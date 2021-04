PÅGREPET: Politiet har pågrepet en mann etter at en butikkansatt er kritisk skadet med stikkvåpen på Lambertseter i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Butikkansatt i 40-årene kritisk skadet med stikkvåpen: − Ingen kjent tilknytning

En butikkansatt i 40-årene er fraktet til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt stukket med et stikkvåpen på Lambertseter i Oslo.

– Vedkommende beskrives som kritisk skadet. Han er bevisst, men har stikkskader. Vi er på stedet med store ressurser. Snakker med vitner som vi håper kan gi oss informasjon om hva som har skjedd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Mannen har blitt fraktet til sykehus i bevisst tilstand, og får videre behandling der.







Politiet er på stedet med flere patruljer, og har pågrepet en mann i 20-årene etter hendelsen. De bekrefter at de har kontroll på de involverte.

Den skadde mannen er ansatt på en butikk i området, og det skal ikke være noen kjent relasjon mellom de to.

– Vi har mer eller mindre avklart at det ikke er noen kjent relasjon mellom den skadde og den pågrepne, opplyser operasjonsleder Tor Guldbrandsen i Oslo-politiet til VG rundt klokken 10.15 torsdag formiddag.

Politiet opplyser til VG at pårørende ikke er varslet om hendelsen.

Kontroll på mulig våpen

Det var like før klokken ni torsdag morgen at politiet fikk melding om at en person var skadet, og at det var flere personer som stod rundt den skadde.

– Per nå har vi ikke noe klart bilde av hvorfor det skjedde. Om det har vært et basketak eller ei i forkant, er litt vanskelig å si. Det som er klart er at det har vært en voldhendelse hvor den skadde er blitt påført skadet i overkroppen med et stikkvåpen. Den pågrepne er uskadet, sier Tor Guldbrandsen.

Han sier at de har kontroll på gjenstanden som skal ha blitt brukt, men ønsker ikke å kommentere dette noe nærmere. Han sier at de fortsatt jobber på stedet med taktisk og teknisk etterforskning.

– Vi vil fortsette å gjøre undersøkelser på om det kan være noe bakenforliggende, sier han.