LASS: Frivillige fra Lillestrøms supporterklubb bærer innsamlede poser med klær og utstyr ut av en lastebil og inn til Olavsgaard hotell, som huser mange av de evakuerte etter jordraset på Gjerdrum. Foto: Gisle Oddstad

Møtte evakuerte familier i pysj og sokkelesten

OLAVSGAARD/GARDERMOEN (VG) På hotellene som huser evakuerte, strømmer det på med innsamlede klær og leker. – Viktig å bidra, sier Joachim Møller i Lillestrøms supporterklubb.

Onsdag kveld lemper medlemmer av Lillestrøms supporterklubb Kanarifansen ut klær og leker fra en lastebil utenfor Olavsgaard hotell. Hotellet har utover dagen blitt fylt opp av evakuerte beboere fra Gjerdrum etter jordskredet som rammet området i natt.

DUGNAD: Kanarifansen fikk låne lastebil gratis for å frakte lass med klær og leker til de evakuerte. Foto: Gisle Oddstad

– Da vi kom med første lass i morges, sto familiene vi traff i sokkelesten og pysjamasen. Allerede da skjønte vi at dette var viktig å gjøre, sier Joachim Møller.

Han er styremedlem i Lillestrøms supporterklubb og en av initiativtagerne bak Kanarifansens innsamlingsaksjon. Kanarifansen er blant mange frivillige som har kommet med klær og utstyr til hotellet utover onsdagen.

– Når det virkelig smeller, som det har gjort nå, er det viktig å bidra, sier han.

Sto folk i kø

I løpet av dagen har Kanarifansen hatt innsamlingssentral i Lillestrøm sentrum, hvor rundt 30 supportere har jobbet med innsamlingen. Den er organisert i samarbeid med Gjerdrum kommune, som kontaktet Møller da de så initiativet.

– Vi delte det i våre kanaler, og folk har mobilisert videre. Det sto folk i kø for å levere inn klær og utstyr da vi åpnet klokken 10 i dag. Så det har gått over all forventning, sier han.

Hittil har de fylt to varebiler og en lastebil med klær og utstyr. Røde Kors har installert seg i en sal på hotellet og bistår i sorteringen og utleveringen av klær og utstyr til de evakuerte.

– Det blir fortsatt samlet inn ting, og innsamlingen vil iallfall være åpen i morgen også, sier han.

– Mange som ikke har noen ting

Jorun Skryseth er blant dem som har levert klær og utstyr direkte til Olavsgaard hotell. Hun er ikke bosatt i kommunen, men jobber i Gjerdrum. Daghjemmet hun jobber ved ligger så vidt utenfor rasområdet.

– Jeg er med i Facebookgruppen Gjerdrumsportalen, hvor det ble oppfordret til at man skulle levere inn klær til de evakuerte. Jeg møtte ikke på noen kjente inne på hotellet, men det var mange der, sier hun.

GARDERMOEN: Frivillige frakter poser med klær og utstyr til de evakuerte på Clarion hotell the Qube på Gardermoen. Foto: Line Fausko

Clarion hotell the Qube ved Gardermoen har også innlosjert evakuerte etter jordskredet. Som på Olavsgaard hotell har det strømmet på med frivillige som har levert klær og utstyr til de rammede.

Blant dem er Camilla Svensson fra Kløfta, som satte i gang innsamlingsaksjon på Facebook.

– Jeg skrev et innlegg der jeg tagget noen, så raste det bare inn, forteller Svensson.

Hun har hentet bleier, klær og leker på 30 adresser, og fylt flere biler fulle.

– Vi har jo alt, og nå er det mange som ikke har noen ting.

Line Marie Bratvold er med på å levere ut posene som har blitt samlet inn. Hun skryter av Svensson.

– Hun er Kløftas Mor Theresa, sier Bratvold.