Statens helsetilsyn mente Evens dødsfall burde undersøkes. Likevel fikk familien beskjed om at saken ble lagt vekk. Nå kan VG avsløre at bare ett av tre varsler om dødsfall og alvorlige hendelser ble fulgt opp med tilsyn i fjor.

Tilsynssvikten

BERGEN (VG) Statsforvalteren mente det ikke var grunnlag for å opprette tilsynssak etter at Even (34) døde. Først da VG tok kontakt ni måneder senere, snudde de.

VG har undersøkt hva som skjedde med over 700 varsler som ble sendt fra norske sykehus til Statens helsetilsyn i fjor.

Én av disse sakene var dødsfallet til Even (34) fra Askvoll i Vestland.

Lørdag skrev VG om Even, som tok sitt eget liv tre uker etter at han ble skrevet ut fra rusbehandling ved Helse Bergen i april i fjor – kort tid etter at Norge stengt ned.

Først 12 dager etter utskrivelsen sendte sykehuset en henvisning til lokalsykehuset om at Even trengte psykologhjelp.

Kommunen sier de aldri fikk vite at Even var skrevet ut.

Familien informerte Helse Bergen om dødsfallet fire uker etter at Even ble funnet død. Sykehuset valgte da å varsle Statens helsetilsyn.

Helsetilsynet ba Statsforvalteren i Vestland undersøke saken.

Tre uker senere fikk moren til Even et brev i posten:

«Vi finner ikke grunnlag for å opprette tilsynssak».

– Jeg opplevde det som den endelige bekreftelsen på at Even ikke betydde noe for andre enn oss, sier moren Lisbeth.

Nå kan VG avsløre at familien slett ikke er alene om å oppleve at saken deres blir lagt vekk, uten at noen undersøker hva som faktisk skjedde.

Når en pasient dør uventet eller får en alvorlig skade under behandling, skal sykehuset varsle Statens helsetilsyn.

VG har fått innsyn i hvordan varsler om alvorlige hendelser ble fulgt opp av tilsynsmyndighetene i 2020:

I fjor fikk Helsetilsynet 732 varsler om alvorlige hendelser fra sykehusene. Over halvparten av sakene omhandlet selvmord og andre dødsfall.

Helsetilsynet la vekk 285 av varslene. 57 av dem var ikke varslingspliktig. 228 ble lagt vekk etter innledende undersøkelser, som vil si at helsetilsynet ikke mener svikten er alvorlig nok til å gjennomføre tilsyn.

Helsetilsynet sendte 434 saker til Statsforvalterne, som skal føre tilsyn med sykehusene i sitt fylke.

Statsforvalterne opprettet tilsyn i rundt halvparten av sakene de fikk oversendt.

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hva som skjer med varslene etter at de blir sendt til Statsforvalterne.

Dette sier loven Norske sykehus har en varslingsplikt til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser og dødsfall, ifølge helsepersonelloven. Varslingsplikten gjelder dødsfall og alvorlig hendelser som er uventet ut fra påregnelig risiko. Det vil si at hendelser som ikke er ventet – hendelser hvor det skjer en uventet feil – skal varsles. Helsetilsynet kan velge å gå inn i en sak selv, eller sende saken til Statsforvalteren for videre oppfølging. Dersom Helsetilsynet sender saken videre, sendes den til Statsforvalteren i samme fylke som sykehuset der feilen skjedde. Vis mer

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren Vestland har gitt VG en oversikt, mens fem statsforvaltere har gjort en forenklet opptelling. Tre har ikke svart.

– Det er vanskelig å si om det er riktig å legge bort så mange saker, sier fagsjef hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Linda Endrestad.

– Vi må behandle sakene med de ressursene vi har, basert på de føringene vi har fått. Det er flere saker vi skulle ha ført tilsyn med, hvis vi hadde mulighet.

Selvmordet til Even (34) fra Askvoll var ett av dødsfallene som ble lagt vekk uten videre undersøkelser.

I brevet der moren fikk vite at Statsforvalteren ikke åpnet tilsynssak, sto det at de ville vurdere saken på nytt, dersom de fikk en klage fra nærmeste pårørende.

– Det skal ikke være pårørende sitt ansvar å vurdere om det har vært svikt i helsehjelpen eller ikke, sier Lisbeth. Samtidig som hun fikk avslag på tilsyn, var mannen hennes i ferd med å dø av kreft.

– Jeg hadde ikke krefter til å protestere.

Hun får støtte av pasientombud i Oslo og Viken, Anne-Lise Kristensen.

Pasientombudet mener tilsynsmyndighetene snakker med pasienter og pårørende i altfor få saker:

Hun mener det burde vært en selvfølge at tilsynsmyndighetene undersøkte begge sider av en sak før de konkluderte.

– Jeg synes både av respekt for de pårørende, men også for å undersøke om helsetjenesten har gitt den informasjonen de skal, at dette burde vært gjort.

Som pasientombud har Kristensen opplevd at saker som er blitt lagt vekk at tilsynsmyndighetene senere har blitt tatt opp igjen når pasienter og pårørende har klagd.

Først da blir det opprettet tilsynssak, og påvist lovbrudd, sier hun.

Åtte måneder etter at Evens sak ble lagt bort, tok VG kontakt med Statens helsetilsyn. De visste ikke at dødsfallet aldri ble fulgt opp.

Fagsjef for avdeling for varsler og operativt tilsyn, Morten Veberg, sier han er overrasket over at Statsforvalteren la bort varslet.

– Dette var en sårbar pasient med mange risikofaktorer, både i forhold til rus og suicidalitet, sier han:

– Når vi påpeker en mulig svikt, bør Statsforvalteren følge opp saken.

I februar spurte VG Statsforvalteren i Vestland om hvorfor det aldri ble opprettet en tilsynssak.

Assisterende fylkeslege, Jo Kåre Herfjord, erkjente da at saken hadde flere ubesvarte spørsmål.

Likevel kontaktet ikke Statsforvalteren pårørende eller kommunen før saken ble lagt bort.

– Pasienten forsøkte å ta sitt eget liv fire dager før han ble innlagt og fikk ikke oppfølging av psykolog eller ruskonsulent da han kom hjem. Det er flere ting dere kunne undersøkt?

– Ja, nå hører jeg at dere sitter på mer informasjon enn jeg har, sa Herfjord.

Noen dager senere fikk moren til Even en telefon fra seksjonssjef, Sjur Lehmann.

Nå hadde Statsforvalteren snudd:

1. mars i år ble det åpnet tilsyn i saken.

Da hadde det gått ti måneder siden Even døde.

Nå innfører Statsforvalteren i Vestland nye rutiner for alle fremtidige varsler om uventede dødsfall.

Heretter skal de alltid gjøre seg kjent med om nærmeste pårørende ønsker en tilsynssak eller ikke – før de eventuelt legger saken vekk.

– Vi har nå fått kunnskap som jeg skulle ønske at vi selv fikk tak i da varselet kom. Det har jeg ingen problemer med å være ærlig på, sier Lehmann.

– Dette er nå en prioritert sak for oss.

Tilsynssaken mot Helse Bergen er fortsatt under behandling, men familien til Even føler allerede at de har fått viktige svar:

– Det var både vondt og godt å få det skriftlig, at systemet sviktet Even. Prosedyrene hos Helse Bergen feilet og det skjedde en menneskelig svikt, sier Evens tante Christl.

Hun reagerer likevel på at pårørende skal være nødt til å kontakte media før dødsfall blir undersøkt av tilsynsmyndighetene:

– Hvis ikke VG hadde tatt tak i saken, hadde den fortsatt ligget i skuffen til Statsforvalteren.

Moren sier hun er lettet over at familien sendte VG en e-post om hva som skjedde med sønnen.

– Even var en av de kjæreste jeg hadde, og nå har vi fått dokumentert at det skjedde alvorlig svikt i helsehjelpen hans, sier Lisbeth.

– Bare noen dager etter at VG begynte å stille Statsforvalteren spørsmål, var de på tråden til meg. Det var en veldig god samtale.

– Men den burde egentlig ha skjedd et år tidligere.

Statens helsetilsyn mener det er vanskelig å svare på om antall tilsynssaker er på riktig nivå nasjonalt.

Hvert enkelt varsel består av flere komplekse vurderinger, og at det ikke er alltid at man treffer hundre prosent, erkjenner avdelingsdirektør for varsel og operativt tilsyn, Anders Haugland.

Han understreker derfor at pårørende og pasienter har rett til å klage dersom de mener deres sak er behandlet feil.

– Når man gjør den typen undersøkelser, så skal man også være i stand til å revurdere, dersom det fremkommer nye opplysninger i saken. Det vil alltid være en sikkerhetsventil i disse sakene.

Han erkjenner at Helsetilsynet ikke har god nok oversikt over sakene som behandles hos Statsforvaltere.

VG har snakket med flere av Statsforvalter-embetene, som sier de gjerne skulle hatt en bedre mulighet til å føre statistikk over egne saker.

– Det ville vært positivt å ha en slik oversikt, sier fylkeslege i Oslo og Viken, Marianne Skjerven-Martinsen.

– Det er åpenbart fra det du sier nå, at vi må ha en bedre dialog med Statsforvalterne for å vite om vi ligger på riktig tilsynsmessig nivå, sier Haugland i Helsetilsynet.

– Helsetilsynet har god oversikt over de sakene vi selv avslutter, men for liten oversikt over de sakene Statsforvalteren avslutter, sier Haugland.

– Dette er noe vi må notere oss, og følge opp.

Helse Bergen skriver i en uttalelse til VG at det ikke vil være riktig å kommentere detaljer i Even sin sak, ettersom de er under tilsyn fra Statsforvalteren:

«Dette er en tragisk sak med verst tenkelig utfall. Vi har stor medfølelse med de etterlatte og forstår at de stiller spørsmål. Vi ønsker å lære av både vår egen gjennomgang og av Statsforvalteren sin gjennomgang av saken, og avventer nå Statsforvalteren sin konklusjon. Vi har allerede gjort endringer i rutiner som følge av hendelsen, og vil bruke erfaringene til å unngå at lignende hendelser skal skje igjen.»