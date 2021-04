Slik forsvarte Varhaug seg

I brev, avhør og i tre ulike rettsprosesser forklarte psykolog Sverre Varhaug handlingene sine.

– Han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Men tvert imot strakk seg langt for å hjelpe pasientene sine, sier advokat Arvid Sjødin.

Han var Sverre Varhaugs forsvarer, først i Oslo tingrett i 2001 og så i Borgarting lagmannsrett året etter.

Shødin husker Varhaug som en omtenksom og samarbeidsvillig klient:

IKKE HØRT: Varhaug mente at hans synspunkter aldri ble vektlagt i rettssakene, sier advokat Arvid Sjødin. Foto: VG

– Varhaug fortalte hvordan han hadde rådgitt de fornærmede gjennom ulike faser i livet. Han sa de kom til ham frivillig og alt han hadde gjort, var å hjelpe.

Ifølge Sjødin mente Varhaug at anklagene mot ham var uberettiget.

– Verden er jo ikke enten svart eller hvit. Og Varhaug mente at hans synspunkter aldri ble vektlagt eller fikk komme tydelig nok frem i rettssakene.

Her kan du lese hvordan forsvarte Sverre Varhaug seg fra 1976 til 1998:

BALANSE: Varhaug mente at seksuelle metoder kan brukes i terapi, dersom terapeut og pasient «går inn i et likeverdig seksuelt partnerskap» Foto: Faksimile: Stavanger Aftenblad

De første varslene

Sverre Varhaug blir kalt inn til møte i Helsedirektoratet 23. mars 1976, etter at to pasienter varslet helsemyndighetene om seksuelle overgrep.

Ifølge referatet forklarer han seg slik:

• Varhaugs prinsipielle syn er at «alle teknikker er i prinsippet anvendelig i terapi dersom de kan hjelpe pasienten til å leve et gladere og lykkeligere liv, dersom de ikke støter an mot loven og ikke er krenkende for et individ».

• Han mener at seksuelle metoder kan brukes i terapi, dersom terapeut og pasient «går inn i et likeverdig seksuelt partnerskap». Eller dersom sexstimulering brukes bevisst og kontrollert av terapeuten, som selv er følelsesmessig nøytral. Selv er han tilhenger av sistnevnte – ikke som en vanlig psykoterapeutisk teknikk, men kun for spesielle tilfeller.

• Varhaug legger vekt på at pasienten da må være «moden og sofistikert (ikke naiv)» og at det ikke er problemer med kjønnsidentifikasjonen.

• Han påpeker at sex i psykoterapi er vanligere i USA og at emnet blir diskutert på kongresser.

FØRSTE GANG: Varhaug mente at hans metode kunne forkorte terapiløpet for pasienten, ifølge dommen. Foto: Privat

Første rettsprosess

Sandnes herredsrett, 1979 og Gulating lagmannsrett, 1980

Slik forklarte han seg: Sverre Varhaug avviste beskyldningene fra den ene pasienten, men erkjente å ha utført seksuelle handlinger overfor den andre pasienten. Ifølge dommen mente Varhaug at denne pasienten led av depresjon som bunnet i en «ødipal konflikt». Dette var utgangspunktet for valget av seksuelle metoder. Varhaug mente, ifølge dommen, at dette kunne forkorte terapiløpet for pasienten.

Dom: Sverre Varhaug ble dømt for å ha skaffet seg utuktig omgang med to mannlige pasienter ved misbruk av den stilling han sto i som ansatt ved sykehus. Han ble dømt til betinget fengsel i seks måneder med en prøvetid på to år. Han ble også fradømt retten til å utøve virksomhet som psykolog i to år.

ANDRE GANG: Både i avhør og i rettssaken avviste Sverre Varhaug at det hadde skjedd seksuelle handlinger i terapien. Foto: Privat

Andre rettsprosess

Oslo byrett, 1988

Slik forklarte han seg: I retten oppga Varhaug at han hadde lært pasienten pusteøvelser og strøket ham forsiktig på brystet for å bygge tillit, ifølge dommen. Han mente at dette kunne ha ført til at pasienten utviklet sterke følelser overfor ham. Men avviste kategorisk, både i avhør og i rettssalen, at det hadde skjedd seksuelle handlinger i terapien.

Dom: Sverre Varhaug ble funnet skyldig i å ha skaffet seg utuktig omgang med pasienten ved misbruk av stilling. Han ble dømt til fengsel i seks måneder og fradømt retten til å jobbe som psykolog for alltid.

TREDJE GANG: Sverre Varhaug mente at alle de tre fornærmede led av traumer etter seksuelle overgrep i barndommen, forklarte han. Foto: Privat

Tredje rettsprosess

Oslo tingrett, 2001 og Borgarting lagmannsrett, i 2002:

Slik forklarte han seg: I avhør nektet Varhaug å forklare seg om hendelser før 1988, da han ble fradømt retten til å jobbe som psykolog for alltid. Han understreket at han ikke opererte som psykolog etter det, men som rådgiver. Han sa også at han hadde gjort det klart for to av de fornærmede at han var fradømt retten til å jobbe som psykolog.

Varhaug erkjente seksuelle handlinger med alle de tre fornærmede. Han forklarte at han mente at alle de tre fornærmede led av traumer etter seksuelle overgrep i barndommen. Han innrømmet derfor å ha foreslått direkte seksuell stimulering for å bringe frem minnene fra underbevisstheten. Varhaug sa at alle handlinger skjedde etter de fornærmedes initiativ og ønske.

I avhør ble han spurt om hvilken faglig støtte han har for å gjennomføre direkte seksuell stimulering. Da svarte han at det ikke var støtte for denne metoden i Norge, men at det var støtte for den på vestkysten i USA. På spørsmål om han kunne nevne psykologer som støttet denne metoden, svarte han nei.

Varhaug sa at han var skuffet over sin egen profesjon og mente psykologer måtte ta folk på alvor. «Siktede mener man ikke kan ta hensyn til moral eller hva besteborgeren måtte mene rundt dette. Siktede mener at en psykolog/terapeut må kunne gjennomføre seksuelle handlinger i terapiøyemed, hvis dette er til beste for pasienten og hvis terapeuten er i stand til å gjøre dette», ifølge utskriften av avhøret.

Dom: Sverre Varhaug ble funnet skyldig i å ha skaffet seg utuktig omgang med de tre fornærmede ved misbruk av stilling. Straffen ble satt til tre års ubetinget fengsel. Året etter ble saken behandlet av Borgarting lagmannsrett. Dommen ble stående. Men da Høyesterett behandlet saken saken samme år, ble straffen senket til to år og seks måneders ubetinget fengsel.