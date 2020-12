FØRSTEMANN UT: Svein Andersen (67) på Ellingsrudhjemmet fikk mandag den første vaksinedosen i Norge. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Kunne vaksinert 5000 i romjulen – 1984 doser blir brukt

Under halvparten av tilgjengelige vaksinedoser blir brukt i romjulen.

I romjulen fikk Norge 9750 doser levert – og FHI bestemte at rundt 5000 av disse kunne brukes på sykehjemsbeboere i romjulen. Likevel er under halvparten brukt.

Så mange doser ønsket kommunene:

Oslo: 429

Ringsaker: 280

Sarpsborg: 370

Stange 85

Hvaler 24

Hamar 251

Fredrikstad 545

Til sammen utgjør det 1984 doser.

Fredrikstad vaksinerte mer enn Oslo

FHI ba kommunene komme med et antall på hvor mange sykehjemsbeboere de har i kommunen, og hvor mange doser de ønsker. For eksempel ønsket Fredrikstad 545 doser, som var nok til å dekke alle sykehjemsbeboerne.

Oslo ønsket 429 doser, nok til å vaksinere fem av totalt 38 sykehjem. Til sammenligning vaksinerte Region Hovedstaden i Danmark, som omfatter København, 1694 personer søndag.

Innen søndag kveld er 4788 vaksinedoser satt i Danmark, ifølge VGs vaksinespesial.

Oslo: Ønsket å starte gradvis

Sykehjemsetaten forklarer at de ønsket en kontrollert opptrapping for å få god erfaring:

– Vi valgte ut fem sykehjem med ulik driftsform, størrelse og beboergrupper slik at opplæring, prosedyrer og logistikk ville sørge for at alle doser ble brukt, sier direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold til VG.

– Hvorfor klarte Fredrikstad å vaksinere alle, og og ikke dere?

– Vi har 38 sykehjem, desidert flest i landet med 3600 beboere, og erfaringene i ulik størrelse og driftsform gjør at vi skal kunne vaksinere alle beboere som ønsker i løpet av de to første ukene i januar.

– Kunne dere klart flere?

– Det handler om at vi må sørge for at dosene vi får, blir brukt. Denne vaksinen skiller seg fra tidligere vaksinasjoner ved at den må settes innen 120 timer fra den tas ut av fryselageret og at alle fem doser per glass må settes innen seks timer fra det blandes ut. Trening i prosedyrer basert på erfaringene fra de første fem øker sjansene for at dette blir gjort på en god måte, når vi skal ta enda flere på kortere tid over nyttår.

Han legger til at Oslo har vært episenteret i Norge, og at hadde de fått alle dosene med en gang og fått smitteutbrudd på et hjem, hadde risikoen økt for at flere av dosene kunne gått til spille fordi mange beboere og medarbeiderne som skulle sette vaksinen, hadde vært syke eller i karantene.

FHI: Opp til kommunene

FHI stoler på prioriteringen Oslo har gjort:

– Vi forutsetter at Oslo har gjort gode vurderinger for å sikre at gjennomføringen av vaksinasjon er kvalitetssikret og at de har kontroll på opptrappingen.

– Så kan det hende opptrappingen er kontrollert, men noe langsommere enn om man bare hadde kjørt på. Det er viktig at dette blir gjort riktig og at ikke vaksiner går til spille, sier Geir Bukholm i FHI, og legger til at man også må sikre at det ikke oppstår smitteutbrudd på sykehjemmenene i forkant av eller under vaksinasjonen.

TILTRO TIL OSLO: Geir Bukholm sier det er viktig at vaksinasjonen skjer kontrollert slik at ikke vaksiner går til spille. Foto: Krister Sørbø

– De syv kommunene har fått tilbud om å starte vaksinasjon av sine sykehjemsbeboere. Så er det opp til kommunene å legge opp til en kvalitetssikret gjennomføring av denne første vaksinasjonsrunden. Hvor mange sykehjemsbeboere de klarer å få vaksinert i løpet av romjulen og hvor mange som blir vaksinert i uken etterpå er opp til kommunene å vurdere, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Fra vår side ønsker vi at dette gjennomføres så raskt som mulig, det tror vi også at kommunene ønsker.

– Hvorfor valgte dere ikke å sende dosene til andre kommuner som da kunne startet i morgen?

– Det er en god prioritering å sørge for at Oslo blir dekket og at de blir dekket tidlig.