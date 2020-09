ETTERFORSKER DRAP: Grete Lien Metlid er leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen/VG

Kvinne funnet død i Oslo: Legevakten alarmerte politiet etter å ha snakket med sønnen

Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept sin egen mor i Oslo skal fredag ha oppsøkt legevakten i hovedstaden. Der skal han ha kommet med opplysninger som fikk legevakten til å varsle politiet.

Nå nettopp

Etter det VG får opplyst, skal mannen på legevakten ha kommet med informasjon som skapte bekymring for hvordan det sto til med mannens mor.

Da de ikke fikk kontakt med kvinnen på telefon, sendte legevakten en bekymringsmelding til politiet.

Leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, bekrefter at det var Oslo kommunale legevakt som varslet kriminalvakten i Oslo.

Metlid sier at politiet ble varslet cirka klokken 16.50 fredag, etter at de ikke fikk kontakt med mannens mor.

– Mannen ble pågrepet en time etterpå, på et annet sted i Oslo.

SIKTET FOR DRAP PÅ MOREN: Mannen som er siktet for drap på sin egen mor i Oslo samtykker til fengsling. Fengslingsmøtet vil bli holdt som såkalt kontorforretning – uten et fysisk rettsmøte - mandag. Foto: Ola Vatn / VG

Metlid opplyser at politiet ble kontaktet av legevakten på bakgrunn av opplysninger de hadde mottatt, og at de ikke kom i kontakt med kvinnen.

– Politiet dro da til adressen og da de kom seg inn fant de vedkommende død.

Metlid vil ikke si hva som konkret utløste bekymringen på legevakten.

– Vi kan ikke gå i detaljer på det nå. Vi må ta noen flere avhør før vi kan si mer om det. Siktede hadde vært i kontakt med legevakten og i den forbindelse hadde det fremkommet opplysninger som førte til at de ble bekymret for hans mor.

FORSVARER: Marijana Lozic er forsvarer for mannen som er siktet for å ha drept sin egen mor i Oslo. Foto: Krister Sørbø/VG

Metlid sier til VG at mannen samtykker til fengsling, og at fengslingsmøtet vil bli holdt som såkalt kontorforretning – uten et fysisk rettsmøte - mandag. Avdøde, som er i 60-årene, skal også obduseres mandag, sier hun.

– Han har vært til undersøkelser om helsetilstanden i dag, og det vil bli videre undersøkelser av helsetilstand og hans psykiske tilstand, sa Metlid til NTB lørdag kveld.

Mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, sier til VG søndag formiddag at hennes klient ennå ikke har tatt stilling til siktelsen.

– Han har ikke fått spørsmål om dette. Foreløpig er det bare gjennomført et innledende avhør, sier advokaten, som bekrefter at mannen knytter seg til tid og sted for drapet.

Metlid sier at et nytt avhør av siktede vil bli holdt tidligst til uken.

– Vi må hente inn mer informasjon fra både legevakta/helse, vitner, familie og siktede. Detaljer om hendelse og bevegelser er noe av det som må kartlegges ytterligere før vi kan si noe mer. Motiv kan vi heller ikke si noe mer om nå.

Publisert: 20.09.20 kl. 15:59

Mer om Drap Oslo