Nær venn av drapssiktede Tom Hagen: – Politiet ødelegger livet til Tom og familien

LØRENSKOG (VG) En nær venn av Tom Hagen kaller drapsetterforskning mot 70-åringen for «slett politiarbeid» og mener man står overfor et justismord.

– Det er helt utrolig. Det er slett politiarbeid, sier kameraten Tom Nilsen fra Lørenskog til VG.

Han har kjent Tom Hagen siden 1980-tallet og har hatt flere samtaler med ham siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog for halvannet år siden.







Forrige uke ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på ektefellen. Han nekter straffskyld, og avviser å ha noe å gjøre med konas forsvinning.

Nedre Romerike tingrett mente politiets lange beviskjede viste at det var skjellig grunn til mistanke mot 70-åringen, og besluttet at han skulle varetektsfengsles i fire uker med flere restriksjoner.

Torsdag omgjorde Eidsivating lagmannsrett avgjørelsen, og besluttet at Tom Hagen skal løslates.

Etter å ha snakket med sin klient torsdag kveld fortalte forsvarer Svein Holden at Tom Hagen «naturligvis er fornøyd» med lagmannsrettens beslutning.

Men politiet har anket, og dermed er det Høyesterett som får siste ord.

– Nå har politiet anket avgjørelsen til Høyesterett og holder Tom i varetekt. De må komme med noe mer nå. De ødelegger livet til Tom og familien, barn og barnebarn. Det er et justismord, sier Nilsen.

Håper de finner Anne-Elisabeth

Nilsen er opprørt i samtalen med VG. Han tenker også på «Lisbeth» som er borte.

– Det er så ille. Politiet har hatt 18 måneder på seg. De har undersøkt hele huset, og forrige dagen undersøkte de en kum som har stått rett utenfor porten til huset deres i 18 måneder, sier han.

– Jeg har liten tro på at de finner Lisbeth i live. Det har gått for lang tid. Men de kan finne henne, slik at familien får en grav og gå til.

– Forsvareren fikk rett

Nilsen er tydelig på at Tom Hagen skal få støtte av alle som har stått rundt ham.

– Dette styrker saken til Tom, men jeg synes det er ille at politiet anker og ikke slipper ham ut. Forsvareren fikk rett. Politiets sak er svak, sier han.

Nilsen har fulgt saken tett gjennom mediene og mener pågripelsen førte til en vending av omtalen av saken.

– Vi får håpe at ikke bare politiet og rettsvesenet frikjenner ham, men at folket gjør det også. Vi står med en mann som kanskje ikke kan gå på gata lenger, sier Nilsen.

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica ville ikke svare på spørsmål da han møtte pressen utenfor Lørenskog lensmannskontor torsdag ettermiddag. Men han sa følgende:

– Politiet tar lagmannsrettens kjennelse til etterretning. Samtidig må vi innrømme at vi er noe overrasket over denne kjennelsen. Vi registrerer at avgjørelsen fra lagmannsretten ikke er enstemmig.

