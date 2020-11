HACKET: Fredrik Solvangs Instagram-konto ble hacket natt til fredag etter at han klikket på en lenke som angivelig kom fra «Instagram Help Team» Foto: Cicilie S. Andersen

Fredrik Solvangs Instagram-konto hacket

NRK-programleder Fredrik Solvangs Instagram-konto ble hacket natt til fredag. Han hadde i ettermiddag ikke fått tilbake kontroll på kontoen.

Det var Medier24 som først omtalte saken.

Da VG snakket med Solvang litt før klokken 14 hadde han ikke fått tilgang til profilen, men den er synlig igjen.

– Kontoen min er hacket. Det skjedde i natt rundt klokken 01, sier Solvang til VG.

– Det ser ut som om bildene er tilbake, men jeg kommer meg ikke inn, legger han til. Solvang forteller at NRK er på saken.

– Ikke klikk på lenkene

På Facebook beskriver Solvang i detalj hvordan hackeren har gått frem og han ber andre som blir utsatt for det samme innstendig om ikke å klikke på lenkene. Det var nemlig det han gjorde selv og som endte opp med at han mistet kontroll over kontoen.

– Hackeren klarte å overta Instagram-kontoen, og ca. kl. 01.30 startet han en direktesending. Da luktet mange følgere lunta og varslet meg. På direktesendingen kunne man se deler av ansiktet til en fyr og høre et par andre. De snakket et språk som kunne ligne farsi eller tyrkisk, skriver Solvang på Facebook.

En venninne av Solvang kom i snakk med hackeren og på engelsk skrev han at han gjorde det fordi han kunne og han syns det var gøy. Han krevde € 800 for ikke å slette kontoen innen en time, skriver Solvang. Kontoen ble da også slettet til slutt.

– Fryktelig lei meg

Til Medier24 sier Solvang at saken vil bli politianmeldt, men at han har skjønt at det dessverre kan være fåfengt.

– Jeg er fryktelig lei meg for at noen har misbrukt kontoen og forsøkt å svindle folk gjennom meg. Det kunne selvfølgelig vært så mye verre, noen får nær sagt hele livet ødelagt ved at nakenbilder spres og drapstrusler fremsettes. Sånn sett er jeg heldig, men la dette være en advarsel, skriver Solvang på Facebook.

– Jeg har i hvert fall fått meg en lærepenge, fra nå av gjelder enda større skepsis, vanskelige og ulike passord, og to-trinnspålogging overalt der det er mulig.

Publisert: 13.11.20 kl. 14:15

