Eks-lærer dømt for nettovergrep mot barn

En tidligere lærer i 40-årene er dømt til ti måneders fengsel for ulike seksualovergrep over nettet mot mindreårige.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mannen var tiltalt for seksuelle nettovergrep mot fem jenter i alderen 10 til 15 år. Tre av ofrene er identifisert.

Sunnmørsposten omtalte saken først.

Saken dreier seg ifølge dommen fra Sogn og Fjordane tingrett om seksualiserte samtaler med barn på nett, utveksling av seksualiserte bilder og video, samt oppbevaring av bilder som seksualiserer barn.

Nekter straffskyld

Mannen fra Vestland fylke innrømmer ikke straffskyld og har i retten nevnt som en forklaring at han kan ha blitt hacket.

Dette fester ikke retten lit til, blant annet pekes det på at bevismateriale er funnet på flere enheter som lå innelåst på den dømtes tidligere arbeidsplass – en skole.

Mannen har også innrømmet at flere av bildene som er beslaglagt er av hans nakne penis.

Ifølge Sunnmørsposten jobbet mannen tidligere som lærer, men skal ha opplyst i retten at han fikk sparken etter at saken ble kjent.

Retten mener det er skjerpende at meldingene er grove og at det yngste barnet var ti år da dialogen startet. Også det at det er flere fornærmede og at mannen har foreslått møter med flere av dem, er skjerpende.

Anker dommen

Mannen er dømt for seks separate overtredelser av straffeloven § 311 første ledd, jf. annet ledd og overtredelse av straffeloven § 305 bokstav a og b, med tre kjente fornærmede.

Mannen fikk fradrag på 49 dager for tid i varetekt og er også dømt til å betale 5000 i saksomkostninger til det offentlige.

Arvid Mellingen er advokat for mannen i 40-årene og kommenterer på vegne av sin klient:

– Han er uenig i dommen, mener den er feil og vil anke den, opplyser Mellingen til VG.