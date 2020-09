DOBBELT OPP: Ordfører Tove Henøen (Sp) i Hustadvika kommune. Foto: Øystein Eik

Ordføreren som fikk dobbelthonorar: – Burde hatt en mer rettferdig godtgjørelse

Ordføreren i Hustadvika kommune mottok dobbelt honorar i tre måneder i 2019 – i budsjettet til neste år ligger kommunen an til å måtte spare 25 millioner kroner.

Nå nettopp

Fræna kommune og Eide kommune ble i 2020 slått sammen til Hustadvika kommune. Tidligere Fræna-ordfører Tove Henøen (Sp) ble under kommunevalget 2019 valgt som ordfører i den nye kommunen.

Mellom oktober og desember 2019 mottok hun dobbel godtgjørelse, siden det gamle ordførervervet løp ut året og hun startet i det nye ordførervervet i Hustadvika etter valget i september.

Romsdals Budstikke som omtalte saken først, skriver at prosjektlederen for kommunesammenslåingen av Eide og Fræna sendte en e-post til Fylkesmannen i Møre og Romsdal i november 2019 med spørsmål om hvordan man skulle beregne honoraret til ordfører Henøen.

Spørsmålet fra prosjektlederen var: «Hadde det vært to forskjellige personer, vil vel begge hatt krav på ordførerhonorar i 2019. Hos oss har Tove Henøen begge ordførervervene. Har du da krav på to honorarer?»

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika kommune bekrefter overfor VG at han i et notat til formannskapet skrev at «tilbakemeldingen var at Henøen hadde krav på godtgjørelse for begge verv ut 2019».

På spørsmål fra VG om det var rett av henne å ta imot dobbelt honorar, svarer ordfører Tove Henøen:

– I utgangspunktet synes jeg det er rett å motta godtgjørelser for det arbeidet jeg har gjort.

Henøen sier videre at hun som ordfører skal gå foran som et godt eksempel.

– Jeg forstår at vi burde hatt et overgangsreglement der en fikk en mer rettferdig godtgjørelse i overgangsperioden.

les også Dette er de nye kommunenes våpen

– Moralsk dårlig dømmekraft

Gruppeleder Johnny Varhol (Frp) sendte forrige uke et brev til formannskapet i kommunen der han stilte spørsmål ved moralen i å motta dobbelt honorar, og om ordføreren er unntatt innsparingene som han sier kommunen står overfor.

– Jeg synes det er moralsk dårlig dømmekraft når vi skal spare inn på de svakeste i samfunnet, sier Varhol til VG.

Han sier videre at han reagerer på at hun har tatt ut 250.00 kroner i honorar, og hevder at det har skjedd uten at det har blitt informert om utbetalingene i formannskapet eller kommunestyret.

Ifølge Varhol er det ekstra problematisk fordi andre godtgjørelser til politikere må bli vedtatt i kommunestyret.

Nå venter han på at spørsmålene hans skal opp i formannskapet førstkommende torsdag, og sier at han da venter en redegjørelse fra ordføreren om hvorfor hun tok ut dobbelt honorar.

Saken skal også opp i kontrollutvalget i kommunen fredag.

I møteprotokollen for kommunestyremøtet i Hustadvika kommune 26. september, er det imidlertid protokollført at Varhol var til stede da det ble vedtatt at ordføreren i Hustadvika kommune «får etterlønn med inntil 3 måneders godtgjørelse».

Gruppeleder Jan Arve Dyrnes i Arbeiderpartiet sier til VG at de også reagerer på de doble utbetalingene.

– Vi forventer en ordentlig og seriøs behandling av saken. Vi ser svært alvorlig på den. For oss handler dette om tilliten til alle politikere i Hustadvika, sier Dyrnes.

les også Dagbladet: Fiskeriministeren fikk dobbel lønn og feilinformerte kommunestyret

Ikke alene om doble honorar

Ordfører Henøen sier til VG at flere folkevalgte i den nye kommunen har fått doble honorar.

– Også gruppeledere som har blitt valgt på nytt, satt med doble faste honorar, slik som Varhol i Frp. Han var gruppeleder i Fræna og ble på nytt valgt inn i Hustadvika. Dermed fikk også han doble godtgjørelser ut året i begge kommunene.

– Det er vel litt størrelsesforskjell på honoraret han fikk og ordførerhonoraret du har fått?

– Ja, det er forskjell på å være fulltids- og deltidspolitiker.

– Hva synes du selv er etisk og moralsk rett i ditt tilfelle?

– Jeg skjønner at folk synes blir mye penger når det er snakk om en fulltidspolitiker, som har doble verv. Men i prinsippet er det likt for andre som hadde faste verv i en gammel kommune og så ble valgt inn i den nye kommunen og fikk et fast verv. I etterpåklokskapens navn ser jeg at man nok kunne ha opprettet et overgangsreglement.

Henøen sier videre at hun er åpen for at reglementet blir endret, men at det da må opp i kommunestyret for at det skal skje.

les også Rådmann går av med gullavtale: Beholder millioninntekt i tre år

Trangt budsjett

Kommunedirektør Per Sverre Ersvik sier til VG at det ikke er noen hemmelighet at kommunen skal inn i en krevende budsjettprosess for 2021.

– I en slik prosess er det selvsagt viktig å se på alle tiltak som kan redusere våre kostnader. Men det er ingen sammenheng mellom de sakene, sier Ersvik og legger til:

– Vår utbetaling av honorar til politikere i Eide, Fræna og Hustadvika i 2019 er ikke det som gjør at vi må redusere våre utgifter for å komme i mål med budsjettet for 2021.

– Kunne dere ikke hatt litt mer ressurser til budsjettet for 2021 om det ikke ble utbetalt doble honorar til politikere i 2019?

– Ja, hvis man hadde brukt 250.000 mindre i 2019 ville man hatt et resultat som var 250.000 bedre for 2019, ja. Vi ville nok hatt de samme økonomiske utfordringer for 2021, men med litt mer penger på disposisjonsfondet vårt.

Publisert: 28.09.20 kl. 11:31

Les også

Mer om Hustadvika Fræna Eide Lønn Politikk