ISOLERT: Ali ønsker å være anonym for VG når han forteller om ensomheten som skeiv muslim under coronapandemien. Foto: Javad Parsa

Skeive muslimer: − Det føles som et fengsel

Den muslimske fastemåneden går mot slutten, men på grunn av coronapandemien og sosial nedstenging har skeive muslimer mistet møteplassene sine.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

– Det er veldig vanskelig å være både muslim og homofil. Jeg trodde lenge at jeg måtte velge mellom religionen min eller legningen min, sier Ali.

Oslo-gutten i 20-årene er en av dem som nå har mistet tilbudet om møteplasser hvor han kan være åpen homofil og muslim. Ali er ikke hans virkelige navn. Han frykter sterke negative reaksjoner dersom han skulle stå frem med sitt egentlige navn.

PRIDE: Hvert år deltar flere muslimer i pride-paraden for å markere støtte til skeive muslimer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Ligger bare i sengen

Oslo har vært nedstengt i seks måneder, og er så smått i ferd med å våkne av dvalen. Men sosiale arrangementer har vært forbudt i hele perioden. Skeive muslimer er en av de sårbare gruppene som har kjent på den psykiske konsekvensen av det.

– Jeg har bare vært hjemme etter at pandemien brøt ut. Det føles som jeg er i et fengsel med folk som ikke liker meg. Mesteparten av tiden ligger jeg bare i sengen, sier Ali.

Ali forteller at han ikke møter noen etter at coronapandemien brøt ut, utenom sin egen familie. Han bor i en liten leilighet med familien sin, som han sier at overhodet ikke aksepterer hans legning. Han har låst seg inne på badet når han prater med oss.

– Familien min vet at jeg er homofil. Nå overvåker de alt jeg gjør for at ingen andre skal finne ut at av det, sier Ali.

Den frivillige organisasjonen Salam organiserer skeive med muslimsk bakgrunn. Salam bekrefter at de er godt kjent med historien til Ali.

De sier mange homofile muslimer kjenner på følelsen av å bli overvåket av familien sin, og at det derfor har vært svært vanskelig å gjennomføre digitale samlinger under pandemien.

– Mange bor hjemme hos familiene i bittesmå leiligheter. De har en opplevelse av sterk frihetsbegrensning hjemme hos seg selv. Vi vet at enkelte må sette seg på do bare for å kunne høre på podkasten vår, sier assisterende generalsekretær i Salam, Dhi-Yazan Al-Obaide, til VG.

Feiret eid med andre skeive

Under ramadan pleier muslimer å bryte fasten hver kveld når solen går ned. Den markeringen heter iftar, og markeres med familien med et iftar-måltid, som er et festmåltid. Vanligvis har frivillige organisasjoner, som jobber for skeive muslimer, arrangert det, men i år er både iftar og eid avlyst.

– Før pleide jeg å dra på arrangementer med Salam hvor vil lagde middag sammen til iftar og eid-feiring, noe som fikk det til å føles som om vi var en egen familie, sier Ali.

BEKYMRET: Begard Reza er leder av Salam, en LHBTIQS-organisasjon for personer med muslimsk bakgrunn. Hun er bekymret for psyken til brukerne av Salam. Foto: Tore Meek / NTB

Bekymret for den mentale helsen

Vanligvis pleier Salam å arrangere fredagsmiddager og høytids-arrangementer under ramadan og eid, men etter at pandemien brøt ut måtte de stanse alt av sosiale arrangementer.

– Det som bekymrer meg mest er den mentale effekten dette får på vår målgruppe. Mange av våre unge medlemmer er fortsatt i skapet fordi de bor hos foreldre som ikke aksepterer at de er skeive, sier Begard Reza, som er generalsekretær for Salam.

Hun forklarer at trygge møteplasser var hovedgrunnen til at Salam ble til.

– Salam skulle være et sted hvor skeive med muslimsk bakgrunn ikke trengte å være redd for homofobi, transfobi eller rasisme. Det var noe jeg selv savnet da jeg kom ut, å ha et sted der jeg ikke trengte å forhandle vekk viktige deler av min identitet. Derfor dannet noen venner og jeg Salam.

Utfordringer med digitale arrangementer

Reza forteller at de har hatt digitale arrangementer, men det har ikke fungerte så godt hos mange av de yngre medlemmene.

– Våre medlemmer tør ikke alltid å delta på digitale arrangementer fordi de er redde for å bli avslørt som skeive. De føler seg ikke trygge i sine egne hjem, sier hun.

Ali kjenner seg igjen i det Reza sier, og forteller at han i starten deltok på noen digitale arrangementer med andre skeive muslimer.

– Vi prøvde å arrangere noe vi kalte for digital «tea time», som handlet om å drikke te sammen. Men det funket dårlig fordi mange av oss ikke har noe sted å være i leiligheten, sier Ali.

– Å ha et sted hvor sånne som meg kan møte andre likesinnede er ubeskrivelig viktig. Vi trenger et sted vi kan være oss selv uten å bli dømt, sier Ali.

ENSOMT: Ali forteller VG at den sosiale nedstengningen er uutholdelig. Foto: Javad Parsa

En utsatt gruppe

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier til VG at pandemien har vært tøff for alle, også skeive muslimer.

– En utsatt gruppe som skeive muslimer kommer ekstra dårlig ut fordi en nedstenging ikke bare øker risikoen for sosial kontroll i nære relasjoner, men også gjør det vanskeligere å fortelle andre om det, og søke hjelp, sier Bjurstrøm.

I 2018 publiserte Nordland forskningsinstitutt en rapport som blant annet viser at personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og som i tillegg har innvandrerbakgrunn eller religiøs tilhørighet møtes med fordommer og stereotypiske holdninger, også når de oppsøker skeive miljøer.

– Dette fører til dobbel utsatthet og begrenser sosiale møteplasser ytterligere.

Bjurstrøm deler Salams bekymringer for skeive muslimers mentale helse. Hun oppfordrer regjeringen til å vurdere om den nye handlingsplanen for LHBTIS-personer bør ha flere tiltak rettet mot denne gruppen, og følges opp med nødvendige ressurser.