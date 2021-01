GOD VIRKNING: Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom selv etter første dose. Foto: Gisle Oddstad

Så mye beskytter vaksinen etter første dose

Du kan få 90 prosent beskyttelse av Pfizer- og Moderna-vaksinene to uker etter første dose.

Det viser ferske tall fra britiske myndigheter.

Men det er sannsynlig at denne effekten blir redusert hvis man ikke tar dose to.

Fordi det tar tid for kroppen å bygge opp beskyttelse, er snittbeskyttelsen mellom første og andre dose på 52 prosent for Pfizer/BioNTech-vaksinen.

Dette vil øke til 90 etter to uker, hvis man måler slik britene har gjort.

– Immunsystemet har ikke rukket å komme i gang før 10–14 dager etter at første dose er gitt. Så hvis du da måler fra 14 dager etter første dose og frem til andre dose er gitt, vil effekten kunne være høyere, rundt 90 prosent for mRNA-vaksinene, forklarer FHIs Sara Sofie Viksmoen Watle til VG.

Hun er instituttets ekspert på vaksineeffekt.

Full beskyttelse, som er 95 prosent, oppnås en uke etter andre dose. Det er tre uker mellom hver dose, noe som vil si at du er fullt beskyttet en måned etter at du har fått det første stikket.

EKSPERT: Sara Sofie Viksmoen Watle følger nøye med på siste nytt om effekten av coronavaksinene. Foto: FHI

Effekten øker gradvis mellom dose en og to. Antakelig øker beskyttelsen etter rundt en uke, for da har kroppen klart å kopiere nok antistoffer som igjen kopieres i rask hastighet:

– Det går raskere på slutten av de 7–14 dagene enn i begynnelsen, sier forskeren.

Og det viser denne grafen, som sammenligner covid-19-tilfeller etter første dose, blant dem som var med i Pfizer-studien. Her kan du se at beskyttelsen er svært god etter dag 14 – den blå linjen er den vaksinerte gruppen, den røde er placebo:

I Pfizers rapport, var det 39 personer som fikk corona før dose to, av dem som fikk vaksine. I placebogruppen fikk 82 personer corona. Det gir en beskyttelsesgrad på 52 prosent.

– Det er absolutt positivt at det også er effekt etter første dose, sier Watle.

Samtidig legger hun til at man ikke kan være skuddsikre.

– Og fordi vi ikke er sikre, kan konsekvensen være at man får en falsk trygghet før man har fått andre dose. Det er derfor viktig at vaksinerte fortsetter å følge smittevernrådene, sier Watle.

Både Pfizer og Moderna-vaksinen er basert på RNA-teknologien. Begge er nå tilgjengelig i Norge.

For vaksinene fra AstraZeneca, er immunresponsen (både beskyttende antistoffer og T-celler) også god etter første dose. Effekten etter den først dosen er målt til 64–73 prosent avhengig av hvordan man regner. Denne vaksinen ligger an til å bli godkjent i slutten av januar.

Forskjellen på vaksinene Alle de seks vaksinene som er aktuelle for Norge er basert på spike-proteinet som er de typiske piggene på coronaviruset. Men det er noen forskjeller: Pfizer og Moderna: RNA-vaksine. Ved vaksinasjon vil kroppen lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på og danne blant annet antistoffer, som sirkulerer rundt i blodet og kan beskytte deg mot å bli syk fra viruset.

AstraZeneca: En tradisjonell viralvektor-vaksine, som baserer seg på en bit av et dødt virus. Krever to doser. Vis mer

Men akkurat hvor stor effekten er, er foreløpig vanskelig å si. Produsentene har designet studiene for å teste effekten av to doser, ikke en. Derfor har man i ettertid sett på hvor mange i vaksinegruppen i studien som fikk corona i dagene etter dose en, for å kunne si noe om effekten etter første dose.

Full vaksineeffekt etter to doser

Både FHI og Pfizer selv påpeker at det er nødvendig å ta dose to for å få full effekt. Man vet heller ikke hvor lenge effekten etter første dose varer. Derfor er Storbritannias strategi, som forlenger perioden mellom dose en og to på grunn av den akutte smittesituasjonen, risikabel.

Til VG utdyper Pfizer i Norge:

– Selv om man ser beskyttelse så tidlig som 12 dager etter første dose, er to doser nødvendig for å sikre full beskyttelse mot infeksjonen, som er 95 prosent. Det er heller ingen data som viser at beskyttelse etter første dose varer utover 21 dager.

Det er også en medisinsk grunn til at dose to er nødvendig, forteller immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Immunologisk avdeling Oslo Universitetssykehus:

– Det vi vet om vaksiner generelt, når vi får første dosen, er at det settes i gang en immunreaksjon. Når man setter andre dose, får vi en mer treffsikker reaksjon. Første dose er en slags øvingsrunde, sier Lund-Johansen.

Han sier det er positivt at vaksinen beskytter fra dose en, men sier også at dataene kan være usikre fordi studien ikke var dimensjonert til å måle effekten etter første dose. Man vet heller ikke hvor lenge effekten av en enkelt dose vil vare.

Eldre kan være mindre beskyttet etter første dose

FHI-ekspert Watle presiserer at beskyttelsen kan være bedre for yngre enn eldre, fordi eldre ofte har litt dårligere immunrespons.

– Hvis det var gjort samme analyse med 90-åringer, ville det vært sannsynlig at effektenkunne vært noe lavere. Eldre kan også ha enda mer behov for andre dose og eventuelle oppfriskningsdoser, sier Watle.