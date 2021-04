UTBRUDD: To utbrudd uten kjent smittevei gjør at Lindesnes kommune innfører nye anbefalinger. Her fra torget og gågaten i Mandal. Foto: Tor Erik Schrøder

Uoversiktlig smitteutbrudd i Lindesnes: − Ikke full kontroll på smittevei

Lindesnes kommune ber om at alle fritidsaktiviteter og samlinger avlyses som følge av et uoversiktlig smitteutbrudd – men kommunen innfører ingen forbud eller påbud.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Den største utfordringen akkurat nå er at vi ikke har full kontroll på smittevei, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) til VG.

Lindesnes vet ikke hvordan smitten kom inn i kommunen, og har definert to ulike utbrudd hvor man ikke har kjent smittevei. Til sammen 20 personer er så langt registrert smittet i utbruddene.

– Derfor anbefalte vi å avlyse aktiviteter for barn til vi får oversikt over situasjonen, sier ordfører Sagebakken.

To barnehager og en videregående skole i Mandal er berørt i utbruddene. Én av de to barnehagene er stengt, og alle de 128 barna i barnehagen er satt i karantene, melder Fædrelandsvennen. Til sammen sitter minst 300 personer i karantene.

I tillegg er kino, svømmehaller, fritidsklubber, idrettshaller og kulturskolen stengt de nærmeste dagene.

Følger ikke strengere eksempel

Samtidig kunne man sett for seg en hardere innstramming. Uken etter påske stengte Steinkjer kommune i Trøndelag ned, etter en økning i smittetilfeller – også der var det flere tilfeller uten kjent smittevei. Kommunen har cirka like stort folketall som Lindesnes.

Der måtte blant annet skoler og kjøpesentre stenge, og rundt 10 prosent av kommunens befolkning ble satt i karantene.

Like sterke tiltak er per nå ikke nødvendig i Lindesnes, mener kommuneoverlege Viggo Lütcherath. Kommunen har innført én anbefaling, som innebærer at befolkningen «oppfordres til å avlyse fritidsaktiviteter og samlinger for barn og unge».

– Vi har vurdert at vi går hardt nok til verks, og mener vi har strammet inn tilstrekkelig. Vi bruker også karantene og ventekarantene i utstrakt grad. Det er i seg selv ganske inngripende tiltak, sier Lütcherath til VG.

De fleste lengter uten en verden uten tiltak. Vil det for eksempel noen gang bli et yrende uteliv igjen? Nakstad svarer:

– Hører på rådene

Kommuneoverlegen forteller videre at de har vurdert om anbefalingene skal gjøres straffbare gjennom en forskrift, men at dette ikke fremstår nødvendig.

– Befolkningen hos oss hører på rådene. Vi har god erfaring med at de overholder det, sier Lütheracht.

– Den eneste forskjellen er at vi ikke kan gi bøter. Hvis anbefalingene ikke blir overholdt, er vi klare til å innføre det som forskrift også.

ORDFØRER: Even Tronstad Sagebakken (Ap). Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Konklusjonen fra ordfører Even Tronstad Sagebakken lyder svært likt.

– Innfører vi forbyd, er vi inne på restiriksjoner som er veldig alvorlige. Vi ser at folk følger anbefalingene. Jeg har selv to barn, og nå tikker det inn meldinger fra friidrett og korps om avlyste aktiviteter, sier ordføreren.

– Reaksjonene skal stå i henhold til den smittesituasjonen vi har. Det vil jeg si at de gjør – ellers hadde vi ikke lagt oss på den linjen.