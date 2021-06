ANKLAGER: Abid Raja mener det er «dønn useriøst» av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum å jobbe mot et vedtatt prosjekt - og kjempe for et «luftslott». Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Venstre-Raja advarer mot statsminister Vedum

Venstre-nestleder og kulturminister Abid Raja mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i NRK-saken driver renspikka populisme for å tekkes velgerne i Groruddalen – med det Raja kaller et luftslott.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– En person som har som ambisjon om å bli statsminister bør ikke drive på slik. Det er dønn useriøst. Hvis det er sånn Vedum vil styre landet, så tenker jeg at det er noe folk bør merke seg, sier Raja.

Striden dreier seg om lokaliseringen av NRK, som skal flyttes fra Marienlyst til Ensjø litt nordøst for Oslo sentrum.

Etter at beslutningen var tatt i NRK og av regjeringen, sa Vedum til VG at NRK i stedet bør bygges i Groruddalen - og hvis han ender i regjering, så vil han ta omkamp.

Mandag forsvarte Aps byrådsleder Raymond Johansen flytteplanene og kritiserte Vedum kraftig for å komme - langt på overtid, med et ukjent alternativ, som ikke er utredet.

SAMMEN: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen da de presenterte flyttingen av NRKs hovedkontor til Ensjø 18. mai. Foto: Terje Pedersen

Vedum ba Johansen puste med magen og ikke bli så sint.

Kulturminister Abid Raja er i kraft av å være kulturminister generalforsamling for statsinstitusjonen NRK; han som på vegne av regjeringen har det øverste ansvaret for flytteprosjektet.

– Styret og NRK-sjefen har gjort et ekstremt omfattende arbeid for å kartlegge nærmere hundre alternativer, hvor man har sett nærmere på rundt 30 og så jobbet seg videre nedover, hvor de har tatt hensyn til de politiske føringene vi ga, sier Raja.

– Renspikka populisme

– Og hva var de?

– Det skulle være økonomisk nøysommelig, ikke være prangende eller fordyrende. Jeg vet de har vurdert beliggenhet på Bjørvika og midt i byen: Tomter og prosjekter som har blitt spilt inn og vurdert, sier Raja og fortsetter.

– Jeg må da spørre Vedum: Når er det han og Sp har spilt inn Groruddalen som et prosjekt? Jeg vet svaret. Det har de ikke gjort. Men etter at vi etter en lang prosess hadde landet på at Ensjø samlet var det beste stedet, så gikk de ut i mediene og lanserte et prosjekt som aldri har vært faglig vurdert.

PRESENTASJON: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (t.h.), kulturminister Abid Raja og byrådsleder Raymond Johansen (i midten bak) under pressemøtet om flyttingen av NRKs hovedkontor fra Marienlyst til Ensjø. Foto: Terje Pedersen

– Så kom de litt sent i gang i Senterpartiet og spilte inn en tomt, fordi det vil være bra for Groruddalen?

– Verken han eller partiet har spilt inn ett eneste prosjekt da den formelle prosessen pågikk. Å komme etter at denne lange formelle prosessen er avsluttet, med et nytt alternativ, er renspikka populisme fra Vedum, for å tekkes velgere i Groruddalen.

– Luftslott

– Hvor mye vil det koste å oppheve kjøpekontrakten på 800 millioner kroner?

– Å skulle begynne på nytt med et prosjekt i Groruddalen, med utgangspunkt i en tomt som i dag ikke finnes, vil trolig fordyre prosjektet med flere milliarder kroner.

– Hvor mye vil Ensjø-prosjektet samlet koste?

– Endelig prislapp er ikke klar. Det er kalkulert med at salgssummen fra NRK på Marienlyst skal dekke hele nybyggprosjektet, pluss at det skal gi penger til statskassen som vi skal bruke på andre prosjekter.

MØTTES: Byrådsleder Raymond Johansen og Abid Raja hilste da de presenterte det nye NRK-bygget på Ensjo 18. mai. Foto: Terje Pedersen

Raja reagerer på en ting til:

– Det at Raymond sier i fra om det luftslottet som Vedum forsøker å bygge, må Vedum tåle. Det er ren hersketeknikk å svare med å kalle Raymond for sint. Det er ganske usaklig fra en som er utpekt som partiets statsministerkandidat. Byrådslederen har som tilretteleggende planmyndighet gjort et grundig stykke arbeid.

– Jeg vil si en ting til Vedum

Vedum har fremholdt hvor viktig slike store samfunnsmessige prosjekter er og har vist til hva det har betydd for Romerike å få hovedflyplassen og hvor viktig flyttingen av Operaen har vært for Bjørvika.

Raja sier det er vel og bra, men at Vedum stod igjen på perrongen da NRK-beslutningen ble tatt.

– Jeg vil si en ting til Vedum: Du er opptatt av Groruddalens ve og vel. Det er bra og det er også Raymond og jeg. Men du setter Groruddalen opp mot Ensjø-prosjektet, som ligger midt mellom Kampen, Tøyen og Gamlebyen; tre deler av byen som også trenger et løft.

– INNFALL: Abid Raja mener Trygve Slagsvold Vedum driver politikk etter innfallsmetoden. Foto: Mattis Sandblad

Han legger til:

– I realiteten fortjener begge disse delene av Oslo et løft. Problemet er at når det gjelder Groruddalen så har det ikke vært noen tomt som ble tilbudt.

– Han har pekt på en tomt ved Grorud stasjon?

– Hvis han skal drive Norge etter innfallsmetoden og i etterkant peke på et sted som aldri har vært utredet, det er ikke verdig en som har de politiske ambisjonene som Sps statsministerkandidat har, sier han og peker blant annet på den usikkerheten dette gir for de NRKs ansatte.

– Vedum: Det får han mene

Vedum står på sitt.

– Vi står på en tradisjon om at store samfunnsmessige beslutninger bør tas av politikere og at du har en offentlig debatt om det, slik det var med Operaen, hvor det endte med at man gikk mot fagmyndighetenes råd, som heller ville ha den på Vestbanen.

– Regjeringen har politisk behandlet og støttet flyttingen til Ensjø?

– Ja, det har vært behandlet i generalforsamlingen, hvor Raja bestemmer, men vi har ikke hatt noen bred politisk debatt.

STÅR PÅ SITT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han ikke driver populisme, men kamp for at store statlige lokaliseringer skal debatteres politisk. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Raja sier dere har fremmet et forslag det ikke er faglig grunnlag for, etter at beslutningen er tatt?

– Det får han mene. Vi vil ha en politisk diskusjon, slik man hadde om hovedflyplassen som endte å forandre hele Romerike.

– Ingen mistanke

Raja anklager Vedum for populisme.

– Rja kan kalle meg hva han vil, det er ikke så farlig. Det handler ikke om det, men å bruke en så stor statlig lokalisering til å få til større samfunnsendringer. Det er ikke nytt, det er en tradisjon.

– Hva tenker du om at Raja bruker det til å stille spørsmålstegn ved dine statsminister-egenskaper?

– Det må de få lov til hvis de vil. Venstre ønsker ikke at Senterpartiet skal gjøre et godt valg.

– Du sa i intervjuet med VG at Raymond Johansen og NRK-sjefen var venner. Mente du at du har mistanke om kokkelimonke eller enda mer alvorlige ting?

– Nei, nei, det mistenker jeg ikke, men jeg nevnte det fordi det er et faktum at Thor Gjermund Eriksen var byrådssekretær for Johansen da han var miljø- og samferdselsbyråd i Oslo. Eriksen representerte SV.