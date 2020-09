LEDER: Sondre Hansmark fra Venstres landsmøte 2019 på Hell på Stjørdal. Foto: Therese Alice Sanne

Unge Venstre vil hente 1000 Moria-flyktninger

Torsdag ville Unge Venstre hente 150 Moria-flyktninger. Nå øker de antallet til 1000.

– Jeg mener vi bør hente minst 1000 stykker. Det handler om at tusenvis av barn som var på gatene i Moria, det er flyktninger som har mistet alt og nå vi må gripe inn og hjelpe folk som trenger det. Den beskjeden går spesielt til Erna Solberg som skal åpne landsmøtet sitt.

– Jeg håper hun ser de samme bildene fra Moria som jeg gjør, med barn som sover på gaten, er syke og ikke har mat. Og at hun ser at vi har plass i Norge til å hjelpe folk som trenger hjelp, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

I forrige uke gikk KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ut i VG og lovet at Norge snart var klare til å hente enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren. Natt til onsdag brøt det ut en storbrann i flyktningleiren.

Onsdag morgen bekreftet Erna Solberg at det var bestemt at Norge skulle hente 50 personer fra Moria-leiren eller Hellas - primært barnefamilier - og behandle asylsøknadene deres i Norge.

Flere reagerte på antallet.

MDG-leder Une Bastholm mente 50 personer var et «skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp, og norske kommuner har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere».

Hansmark er enig i at regjeringen har gjort for lite.

– Ja, vi kan ikke si oss fornøyd med dette. 50 er ikke nok. Det er bare en sped start og vi har rom til mange flere. Det har nesten ikke kommet kvoteflyktninger eller asylsøkere til Norge i år og drøssevis av kommuner sier at de kan bidra med å bosette. Vi er verdens rikeste land og vi kan bidra til å gi folk en trygg havn. Erna Solberg snakket på Politisk Kvarter i går om at vi ønsker å være en humanitær stormakt, men hvis hun ønsker det må hun begynne å oppføre seg som hun vil være det. Vi har brukt å stille opp når verden trenger det og det må vi også gjøre denne gangen, sier lederen for Unge Venstre.

– Til VG i forgårs sa du at 150 var et fint tall. Hvorfor snur du nå?

– Jeg sa at 150 var det greske myndigheter har bedt oss ta imot og jeg mener det er noe vi burde stilt opp med. Men når vi ser hvor få kvoteflyktninger og asylsøkere er kommet til Norge i år og hvor stor plass og vilje vi har til å ta imot mener jeg vi kan ta imot minst 1000 stykker.

