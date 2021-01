VG har bedt norske helseforetak om innsyn i behandlinger og tall fra avdelingene for rusbehandling (TSB) for våren 2020. Målet er å se hvordan pasienter med rusavhengighet opplevde de første månedene av pandemien.

Alle helseforetak innførte gul beredskap våren 2020. Det vil si at planlagte innleggelser og behandling i stor grad ble utsatt. Unntakssituasjonen varte i alt fra 24 til 62 dager. I snitt hadde sykehusene gul beredskap i 41 dager.

Våren 2020 ble minst 5408 behandlingstimer eller konsultasjoner utsatt, endret eller avlyst i rusklinikkene.

Mange avtaler ble erstattet med video- eller telefonkonsultasjoner, men flere sykehus påpeker at det kan være utfordrende for denne gruppen pasienter.

Totalt ble minst 77 personer utskrevet fra pågående rusbehandling begrunnet i covid-19.

Flere helseforetak bekrefter at utskrivingene handlet om å frigjøre kapasitet for å forberede avdelinger på covid-19-smitte og mange ansatte i karantene, samt sikre smittevernet internt.

Ettersom enkelte sykehus har noe ulik registrering av utsettelser, velger VG å presentere de nasjonale tallene samlet, ikke enkeltvis for hvert helseforetak. VG har bedt om tall for ukene helseforetaket hadde gul beredskap. Fem av foretakene har oppgitt tallene for mars og april.