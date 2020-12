POPULÆR VINTERDESTINASJON: Tilbakemeldinger til kommunen tyder på at ikke alle turistene følger karantenereglene. Illustrasjonsfoto. Foto: Erik Johansen / NTB

Varslet om turister som bryter karanteneregler: − Vi ser alvorlig på dette

Trysil kommune er i dialog med politiet om brudd på karantenereglene blant utenlandske turister.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som Norges største vintersportsdestinasjon er Trysil et populært mål for skiglade turister.

Kommunen opplever imidlertid at mange av dem ikke er kjent med de norske karantenereglene. Tilbakemeldingene fra lokale reiselivsbedrifter, taxinæringen og restauranter gjør kommuneoverlegen urolig.

– Vi har fått signaler om at utenlandske turister, ofte uvitende, bryter karanteneplikten. For eksempel at de står på ski i alpinanlegget, eller oppsøker butikker for å få hjelp til å fikse ting. Vi ser alvorlig på dette, sier Hanna Rydløv.

Hun tilføyer at de er i dialog med politiet for å koordinere oppfølgingen av bruddene.

– Dette er noe vi har vært bekymret for, ettersom vi både er en kommune med stor grense mot Sverige og en reiselivskommune med mange besøkende. Det er en risiko, erkjenner kommuneoverlegen.

les også Karanteneregler ble skrevet i rekordfart: – Alternativet hadde vært å vente

– Klart man blir bekymret

Kommunen har brukt sine egne og reiselivets hjemmesider, samt SMS-varsling, for å nå ut til de utenlandske turistene.

– Akkurat nå har vi lavt smittetrykk her, men det er klart man blir bekymret ettersom smittesituasjonen i hele Europa og nærmiljøer i Sverige er veldig ustabil.

Det er flere uker siden Trysil sist registrerte et tilfelle av covid-19. Likevel tester de grensependlere som jobber i kommunen, og anbefaler bruk av munnbind på offentlig plass.

– Den oppfordringen opplever vi faktisk at følges veldig bra, påpeker kommuneoverlegen.

Hun forteller at utestedene og barene ved alpinanlegget har et øvre tak for antall gjester og sikrer nødvendig avstand mellom gjestene.

– De har avvist gjester også, noe som egentlig strider mot deres serviceinnstilling, men de gjør det for fellesskapet.

Har økt beredskap

Kommuneoverlegen er trygg på at de har en beredskap som tåler den økte tilstrømningen av turister under jul- og nyttår.

Hun trekker frem testteamet, smittesporingsteamet og det kliniske teamet som har ansvar for å følge opp dem som tester positivt:

– Alle er i økt beredskap. Vi har også et vaksineteam. Dermed har vi god kapasitet, men det er klart at vi ikke kan opprettholde gul beredskap en hel sesong med en Oslo-befolkning.

Tiden til å forberede seg og fokuset på beredskap i kommunene har vært til stor hjelp, mener Rydløv:

– Vi vet ganske mye om hva vi kan forvente og er veldig ydmyke for at man må sette inn tiltak dersom situasjonen skulle endre seg – forhåpentligvis med en kort tidsramme. Jeg føler meg ikke alene, vi har et fellesskap rundt dette og en god forståelse i kommunen og reiselivet.

les også Disse slipper karantenehotell

Dette sier andre hyttekommuner

VG har også vært i kontakt med hyttekommunene Hemsedal og Hol, hvor Geilo ligger. Ingen av dem har foreløpig indikasjoner på at turister bryter karantenereglene.

Kommuneoverlege Camilla Underland i Hemsedal sier at befolkningen i kommunen har tredoblet seg den siste tiden.

– Vi regner med at det kommer flere, er rigget og følger med. Vi har tett kontakt med næringen, med ukentlige møter, og gjennomfører tilsyn. Vaktholdet er forsterket, med coronaverter som gir god informasjon og sørger for at folk følger reglene, sier hun.

Etter at regjeringen ba alle som har kommet fra Storbritannia de siste 14 dagene om å teste seg har 10–12 stykker meldt seg til testing, forteller kommuneoverlege Geir Kåre Strømmen i Hol.

– Vi har jo et utbrudd på Geilo og er veldig fornøyde med hvordan næringslivet og reiselivet har tatt det. De ser viktigheten av å følge opp retningslinjene vi har gitt, og gjør det virkelig bra, sier han.