Drapstiltalt slipper fengsel

En mann fra Lund kommune i Rogaland som skjøt og drepte kona si på Moi i fjor sommer, er idømt tvunget psykisk helsevern.

Han slipper straff, ettersom han hadde diagnosen paranoid psykose den tiden da han drepte sin 63 år gamle kone.

Tiltalte hadde slitt med psykiske problemer i en tid før tragedien. Omfanget og alvoret synes ifølge rettens bemerkninger ikke å ha vært fanget opp av andre.

Mannen følte seg forfulgt, blant annet gjennom avlytting, og oppfattet at alle var mot ham og trakasserte ham. Han hadde søvnproblemer, og forsøkte å bøte på problemene med alkohol.

Bruken av alkohol førte til negative reaksjoner fra kona. Mannen hadde drukket den aktuelle morgenen, og det utviklet seg til en spent situasjon som endte i tragedien, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten slår fast at det er fare for at mannen kan komme opp i en lignende situasjon dersom han skulle bli overlatt til seg selv og kutte ut medisinering og avhold fra alkohol. Dermed overføres han til tvunget psykisk helsevern.