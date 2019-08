DYRT HUS: Dette blir prinsens «slott» i Lofoten. Foto: OLE DALEN / NRK

Styrtrik prins kjøpte eldre enebolig i Lofoten

For flere millioner over takst, kjøpte prinsen denne eldre eneboligen i surfeparadiset Unstad i Lofoten. – Det ble jo et sjokk for oss, sier en selgerne.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Sluttsummen på budrunden ble til slutt 4, 8 millioner kroner for den snart 100 år gamle eneboligen, skriver Lofotposten.

Det var i slutten av juni at den eldre eneboligen fra 1924 ble solgt til nesten tre millioner over takst og til ny prisrekord, ifølge avisen.

I april i 2019 ble også et eldre hus solgt for samme sum på Unstad.

Den opprinnelige taksten for eneboligen var på 1,9 millioner kroner, og rundt 40 personer hadde meldt sin interesse før budrunden startet, ifølge eiendomsmeglerne.

Prins kjøpte huset

Det er den sveitsisk fødte prinsen Khan Rahim Aga som er oppført som kjøper av huset i Kartverkets offentlige eiendomsregister.

Selger bekrefter ovenfor VG at kjøperen er den sveitsisk fødte prinsen Khan Rahim.

KJØPTE NORSK HUS: Prins Rahim Aga Khan fotografert i Genève i Sveist i 2013 med sin kone prinsesse Salwa Aga Khan på bryllupsdagen. Foto: Getty Images

Han er eldste sønn av prins Karim Aga Khan og hans første kone prinsesse Salimah Aga Khan. Faren er imam og sjiamuslimskleder for den religiøse gruppen kalt Nizari Ismailism, som har 10- 15 millioner estimerte tilhørere.

Ikke kongelig prins

Ifølge professor i historie ved UiB, Knut Vikør, er Khans prinsetittel ikke tilknyttet noe kongehus, men en aristokratisk tittel.

– Vi kan kalle det en rikdomsfamilie med en humanitær profil, som har sin bakgrunn i India, sier han til NRK.

Sønnen er involvert i farens fortetninger i selskapet Aga Khan development Network, og gift med prinsesse Salwa Aga Khan – tidligere kjent som den amerikanske modellen Kendra Spears.

Paret har to barn.

les også Rift om feriehus i Lofoten: Boligene du bør se etter

– Tror det var plassen

Alice Torgunn Ellingsen (57) er en av de fire oppførte selgerne av boligen.

Hun forteller huset er gammelt og ble oppusset og restaurert på 1980-tallet.

– Det er ikke noe luksus på innsiden, tvert om. Det var jo opprinnelig planlagt å gå for 1.9 millioner, ler hun.

– Hvordan reagerte dere på at huset ble solgt så mye over takst?

– Det ble jo et sjokk for oss, da. Vi var ikke forberedt på det i det hele tatt.

Ellingsen forteller de var fire søsken som la ut huset til salg etter faren, og husets tidligere eier, døde i fjor. Å selge var mest praktisk for alle sammen.

Hun tror ikke det er huset, men plassen, kjøperen falt for.

– Det er jeg helt sikker på, sier hun.

Ellingsen håper nå at kjøperen skal få fred i det nye huset.

– Jeg synes det er trist at han ikke skal ha fred. Ikke minst for familien også. Han må få lov til å feriere på en rolig måte

Publisert: 02.08.19 kl. 18:23

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post