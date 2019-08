Mann savnet etter båttur i Telemark

Bakgrunnen er at en båt med to menn gikk ut fra en brygge i Ulefoss i natt, men i formiddag våknet kun én av dem i båten.

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Rune Hunshamar sier til VG at de store skadene på båten tyder på at den har truffet noe, men at det er for tidlig å slå fast om det er snakk om et skjær.

– Mannen som våknet alene i båten husker ikke, han har blitt slått i svime og er ikke helt med, sier Hunshamar.

Mannen har fortalt til politiet at han kom til seg selv mens båten drev på vannet lørdag formiddag.

Han er lettere skadet og blir tilsett av ambulansepersonell.

Søker med båt og helikopter

Operasjonslederen sier at det også er for tidlig å slå fast om det dreier seg om promillekjøring.

Det skal nå søkes etter personen, blant annet med Seaking-helikopter og båter fra brannvesenet.

– Vi har dykkere på vei fra Kongsberg og Skien nå, sier vaktleder Jan Petter Bonde i 110-sentralen.

Politiet opplyser at de også er på vei til stedet.

Publisert: 10.08.19 kl. 11:42 Oppdatert: 10.08.19 kl. 11:58

