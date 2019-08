SAVNET: det letes etter en mann i 30-årene. Mannskap fra Røde Kors, og nødetatene er på plass i Ulefoss. Foto: Skien Røde Kors

Savnet mann i 30-årene funnet omkommet

Mannen i 30-årene som har vært savnet i Norsjø i Telemark er funnet omkommet. Det bekrefter politiet i Sør-Øst til VG.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Han ble funnet i 16.30-tiden. Overflatereddere skimtet noe på bunnen av sjøen, og de fant vedkommende på seks meters dyp kort til etter, sier operasjonsleder Ole Kamben til VG.

De pårørende er varslet.

Det skal ha vært to personer om bord i båten da den gikk ut fra Ulefoss brygge i natt.

Mannen var ute i båt sammen med en mann i 40-årene, som er sendt til sykehus med kuttskader. Politiet mistenker at båten har truffet en fjellknaus.

– Husket ikke noe

Politiet ønsker blant annet å finne ut av hvem av de to mennene som kjørte båten. De prøver også å finne stedet der en eventuell ulykke skal ha funnet sted.

Operasjonsleder Rune Hunshamar sa til VG lørdag morgen at mannen som våknet alene i båten ikke husket noe av hendelsen, fordi han hadde blitt slått i svime.

Ifølge politiet gikk båten ut fra Ulefoss brygge, og skulle etter planen til Akkerhaugen i Sauherad kommune. Politiet sier at store skader på fronten av båten tyder på at den har truffet noe, men at det er for tidlig å slå fast om det er snakk om et skjær.

Mannen ble sett til av ambulansepersonell, og sendt til Skien sykehus med lettere skader. Politiet har senere fått snakket med mannen.

Vet du noe om saken? Tips VG her!

Da han ringte til politiet, fortalte han at han kom til seg selv mens båten drev på vannet lørdag formiddag. Politiet jobber nå med å finne mannen som er savnet.

Det søkes blant annet med Seaking-helikopter, samt dykkere og båter fra brannvesenet.

– Vi vet fortsatt ikke om det har vært en ulykke eller om den savnede personen på et tidspunkt har gått ut av båten. Vi holder alle muligheter åpne, sa operasjonslederen til VG lørdag formiddag.

Han sa videre at det også er for tidlig å slå fast om det dreier seg om promillekjøring.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 10.08.19 kl. 11:42 Oppdatert: 10.08.19 kl. 21:08

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post