alle grupper sammenlignet med tidligere. Det skyldes at de har gått veldig kraftig tilbake blant velgergrupper hvor de tidligere sto sterkt, sånn som i Nord-Norge, sier Bergh.

Tallene viser at Ap taper mer oppslutning hos kvinner enn hos menn. De taper mest hos folk i arbeidsfør alder og minst hos eldre velgere.

Den grønne flukten

Miriam Einangshaug (25) og Tore Remi Christensen (34) var begge på Utøya i 2011. De var den gangen aktive i AUF og ble venner i overlevende-grupper etter terroren.

De er to av stadig flere som går fra Ap til radikale partier i storbyene. For vennene landet valget på Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Christensen sier at den utløsende faktoren var Arbeiderpartiets retorikk i innvandringsspørsmålet, som han mener har nærmet seg Fremskrittspartiet i språket under Jonas Gahr Støre.

Han nevner spesielt innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani.

– De dro seg lenger og lenger unna mine kjerneverdier, sier Christensen.

EX-AUF: Tore Remi Christensen meldte seg inn i MDG. Foto: EIRIK RØSVIK

Sist gang de stemte på Ap i et valg var i 2015. Einangshaug meldte seg inn i MDG i 2017, Christensen i 2018.

Einangshaug peker på klima når hun skal forklare sin partireise og kritiserer det hun mener er Aps manglende satsing.

– Det er det at man ikke var villig til å ta klima på alvor. Det snakkes veldig mye, men gjøres veldig lite. Jeg trengte et parti som var villig til å gjøre handling ut av meningene sine. Det går veldig trått i Ap, sier hun.

– Men Ap sier at de klarer å samle oljearbeiderne og miljøaktivistene i samme telt og mener at de kan ta oss ut av klimakrisen?

– Det høres nok veldig fint og flott, men klimaendringene venter ikke på at Ap stenger kranen. Vi har ikke tid.

MILJØ: Miriam Einangshaug stiller til valg for MDG, men var tidligere med i AUF. Foto: Eirik Røsvik

Statsminister Støre?

Det er langt mellom Løten og Oslo, men både de nye MDG-erne i Oslo og Sp-erne i Løten peker på lederen i Ap som et problem.

De to naboene i Løten mener at Jonas Gahr Støre ikke ser ut som en statsminister.

– I mine øyne er han ikke noen statsminister-type. Han har ikke evne til å lytte, men sier det han mener er riktig. Det preger partiet litt, sier Storsveen.

De sammenligner Erna Solberg med tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland, men tror likevel det er umulig at Sp skifter side og støtter de borgerlige partiene.

AP-TOPPER: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Gisle Oddstad

– Erna er ganske myndig. Hun er litt Gro-type. Du må ha en person som ruver litt, sier Bekkevold.

I Oslo sentrum er MDG-erne også kritiske til lederskapet i Arbeiderpartiet.

– Jonas er en klok person, men jeg tror ikke han har den Ap-appellen fordi han ikke er Jens. Det tror jeg veldig mange i Ap kjenner på. Jeg tror det hadde vært mye lettere for Ap å komme seg opp, hvis for eksempel Raymond hadde tatt over roret sentralt, sier Tore Remi Christensen.

– Ikke flinke nok

Partisekretær Kjersti Stenseng svarer på vegne av Arbeiderpartiet. Hun sier til VG at veien tilbake for Ap ligger i å være et kraftig alternativ til Solberg-regjeringen.

Hun sier at det både i 2017 og 2019 var stor misnøye med regjeringens privatiserings- og sentraliseringsiver. Samtidig falt Ap.

– Vi var ikke flinke nok til å synliggjøre prosjektet vi gikk til valg på. Vi har brukt tiden godt etter disse valgene og kjørte åpne og ærlige evalueringer, noe som har gitt oss et godt grunnlag for prosjektet vi nå går til valg på, sier Stenseng.

Hun mener videre at Aps nye utkast til partiprogram svarer på det partimedlemmer, fagbevegelse og velgere har etterspurt.

Hun sier blant annet at de har lagt frem en «rettferdig klimapolitikk».

SVARER: Partisekretær Kjersti Stenseng sier at Arbeiderpartiet har en stor jobb foran seg. Foto: Gisle Oddstad

– Skal klatre

For å forklare Aps fall peker Stenseng på at de har hatt turbulente år med interne konflikter. Mange Ap-velgere har satt seg på gjerdet.

– Kan dere klatre tilbake over forrige valgresultat før neste stortingsvalg?

– Selv om disse tallene er lavere enn vi ønsker, skal vi klatre opp fra dagens målinger. Vår ambisjon og jobb er selvsagt å styrke oss betraktelig. En jevn trend er at befolkningen ønsker en ny retning for landet og skal vi sikre regjeringsskifte trengs et sterkere Arbeiderparti, sier hun.

– Hva er godt nok for Arbeiderpartiet?

– Det er ikke Arbeiderpartiet som bestemmer hva som er et godt nok valgresultat, det er opp til velgerne. Det neste året bruker vi alle krefter på å få flertall for ei rødgrønn regjering, med et sterkest mulig Arbeiderparti.

Publisert: 28.10.20 kl. 19:55

