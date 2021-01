TO METER: VG møter statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) på hennes kontor. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

SMS-en som stengte Norge – igjen

Bent Høie var på skitur da han fikk en SMS fra Erna Solberg. 30 timer senere stengte de Norge. Nå snakker helseministeren og statsministeren ut om smittefrykten og vaksinekritikken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De sier vi er sent ute, men nei, vi har hele tiden vurdert dette, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Søndag innførte regjeringen de nest mest inngripende tiltakene landet har hatt i fredstid – kun slått av coronanedstengingen 12. mars 2020. Statsministeren er riv ruskende uenig med opposisjonspolitikerne som har kritisert henne for å være for treig.

I dette intervjuet forteller Solberg og helseminister Bent Høie (H) om de avgjørende timene og SMSene, om hva som må til for å fire på tiltakene og forsvarer Norges langsomme vaksinestrategi.

Men: det blir et raskere tempo fremover, lover Høie.

les også Regjeringen med nye tiltak: – Må sette det sosiale livet vårt på vent

Lørdag 2. januar 2021

Helseminister Bent Høie er på skitur med ektemannen Dag Terje Solvang. Sola skinner over Stavtjørn i Bjerkreim.

Rett før tolv tikker det inn en SMS fra «Erna». Det er statsministeren, som lurer på om hun kan ringe helseministeren.

Men han har slått av lyden på telefonen, og ser ikke meldingen fra landets toppsjef.

– Da jeg så på telefonen min hadde jeg fått to SMSer, forteller Høie nå.

– Den ene fra Erna 11.54, og så hadde jeg fått en SMS fra min departementsråd klokken 12.04. Han skrev at han hadde snakket med Bjørn og Camilla, de var urolige for situasjonen og ville komme med anbefalinger om innstramminger klokken 16, fortsetter han.

STARTEN PÅ INNSTRAMMINGENE: Helseminister Bent Høie var på skitur med ektemannen da han fikk denne SMSen fra statsminister Erna Solberg. Foto: Bent Høie

Bjørn og Camilla er Guldvog og Stoltenberg, sjefene i henholdsvis Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Høie ringer Solberg, mens ektemannen tar et bilde. «På tur med han her ...», skriver han.

På den andre siden av telefonlinjen forteller statsministeren at hun er urolig.

Det er vi også, svarer helseministeren.

I 18-tiden samme kveld kommer vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet. I et telefonmøte går Stoltenberg, Guldvog, Helsedepartementet og Høie gjennom rådene.

Så gir Høie beskjed til regjeringens coronautvalg om at de må være forberedt på å få en sak i titiden søndag morgen.

– Mørketallene kan være mye større

Nå forteller Høie og Solberg at innstrammingene kom fordi de så tendenser til smitteøkning. Samtidig fikk de mer og mer informasjon om det britiske mutantviruset.

– I romjulen så vi et betydelig fall i testaktivitet, samtidig som andelen positive økte betydelig, sier Høie nå.

– Og det betydde at mørketallene kan være mye større, tilføyer Solberg.

Hun forteller at Norge har to premisser når regjeringen skal bestemme smitteverntiltak. Det ene er føre var-prinsippet. Det andre er at tiltakene skal være forholdsmessige, altså at myndighetene ikke skal ta hardere i enn det som trengs.

– De to tingene kolliderer av og til, sier Solberg.

les også Vedum krever at regjeringen vurderer vaksine-sololøp

Vurderte tre uker julenedstenging

Nå forteller statsministeren at hun ikke bare vurderte å stenge landet i julen, men helt frem til 10. januar.

– Vi fikk vurdert to modeller. Den ene var at vi stengte Norge en uke før jul, fra 18. desember og til etter nyttår. Den andre modellen var å stenge fra Norge gikk i juleferie, og så forlenge juleferien til 10. januar, forteller Høie.

De fikk hjelp av FHI, som lagde en simulering av mulig smitteutvikling, og Holden-utvalget, som gjorde økonomiske vurderinger.

– Konklusjonen var at hvis dette skulle gjøres, så var det den forlengede juleferien til 10. januar som var mest effektiv, og som også var minst skadelig økonomisk, sier Høie og fortsetter:

DUOEN: SMSen Bent Høie fikk lørdag formiddag, er langt fra den eneste han har fått fra statsminister Erna Solberg i løpet av nesten ett år med coronakrise. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Men både FHI og Helsedirektoratet var veldig tydelige på at dette var ikke et forholdsmessig tiltak med i den smittesituasjonen vi hadde da.

Statsministeren og helseministeren mener at de hele tiden har vært tydelige på at det kunne komme innstramminger snart.

– På lillejulaften sendte vi ut en pressemelding om at vi hadde gitt FHI og Helsedirektoratet i oppdrag om å vurdere om det var behov for nasjonale innstramminger også i romjulen, svarer Høie.

Oppdraget ble gitt onsdag 23. desember, og svarene fra FHI og Helsedirektoratet kom 29. desember. Begge mente at det da ikke var behov for innstramminger, men at dette kunne vurderes etter jul, forteller helseministeren.

les også Da alt ble mørkt

– Hva må til for at de strengeste tiltakene blir opphevet?

– At vi ser at veksten vi var redd for at skulle komme, ikke kommer, og at vi ser at vi flater ut eller ligger på et lavere nivå, sier Solberg.

Hun understreker at steder der smitten har vært lav, plutselig kan havne på smittetoppen.

– Nå er det mye som tyder på at Trøndelag begynner å ligge på toppen, fra å være veldig lavt nede, sier Solberg.

Vaksinering i sneglefart

Fra de første vaksinedråpene ble fraktet i varebil med politieskorte inn til Ullevål sykehus andre juledag, har Norge mottatt 89.000 vaksinedoser.

les også Frp krever krisetiltak: – For svakt

Søndag denne uken var antallet satte doser rett i overkant av 2000.

– Går vaksineringen fort nok i Norge?

– Vaksineringen i Norge starter først skikkelig nå denne uken. Det tok litt tid å sjekke at alle kommunene var klar til å ta imot vaksinene, men vi opplever at dette er planlagt på en god måte og at det er en god strategi, sier Solberg.

– At mange kommuner står og spinner i startgropen med tanke på det de skal gjennom, er jeg veldig glad for. Jeg hadde vært mye mer bekymret om kommunene nå hadde meldt at dette orker de ikke. Det at de er utålmodige og vil ha mer, er veldig bra, tilføyer Høie.

les også Smittefri kommune fikk plutselig elleve tilfeller: – Slo ned som en bombe

Mens Norge har valgt å holde igjen vaksinedoser til vaksinering nummer to, har Danmark satt alle dosene i første runde.

– Denne logistikkoperasjonen krever at man gjør tingene på omtrent samme tidspunkt. Om jeg hadde sagt til FHI at vaksinen skulle ut til alle kommunene i nyttårshelgen, kunne vi risikert at vaksinedoser kom frem til kommuner som ikke var klar. Den risikoen ble vurdert til å være for stor, sier Høie.

Tirsdag ble det kjent at FHI nå vurderer å endre strategi til å sette flere av dosene med en gang.

Høie mener leveringene til nå har vært for usikre til at Norge kan gjøre det samme som Danmark.

– Vi må ha mer erfaring for å være sikker på at dosene kommer som avtalt. Rett før jul var det så hyppige endringer i de datoene at våre folk sa at den risikoen er vi ikke villige til å ta, sier Høie.

STUDENTSTATSRÅD: Høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Fredrik Solstad

Studentråd hastet mest

Da Solberg og Høie bestemte at de ville innføre svært inngripende tiltak, skjønte de at det var én beskjed som ikke kunne vente til søndag ettermiddag.

– Men det var ett råd vi hadde fått som måtte ut mye tidligere, og det var at det ble digital undervisning for studentene, sier Høie og fortsetter:

– Så da avklarte jeg med deg at Henrik kunne gå ut med den beskjeden allerede lørdag kveld, så de ikke får beskjeden på søndag kveld da mange akkurat ville ha kommet tilbake til studiestedet sitt. Den beslutningen tok vi bare der og da.

Regjeringen har fått kritikk for å ikke gi dette rådet tidligere i romjulen – og for at høyere utdanningsminister Henrik Asheim ba studentene om å vente med å reise.

les også Henrik Asheim: – Jeg forstår godt at studentene er frustrerte

– Vi sa ikke at folk ikke skulle reise tilbake til studiestedet sitt, vi sa at folk ikke ville få undervisning, sier Solberg nå.

– Men det kom vel med en oppfordring om å ikke reise hjem?

– Henrik sa at det var lurt å ikke reise tilbake, men det var ikke sånn at man ikke skulle reise hvis man hadde gode grunner til det, svarer statsministeren.

Men hva med studentene som ikke har annet enn studier å reise tilbake til?

– Det var nettopp de som da kunne bli hjemme. Det er noen som sier at de måtte snu. Det måtte de ikke. Hadde de låst seg til en billett, så kan jeg forstå at folk fløy. Men de får nå digital undervisning uansett.

Og hva med dem som må kjøpe nye billetter nå, på et stramt studentbudsjett? Får de kompensasjon?

– Vi får komme tilbake til det, men vi har ingen forslag om det for øyeblikket. De fleste studenter reiser på en ungdomsbillett, og den er fullt flyttbar.

MER FART: Bent Høie (H) lover mer fart i vaksineringen i tiden som kommer. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fikk flere doser

Den 18. desember var fristen for kommunene til å levere inn planer for hvordan de ville vaksinere sine innbyggere.

Dette, sier Høie, var planer som la til grunn at de første vaksinedosene først skulle komme i januar.

Samme dag kom gladnyheten om at 30.000 ekstra doser kunne komme med på lasset andre juledag.

– Sykehusapotekene som mottar disse dosene må sjekke med kommunene at de er klare til å ta imot disse dosene. Dette gjøres ikke bare med et fingerknips. Vi fikk vite om denne leveransen rett før jul, og da føltes det tryggest å starte vaksineringen for fullt nå i januar, sier Høie.

les også Opposisjonen kaller statsministeren inn på teppet: – Vi må ha flere svar

Slått av Danmark

I Danmark var det søndag satt over 40.000 vaksinedoser. For å være fullvaksinert må det settes to vaksinedoser, med tre ukers mellomrom.

Til nå har kommunene fått vaksinedoser utlevert forholdsmessig basert på to kriterier: befolkningssammensetning og alder i befolkningen. Det har ikke blitt tatt hensyn til smittetrykk.

– Men hadde det vært krise om de fikk vaksine for eksempel på et mer tettbygd område som Lillestrøm før Alta?

– Vi har ikke muligheten til å ha en så individuell vurdering, det ville rett og slett belastet logistikksystemet for mye. Hadde vi presset på det, kunne vi havnet i situasjonen at det kom vaksinedoser til kommuner som ikke var klare, sier Høie.

les også Støre om vaksinering i Norge: – Vi har mye å gå på

– Og da hadde de kanskje blitt ødelagt, smetter statsministeren inn.

– Hvorfor kjører man ikke ut vaksinen i kommuner med høyt smittepress først?

– Vi har valgt å distribuere vaksinen rettferdig fordelt etter befolkningssammensetningen. Det mener vi er riktig, og det er den anbefalingen vi har fått fra FHI, sier Høie.

– FHI sa tirsdag at de vurderer å endre vaksinestrategi, hva tenker dere om det?

– Vår strategi er dynamisk, det betyr at det er mange faktorer som kan endre strategien. Smittesituasjonen er den viktigste faktoren og har ført til at vi allerede har endret strategien mot helsepersonell, sier Høie.

les også Regjeringen beordrer hvit januar

– Er jevn fordeling av dosene viktigere enn at man får fart og kommer i gang med vaksineringen?

– Jeg tror at dette med fart må vi vurdere om én til to uker og ikke én til to dager, sier Høie.

Siden 28. desember er registrert 16 coronarelaterte dødsfall blant beboere på institusjoner i syv forskjellige kommuner, viser VGs oversikt.

– Er ikke dette et argument for en raskere vaksinering fremover?

– Det blir et raskere tempo fremover, og hadde vi presset enda mer, kunne vi risikert at vaksiner gikk til spille, sier Høie.