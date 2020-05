MÅTTE STENGE: Halvar Ellingsen måtte stenge restaurant- og overnattingsdriften i Vesterålen en måned etter åpning. Foto: Andrea Gjestvang

Måtte stenge dørene én måned etter storåpning

VESTERÅLEN (VG) Halvar Ellingsen (32) skulle jakte Michelin-stjerner på den gamle familiegården. Men én måned etter storåpningen kom coronaviruset.

Det går mot sommer i Vesterålen. På Kvitnes gård trasker årets 70 lam fritt rundt, omgitt av hav og høye fjell. Den nye hangrisen skal møte hungrisene for første gang.

Etter tre år med oppussing, restaurering og klargjøring, kunne restauranten og overnattingsstedet endelig feire storåpningen i midten av februar. Begge dagene i åpningshelgen ble fullbooket på en time da bookingen åpnet før jul.

Men allerede i midten av mars, var det full stopp.

– Alle mailene jeg fikk i fem uker var avbestillinger, sier kjøkkensjef og daglig leder Halvar Ellingsen.







Gårdsdriften er i gang for fullt. Restauranten skal i stor grad være selvforsynt.

Pust i bakken

Halvar steker vafler i restauranten som vanligvis skal tilberede middager på 25 retter.

To kokker, to lærlinger, Halvar selv og samboer og vertinne Wanja er alle permittert. Kun restaurantsjef Cathrine og bonden René er delvis på jobb.

Selv om gjestene er uteblitt, er det nok å gjøre på gården.

– Coronaviruset har ført til fryktelig mye negativt. Men det var også litt digg, for det var mye rot her som har vært dekket av snøen. Nå har vi tid til å rydde opp, sier Halvar.

– Vi får tatt en pust i bakken. Selv om vi gjerne skulle vært foruten.

Gårdsdriften er i gang for fullt. Restauranten skal i stor grad være selvforsynt, med unntak av enkelte varer som skal kjøpes lokalt.

– Hvis vi ikke gjør den jobben vi nå gjør i drivhuset, vil det mye dyrere for oss på vinteren, sier Halvar.







Ved en tilfeldighet havnet Halvar på tipp-tipp oldefarens gård.

Minimalt med krisehjelp

I 2019 jobbet Halvar noe for Kvitnes gård, men i hovedsak som frilanser. Gården har ingen omsetning å vise til fra fjoråret.

– Derfor får vi nå minimalt med støtte. Hjelpepakkene beregner fjorårets omsetning og vi har kun hatt en måned med drift å vise til – det var åpningsmåneden. Det blir helt skjevt, sier Halvar.

I mars vedtok Stortinget å halvere merverdiavgiften fra tolv til seks prosent blant annet for overnattingssteder.

Det kan hjelpe Kvitnes gård – men først når de åpner igjen, forteller Halvar.

– Det som bør bli gjort noe med, uavhengig av corona, er merverdiavgift på mat fra restauranter. Nå kjøper vi råvarer med 15 prosent moms, som vi da må selge i restauranten med 25 prosent moms. Vi taper fryktelig mye der, sier Halvar.

Han understreker at det allerede er vanskelig å tjene penger i restaurantbransjen.

– Men vi klarer oss. Vi har få faste utgifter nå som de fleste er permittert.







Kvitnes gård satser på å åpne for drift igjen 15. juni.

Tipp-tipp oldefarens gård

Halvar er oppvokst i Sigerfjord i Sortland. Seks år gammel bestemte han seg for å bli kokk. Etter å ha tatt fagbrevet i Harstad, flyttet han til Oslo hvor han senere jobbet på en rekke av byens anerkjente restauranter som Bagatelle og på Kulinarisk Akademi.

I 2009 vant han norgesmesterskapet i kokkekunst og begynte på kokkelandslaget.

– Men jeg har hele tiden sagt at jeg skal flytte hjem, sier Halvar.

Da Halvar flyttet hjem i 2015, visste han ikke hva han skulle drive med.

Da han feiret 30-årsdagen på Fäviken i den svenske byen Åre, fikk han en melding av svigersønnen til eieren av Kvitnes gård Helge Mørck.

– De hadde kjøpt en gård i Vesterålen og ville skape en matdestinasjon som Fäviken, sier Halvar.

Det viste seg at Halvars tipp-tipp oldefar Christoffer G. Ellingsen kjøpte gården i 1855.

– De var store på skipsfart og kjøpte dampbåter. Men havnen her var for røff, så de flyttet til Sigerfjordenog Sortland, forteller Halvar.

Selskapet gikk etter hvert konkurs og gården havnet utenfor familien.









Restaurantsjef Cathrine gir melk fra flaske til et nyfødt lam som er dårlig.

– Så ut som en dass

Da Halvar for første gang besøkte gården, var det ikke gulv i første etasje.

– Den gården her har sett ut som en dass, ifølge Halvar.

Eieren har brukt mye ressurser på å gjenoppbygge gården slik den en gang var, som blant annet innebar å frakte en nærmest identisk del av det som nå utgjør halve restauranten fra Nord-Trøndelag til Vesterålen.

De ni soverommene er oppkalt etter Halvars familie.

– Hva er ambisjonsnivået?

– Jeg har sagt at jeg ikke vil legge skjul på at det hadde vært artig med en Michelinstjerne. Jeg er så dritlei av at folk ikke bare kan si det, sier Halvar.

Alt i restauranten er lagt til rette for å bli vurdert at michelininspektørene når dørene åpner igjen 15. juni.

– Hvis de kommer hit og vi ikke får stjerne, så er det greit. Da var vi ikke gode nok. Men hvis de ikke kommer hit i det hele tatt, så er det noe galt med dem, sier Halvar.

Selv om coronaviruset har satt det meste på vent, har gjestene forsiktig begynt å bestille overnattinger og restaurantbesøk igjen – og viruset vil føre til noe positivt:

– Vi får ha en storåpning på nytt, sier Halvar Ellingsen.

