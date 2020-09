IKKE BARE PÅ BAKKEN: Qatar Airways er et av flere selskaper som flyr til Bangkok, med redusert kapasitet. Her er et fly fra selskapet parkert på flyplassen Bangkok International Suvarnabhumi i september 2019. Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters

Kjærester fra Thailand får nå visum-nei

Justisdepartementet har ikke endret innreisereglene, men UDI avslår likevel visumsøknader fra Thailand.

– Vi har ikke gjort noen endringer i kjæresteregelverket, sier kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange til VG.

Etter at regjeringen 15. juli lempet på innreiserestriksjonene som ble innført i forbindelse med coronasituasjonen, er det likevel gitt en rekke avslag på visumsøknader fra Thailand via det såkalte «kjæresteskjemaet».

Skjemaet gir grønt lys for å komme til Norge, også for kjærester bosatt utenfor EØS og i tredjeland.

UDI: Går ikke fly

Avslagene skyldes reduksjon i flytrafikken, ifølge UDI.

– Det går for tiden ikke ordinære flyginger til Thailand, og det er usikkert når det vil begynne å gå kommersielle fly dit igjen. Fordi det ikke er mulig å reise tilbake til Thailand med ordinære flyginger, vil vi nå ikke gi visum til kjærester fra Thailand, opplyser enhetsleder i oppholdsavdelingen i UDI, Hind Dakhil i en e-post.

UDI understreker at kjærester fra land utenfor EU/EØS er fortsatt en gruppe som kan få besøksvisum, som unntak fra de generelle innreiserestriksjonene, dersom alle vilkårene for visum er oppfylt.

En forutsetning for å få innvilget et besøksvisum til Norge, er at personen som får visumet skal kunne returnere til hjemlandet sitt før visumet utløper, understreker UDI.

UDI er kjent med at det for tiden heller ikke går ordinære fly til Vietnam, fortsetter Hind Dakhil.

82 Thailand-avslag

Fra 15. juli frem til 31. august har totalt 650 personer søkt om «kjærestevisum», ifølge en oversikt UDI har satt opp for VG.

471 av søknadene er innvilget, mens 179 personer har fått avslag.

Den desidert største søkermassen er fra Thailand, med 223 visumsøknader. Thailand topper også med antall avslag, som er 82.

Avslagsprosenten for Thailand er på 37 prosent.

Andre land, med lavere antall søknader, men med høyere prosentvis avslagsandel, er India (50 prosent), Pakistan (34 prosent) og Tyrkia (29 prosent).

Reisebyrå: Det går fly

I Berg-Hansen reisebyrå har de ikke noe problem med å finne flybilletter til Thailand.

– For eksempel Qatar bekrefter at det går kommersielle flyginger til Thailand. Det er fullt mulig å få plass på flyene som flyr delvis cargo, så lenge dokumentasjonen er i orden. Dette har pågått i hele sommer, eksempelvis er det fløyet inn og ut bærplukkere og annen arbeidskraft med kommersielle flyginger til Thailand, sier kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed i Berg-Hansen reisebyrå.

Det krever riktignok noe mer arbeid enn ved en normalsituasjon. Det har sin bakgrunn i coronasituasjonen og at mange av de store flyselskapene har gjort om sine passasjerfly til delvis cargofly. Dette er for å ha flyene i luften fordi det er usunt for et fly å stå sammenhengende lenge på bakken.

– Så hvorfor gir da UDI avslag på visumsøknader, med den begrunnelse at det ikke går fly?

UDI: Blir kansellert

Når VG snakker med enhetsleder i visumenheten i UDI, Hind Dakhil, tirsdag denne uken, sier hun at hun forstår at det kan være vanskelig å forstå visumavslagenes begrunnelse med at det «ikke går fly».

– Vi er kjent med at kommersielle flyselskaper selger flybilletter til Thailand. Det som svært ofte skjer, er at flyene blir kansellert tett opp mot avreise. Dette registrerer knutepunktambassaden vår i Bangkok, som behandler søknadene. Det er i all hovedsak cargofly som flyr tilbake til Thailand nå, men vi kan selvsagt ikke utelukke at enkeltpassasjerer finner veien inn til et flysete.

Kun 500 inn til Thailand i døgnet

Et hinder for reise inn til Thailand er landets innreiserestriksjoner under corona, peker hun på.

– Myndighetene i Thailand ønsker en viss kontroll over personer som reiser inn og ut av landet og har satt en kvote på maksimalt 500 personer som hver dag kan fly inn til Thailand. Man må være godkjent av myndighetene som passasjer for at man skal kunne få plass på de såkalte repatrieringsflyene, i hovedsak på fly operert av KLM og Qatar Airways.

– Så situasjonen nå er slik at fordi det er vanskelig å reise tilbake vil det bare gis besøksvisum i spesielle tilfeller. Det er usikkert når det begynner å gå fly tilbake ordinært, så vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare. Det er også forskjell på dem som skal arbeide og de som er på besøksvisum til Norge, sier Hind Dakhil.

Praksisen vil endres så snart situasjonen endrer seg, opplyser UDI.

Det bor rundt 70 millioner mennesker i Thailand.

