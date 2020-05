FRYKTER BUTIKKDØD: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han aldri har opplevd at så mange butikker er stengt, som det han har sett i Oslo den siste uken. Foto: Frode Hansen

Gjenreisningen av Norge etter coronakrisen: Støre vil bruke mer oljepenger

Ap-leder Jonas Gahr Støre forteller i dag hvordan han mener Norge bør gjenreises etter coronakrisen. Han vil bruke mer oljepenger – og satse på klima.

Støre advarer mot å bruke skattelette. Han sier også at han frykter at kommuner må permittere.

– Vi får alarmerende meldinger fra kommuner om at de i nær fremtid må foreta kutt. Det vil forsterke krisen og er noe vi for all del må unngå, sier Støre.

Ap-lederen frykter at krisene som har rammet Norge – coronakrisen og oljepriskrisen – er mye mer alvorlig og vidtrekkende enn vi ser i dag.

– Det holder egentlig bare å se seg rundt, sier Støre, gående gatelangs med VG i Oslo sentrum:

– Jeg syklet fra Stortinget til Hausmannsgate i går og hjem til via Bogstadveien. Det er urovekkende mange stengte butikker. Jeg kan ikke huske i min levetid at jeg har sett noe slikt, sier han.

LITE FOLK I SENTRUM: Jonas Gahr Støre går langs Karl Johan torsdag ettermiddag. Vanligvis er det fullt av folk der. Foto: Frode Hansen

Han sier kriseenighetens tid nå går over i en fase hvor politiske veivalg i større grad vil bli synliggjort.

– Når det brenner, så går vi i gang med brannslukking. Det har Stortinget gjort gjennom Corona-krisen: Vi samlet oss. Det står jeg fullt og helt ved.

Med et litt mer normalt Norge, som regjeringen informere om torsdag, så sier Støre at også den politiske dialogen vil bli normalisert.

– Når du skal bygge opp igjen, så blir de politiske veivalgene mer tydelige. Og jeg har lyst til å sitere lederen av Høyre programkomite, som vil tilbake til god gammeldags Høyre-politikk når vi skal gjenreise landet etter krisene som har truffet landet.

– Det er en ærlig sak

Han viser til programkomiteens leder, Linda Hofstad Helleland, har sagt til Aftenposten at Norge nå må ta mindre hensyn til miljøet for å skape nye arbeidsplasser.

– Det som trengs, er god gammeldags høyrepolitikk: lave skatter og avgifter, og satsing på samferdsel, utdanning og kompetanse, sa Helleland.

– Skattekutt og mer til vei, er henne vei. Så sier hun tydelig at klima og miljø må vike, til fordel for vekst. Det er en ærlig sak.

– Og din vei er?

– En aktiv stat med muskler og vilje til å støtte et næringsliv av små, mellomstore og store bedrifter.

– Og vi vil satse på mer på velferd, ikke på skattekutt. Vi vil styrke vårt offentlige helsevesen, ikke privatisere det og vi vil investere i folkehelse og forebygging, ikke satse på reparasjon, sier Støre.

Han sier de vil videreføre sine prioriteringer:

3 milliarder kroner mer på helse.

3 milliarder kroner mer på lokal velferd.

– En slik satsning har vi fremmet over år. Det kunne bidratt til å styrke de to områdene som har mest å si for å forebygge smitte og sikre felles velferd til alle.

Statsminister Erna Solberg mener Gahr Støre er selektiv i sin omtale av Høyres programdebatt, og poengterer at det er ingen motsetning mellom miljø og nye jobber.

– Det er rart å høre at Støre mener skattelettelser ikke har betydning for verdiskapningen. Ap har tross alt hovedsaklig støttet Høyre forslag om å redusere selskapsskatten - som er de største skattelettelsene regjeringen har foreslått.

– Det er vel et tegn på at Ap og Støre ønsker å øke skattene fremover. Det siste jobbskaperne trenger nå er Arbeiderpartiets politikk med økte skatter og avgifter, sier Statsminister Erna Solberg til VG.

– Vanlige folk må få noe tilbake

Han vil ha politisk kursendring.

– Vi vil avvikle fritt behandlingsvalg og støtte opp om et sterkt felles helsevesen for alle. Vi vil fordele byrdene rettferdig og stille krav om utbyttebegrensing til de bedriftene som skal få hjelp av fellesskapet.

Han sier de også vil øke fagforeningsfradraget.

– Det er viktigere enn noen gang å satse på det organiserte arbeidslivet.

– Vi må sikre ryggraden

Han sier det må tas et stort løft for industrien.

– Vi skal leve av å redde klimaet. Industrien skal fortsatt levere tjenester til olje og gass, som vi skal drive med i flere år, men produksjonen skal drives ned mot null i utslipp, sier Støre.

Ap-lederen sier de vil bruke store penger på denne omstillingen.

– Vi har mulighet til å bli verdensledende i arbeidet med å gjenbruke ressurser. Vår industri skal vise vei i fangst og lagring av CO2. Industrien skal også levere havvind i verdensklasse, bidra til å elektrifisere sokkelen vår og at vi blir verdensledende på lavutslipp; å utvikle nye hydrogenløsninger som kan bli det neste kapittelet i norsk industri.

– Det er over 400 000 ledige og permitterte; er det god gammeldags motkonjunkturpolitikk du vil ha?

– Nei, det jeg vil ikke ha god og gammeldags, men god og moderne motkonjunkturpolitikk, som bidrar til en grønn og fremtidsrettet industri.

Vil bryte handlingsregelen

Vårens krisetiltak til bedrifter og permitterte har foreløpig kostet over 200 milliarder kroner.

Støre er klar på at krisen er så stor at handlingsregelen også må vike i neste års statsbudsjett.

– Handlingsregelen sier at vi i krisetider kan gå over. Vi må gjøre det, men det må skje klokt, for å hindre at grunnstammen i vår økonomi; å holde folk i jobb, får varig skade.

– Ikke skattelette?

– Vi har i seks år spurt om dokumentasjon på at skattelettene har skapt jobber. Det svaret har vi ikke fått, fordi det er umulig å gi. Skattelette er ikke treffsikkert for å gi flere jobb, men veldig treffsikkert når det gjelder å svekke landets inntekter.

– Kan det være behov for å øke skattene?

– Det er ihvertfall ikke rom for å kutte skattene mer. Vi skal bruke skatter og avgifter for å stimulere aktivitet.

KOMMUNEKAMP: Ap-leder Jonas Gahr Støre lover penger til kommunene. Foto: Frode Hansen

Han sier det er en sektor som må prioriteres i revidert budsjett som regjeringen legger frem 12. mai og som skal behandles av Stortinget før sommeren.

– Kommuneøkonomien er en stor utfordring. Det er en hovedsak for oss i revidert budsjett. KS anslår et inntektstap på mellom 12,5 og 20 milliarder for kommunene som følge av tapte inntekter under coronakrisen. Og over fem milliarder for fylkene. Stortinget har vedtatt å gi 4,9 krise-milliarder til kommunene og vel en milliard til fylkene.

Støre at kommunene skal bli kompensert for de økonomiske tapene.

– Vår holdning er klar; kommunene må få kompensert utgiftene og inntektstapene de har hatt som følge av denne krisa. Ellers vil det bety kutt i helse- og velferdstjenester som mange folk er avhengig av i livene sine – det kan ikke Arbeiderpartiet godta, sier han.

– Hvor mye vil dere gi ekstra i revidert?

– Det har vi ennå ikke bestemt, men det vil være en satsning.

– De snur på krona

Han sier han daglig har kontakt med ordførere i store og små kommuner.

– Tilbakemeldingene fra alle er at de har kraftig fall i inntekter og kraftig økning i utgifter - og at de har fått lite til å kompensere det. Nikolai Astrup sier at de får effektivisere. Det tror jeg de gjør i de fleste kommuner: De snur på krona for å se om de kan bruke dem bedre.

– Du sier at du håper man kan unngå permitteringer i kommunene, men at du frykter det?

– Ja. Og vi må gjøre hva vi kan, for å motvirke det. Vi må være nøye med hva vi bruker penger på, men konsekvensene vil være svært alvorlig. Tradisjonelt er viktige motkonjunkturtiltak at kommunene og fylkene setter i gang veiarbeid, oppussing av skoler og vedlikehold. Men går de med store underskudd vil det ikke være stor etterspørsel etter slikt der ute i kommunene.

Publisert: 10.05.20 kl. 21:27

