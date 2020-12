VIL IKKE SENKE SKULDRENE: Ingvild Kjerkol mener at regjeringen senker skuldrene med de nye karantenereglene. Foto: Kristian Helgesen

Ap ut mot regjeringens nye karanteneregler: − Senker skuldrene

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol mener regjeringen senker skuldrene med nye karanteneregler, men får kontant svar fra Bent Høie (H) som sier at hun taler mot fagmyndighetenes råd.

Helseminister Bent Høie (H) varslet mandag at du kan forkorte karantenetiden fra ti til syv dager, dersom du tester negativt på covid-19 to ganger etter ankomst.

Endringene trer i kraft i morgen tirsdag, men gjelder ikke reisende fra Storbritannia.

– Jeg er overrasket over at man senker skuldrene nå. Det er fortsatt viktig å ha sterkest mulig bolverk mot importert smitte. Flytrafikken vil være en trussel langt inn i januar når folk skal hjem fra juleferien, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til VG.

– Feil signal

– Disse endringene sender feil signal om at nå har vi fått vaksine, nå senker vi skuldrene, sier Kjerkol og legger til:

– Det siste eksempelet med mutert smitte fra Storbritannia i Kinn kommune viser at både karantene og obligatorisk testing er viktig for å hindre importsmitte. Der var det en tredje ekstra test som avslørte smitten. Så lenge det er oppdaget mutert smitte også i andre land, så kan vi like gjerne få den smitten fra andre land enn Storbritannia.

ANGRIPES: Helseminister Bent Høie (H). Foto: Helge Mikalsen / VG

– Helsedirektoratet og FHI har vurdert forslaget og mener det er smittevernfaglig forsvarlig å innføre nå. Hvorfor vet du bedre enn fagfolkene?

– Jeg er undrende til at de mener det er forsvarlig. Nå har de tatt til orde for en strengere linje tidligere og blitt overkjørt av regjeringen. Hva som er faglige råd og hva som er politiske råd er ikke like klart denne høsten. Jeg er overrasket over at de slipper ned skuldrene nå.

Overrasket av Kjerkol

Helseminister Bent Høie (H) mener at de nye karantenereglene er det motsatte av å senke skuldrene.

– Jeg vil gjerne etterlyse hvor Kjerkol har et faglig grunnlag for å si at ti dagers karantene er bedre enn syv dagers karantene og to tester. Fagmyndighetene sier det motsatte, sier Høie til VG.

Han tror at flere kan bli motivert til å teste seg ved at karantenetiden forkortes og er overrasket over Kjerkols kritikk.

– Jeg er litt overrasket. Det er veldig preget at hun bare er kritisk til alt vi gjør på dette området. Tidligere oppfattet jeg at hun var mer konstruktiv, nå er hun mest opptatt av å kritisere. Jeg er overrasket av at hun går så sterkt imot noe begge fagmyndighetene våre anbefaler.

– Neste steg

– Dere sier at dere gjør dette for at flere skal teste seg. Hvorfor innfører dere ikke bare obligatorisk testing?

– Det sier vi også i pressemeldingen at kan bli neste steg. Ved innføringen av det digitale registreringssystemet i januar kan det komme krav om testing, sier Høie.

Han mener samtidig at Aps krav om obligatorisk testing på grensen ikke er praktisk gjennomførbart.

– Er det pengene som stopper dette?

– Nei. Dette handler ikke om penger. Men vi må stille oss spørsmålet om hvor Ap kan hente 4000 helsepersonell til testing på grensene. De har et alternativ de har snakket om i flere måneder. Det er ikke gjennomførbart. Vi har i dag kommet med et opplegg som faktisk er gjennomførbart.

