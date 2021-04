STO HER: Fra vinduet i leiligheten til datteren så Liv Thorvaldsen den profilerte advokaten da han kom hjem mandag kveld. Foto: Terje Bringedal, VG

Nabo om Tor Kjærvik: Så ham like før drapet

RØA (VG) Liv Thorvaldsen så naboen komme hjem like etter klokken 20 mandag kveld. Under én time senere ble den profilerte advokaten skutt og drept.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag kveld ble advokat Tor Kjærvik (70) skutt og drept på Røa i Oslo.

Det er lite som vitner om det som har skjedd i det rolige nabolaget tirsdag morgen. Stillheten brytes kun av barnelatter fra barnehagen noen titalls meter unna.

Det eneste som viser til dramaet som utspilte seg mandag kveld er sponplaten som dekker til inngangsdøren til boligen til Tor Kjærvik, og et politibånd rundt terrassen på baksiden av leiligheten.

Bakgrunn: Advokat Tor Kjærvik (70) drept

Liv Thorvaldsen bor selv i nabolaget, og var på besøk hos datteren noen leiligheter bortenfor mandag kveld.

De hadde sett ferdig Dagsrevyen, og hun gikk bort til vinduet for å se på utsikten.

Der ser hun Tor Kjærvik komme gående alene.

– Klokken var vel mellom 20:10 og 20:30. Han kom gående opp fra garasjen, gikk bort til døren og låste seg inn, forklarer hun.

Thorvaldsen forteller at han virket rolig, og at det ikke var noe ved oppførselen hans hun reagerte på. Det var likevel noen detaljer som festet seg.

– Han gikk opp til døren, tittet ned i den gule avfallsposen til høyre for inngangen, og så seg litt over skulderen før han låste opp.

Hun har bodd her i 40 år, og selv om hun ikke vil si hun kjente Kjærvik, hilste de på hverandre når de møttes.

–Jeg var kanskje den siste som så ham, sier Thorvaldsen.

Advokatkolleger i sorg: «Virkelig en av de beste vi hadde»

TRAGISK: Nabo Liv Thorvaldsen beskriver Tor Kjærvik som en fredelig mann. Foto: Terje Bringedal

Hva som skjedde etter at han gikk inn, vet hun ikke.

– Jeg gikk hjem til mitt, og derfra har jeg ikke utsikt ned. Jeg hørte heller ingenting. Datteren min hørte noe og gikk ut på terrassen. Da så hun at flere naboer hadde gått ut for å se, men hun tenkte ikke noe mer på det, forteller Thorvaldsen.

Like etter klokken 21 mandag kveld fikk politiet meldinger om skudd i advokatens hjem på Røa i Oslo. Det ble først meldt at en person var skadet, men i 22.30-tiden ble det bekreftet at en mann var død.

Det var først da den andre datteren som bor i Asker sendte en melding sent onsdag at Liv Thorvaldsen skjønte hva som hadde skjedd.

forrige





fullskjerm neste DØREN: Kjærvik skal ha gått opp til inngangsdøren til leiligheten og låst seg inn.

– Vi fikk jo sjokk over at noe sånt kunne skje, i dette nabolaget og med en så fredelig mann. Det er tragisk.

Etter det VG får opplyst ble siktede, en etnisk norsk mann i 30-årene, pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etterpå. En politipatrulje kom raskt til stedet. Etter det VG kjenner til at det er knyttet en pistol til hendelsen. Det er gjort beslag av et antatt drapsvåpen, bekrefter politiet.

VG får opplyst at siktede har knyttet seg til handlingen, og at dette skal ha skjedd i forbindelse med pågripelsen. Han skal etter planen avhøres tirsdag.

Flere advokatkolleger VG har snakket med er i sorg etter hendelsen.

Kjærvik fylte 70 år for under én måned siden, og ifølge VGs opplysninger hadde han nå planer om å trappe ned arbeidet.