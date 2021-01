GIR AP FØLGENDE AP-ANALYSE: Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen sier folk i Norge opplever en avmaktssituasjon, hvor det er Sp og ikke Ap som har svarene. Foto: Frode Hansen

Sp-høvding: − Derfor har Ap feilet og vi tatt over

Sp-høvdingen Per Olaf Lundteigen sier Sp har tatt over mye av Aps tradisjonelle rolle som den fremste forkjemperen for vanlige folk. Han sier at folk i Norge har gått fra avmakt til Senterpartiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk på vei inn i helgen en sjokkmåling i ansiktet, hvor Ap fikk 17,5 prosent og Sp 22,6: Lillebror i den rødgrønne familien har blitt storebror og ørnen i norsk politikk, som Ap har vært, har buklandet langt under 20 prosent, og må for tiden innta rollen som lillebror.

– Her har Ap feilet

Lundteigen varsler et skifte i hvem som skal ha den ledende rollen i forsvaret av vanlige folks interesser.

– Siden 1927 har Arbeiderpartiet ledet an i den reformistiske bevegelsen hvor folkevalgte skulle styre markedskreftene, slik at folk ikke lenger trengte å stå med lua i hånda i møte med arbeidsgiveren, sier Lundteigen, som har sittet på Stortinget og regjering siden 1993.

– Det er en viktig jobb Ap har gjort i mange tiår, men det er her de nå har feilet og vi har tatt over mye av den rollen. Vi ser at folk opplever en avmaktssituasjon i Norge i dag, hvor det er vi som har flere av svarene, ikke Arbeiderpartiet.

– Hvordan mener du at Ap har mislyktes og dere lyktes?

– Ap har i for stor grad knyttet seg opp til de sterke økonomiske kreftene enten de er i Norge eller Brussel. Det er Aps grunnleggende problem. Folk oppfatter ikke at de lenger representerer dem.

– I USA gikk de fra avmakt til Trump

– Og det gjør dere?

– Ja. Det er en avmaktsfølelse der ute blant folk, hvor de opplever at de ikke blir hørt når lensmannskontoret eller sykehuset blir truet eller lagt ned. De ser at det er vi som kjemper vanlige folks kamp, for å skape et bedre samfunn.

AVMAKT: – Avmaktsfølelsen i USA er mye lik den mange i Norge føler, sier Lundteigen. Foto: Frode Hansen

Han vil ikke dra for harde paralleller til USA, men sier at det er de samme avmakts-tendensene.

– Før sa vi det var ti år mellom det som skjedde i USA og det som skjedde i Norge. Nå er det mye kortere. Avmaktsfølelsen i USA er mye lik den mange i Norge føler, men jeg vil ikke blande Trump borti dette. Men la meg si det slik, sier han:

– I USA gikk de fra avmakt til Trump, fordi de trodde han kunne ta dem ut av avmakten. I Norge har de gått fra avmakt til Senterpartiet.

– En stor jobb skal gjøres

Han sier de i motsetning til Trump, skal levere:

Lundteigen hevder at Sp fra 2013 systematisk har arbeidet for et mer rettferdig samfunn, i opposisjon til Høyre.

– Vi skal fortsatt lede an i en ny reformistbevegelse, hvor vi skal gi makten tilbake til det folkevalgte styret og gi folk mye større sikkerhet for at rammene om deres liv skal være trygge. Vi skal gå løs område etter område. Det er en stor jobb som skal gjøres for at avmaktsfølelsen skal slippe taket, også i Norge.

– Hvis det blir rødgrønt flertall og Sp får fem prosentpoeng større oppslutning enn Ap; da skal dere ha statsministeren?

– Vi bruker ikke tid på det nå. Vi skal ha fokus på politikken, så gjør vi opp status etter valget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer at Sp har en meget lang vei å gå for å skape en helhetlig politikk for norske arbeidsfolk.

– Sp og Ap deler ambisjonen om å bytte regjering og få ny kurs, hvor vanlige folk kommer først. Men Sp er en nykommer på alle de arenaene som samlet vil gi et bedre arbeidsliv. De er også en retorisk nykommer i denne kampen for å gi folk jobb og trygghet, men jeg ønsker dem velkommen, sier Støre.

– Originalen er best

Han legger til:

– I kampen for arbeidsfolk, er originalen best. Lundteigen og Sp er blant annet mot EØS-avtalen. Den kunne vært bedre, men å vrake den er en oppskrift på usikkerhet og svekkelse av rettigheter for norske arbeidsfolk og for distriktene.

– Hvis dere ligger på 17–18 prosent på målingene frem til landsmøtet i vår, er du innstilt på at landsmøtet må vurdere å få nye folk inn i ledelsen før valget?

– Nei. Jeg har hatt digitalt møte med våre ledende kandidater foran stortingsvalget til høsten og jeg opplever støtte fra sentralstyre og ledelsen. Den siste målingen viste nedslående tall, men underlagstallene viser at vi har rundt 20 prosent som sitter på gjerdet og sier at de kan tenke seg å stemme på Ap. Det er de vi skal få ned fra gjerdet, ved å vise at vi har den beste politikken for arbeidsfolk, for å sikre velferden og en klimapolitikk som kutter utslippene.

– Hvis det blir rødgrønt flertall etter valget og Sp er fem prosentpoeng større enn Ap; da får Sp statsministeren?

– Vårt mål er at Ap skal være størst og at vi får en Ap-ledet regjering.