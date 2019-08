ETTERFORSKER SKYTING: Politi, bombegruppen og teknikere på åstedet ved Al-Noor-Islamic Center i Bærum. Foto: Tore Kristiansen

Moské installerte kodelås etter New Zealand-terror: – Kan ha vært et hinder for gjerningsmannen

Gjerningspersonen skal ha brutt seg inn gjennom nødutgangen i Bærum-moskeen. Etter terrorangrepet i New Zealand installerte de kodelås på hoveddørene. Det kan ha berget liv, mener talsperson for moskeen.

– Våre tre medlemmer hører 4–5 skudd mot vinduet. De reagerer selvsagt, og den ene mannen går ut til hovedinngangen, mens skuddene ble løsnet mot nødutgangen vår. Han kommer seg ut og prøver å ringe politiet, mens de to andre ser at gjerningsmannen kommer inn nødutgangen.

Det sier Waheed Ahmed, informasjonsansvarlig ved al-Noor Islamic Center, til VG.

I 16-tiden lørdag ble det meldt om skyting i al-Noor-moskeen i Bærum. Det skal ha vært tre personer til stede i lokalet, og da politiet kom til stedet hadde de, blant annet 65 år gamle Mohamed Rafiq, ha overmannet gjerningsmannen.

TERRORSIKTET: Philip Manshaus (21) er siktet for terror etter moské-skytingen i Bærum lørdag. Foto: Framtida.no

21 år gamle Philip Manshaus er terrorsiktet etter moské-skytingen i Bærum lørdag. Han er også siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster.

– Et effektivt tiltak

– Var hoveddøren låst?

– Ja, det var et av sikkerhetstiltakene vi innførte etter terroren i New Zealand. Vi har kodelås på dørene våre, og dørene skal alltid være låst. Det satt vi inn som et tiltak for at andre personer ikke skulle komme inn, uten å ringe på, forteller Ahmed.

Moskeen har to hovedinnganger og begge har kodelås, ifølge Ahmed.

– Tror du dette sikkerhetstiltaket bidro til at situasjonen ikke ble verre?

– Jeg vet ikke om gjerningsmannen prøvde hoveddøren, men jeg innbiller meg at han sikkert gjorde det. Jeg tror det var et hinder for han. Hvis det er sant er det et effektivt tiltak, sier han og utdyper:

– Hvis han hadde kommet inn hovedinngangen hadde skaden vært mye større: da hadde han kommet seg inn på baksiden av lokalet. I stedet kom han inn forfra gjennom nødutgangen. Da kom gjerningsmannen mye tettere på personene inne i lokalet og de fikk øye på han raskt, og fikk fort kontroll over han.

NØDUTGANG: Det er denne nødutgangen gjerningsmannen skal ha skutt og brutt seg inn gjennom. Foto: Thomas Andreassen/VG

– Vi trodde ikke sånt kunne skje

al-Noor Islamic Center har over 1100 medlemmer og Ahmed anslår at det er mellom 70–100 mennesker som er innom daglig. Ettersom skyteepisoden var på en lørdag, var det kun vanlig bønn i moskeen, og alle utenom de tre mennene hadde reist fra lokalet.

– Hvordan har helgens episode påvirket medlemmene deres?

– Vi er selvsagt sjokkerte. Vi trodde ikke noe sånt kunne skjer her. Vi har vært en åpen bok og hatt god dialog med det offentlige og har hatt flere skoler på besøk. Vi er en del av mangfoldet i Norge. Vi er preget over det som har skjedd, vi er kanskje ikke så trygge som vi har innbilt oss, forteller Ahmed.

Kodelås bidro til rask reaksjon

Abdul-Satar Ali, bistandsadvokat til Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal, sier at på grunn av kodelåsen fikk de tre medlemmene som var til stede i moskeen et varsel om at noe var på gang.

– Etter min mening var det en av årsakene til at de reagerte så raskt som de gjorde, ellers hadde gjerningspersonen kommet rett inn gjennom hovedinngangen og overrasket de. De reagerte usedvanlig raskt, sier

Nabo: – Det er bekymringsfullt

VG er ved al-Noor Islamic Center i Bærum mandag formiddag.

Espen Løken Petersen (45) bor i nærheten og var hjemme under skyteepisoden.

– Jeg holdt på med en spikerpistol da jeg hørte først tre skudd i rolig jevn rekkefølge. Deretter kom det tre raske skudd. Det hørtes ut som et grovkalibret våpen, sier han til VG.

Politiet har ikke kommentert antall skudd som ble løsnet.

Espen Løken Petersen (45) med hunden Woody. Foto: Thomas Andreassen/VG

– Vi har en skytebane i nærheten, men jeg hørte at skuddene kom nedenfra moskeen. Delta kom forbi huset vårt, som ligger overfor moskeen, like etterpå, sier Petersen.

Han forteller at han ikke ble redd, men at det skjedde veldig nær huset.

– Dette er skoleveien for mange elever og det er bekymringsfullt, sier Petersen som selv ikke har barn i skolealder.

– Hva synes du om at det skytes inni et gudshus?

– Det er ikke greit. Det er ikke greit med våpen i det hele tatt, sier han.

Bare godord om moskeen

Henrik Hassem (33) bor også ved moskeen.

– Vi var ikke hjemme da det smalt. Men jeg har tenkt over det i etterkant. Jeg har tre unger som går forbi moskeen på vei til skolen. Det er ikke ålreit å tenke på, sier han til VG.

Lars Schjetne (80) var hjemme da han hørte flere skudd.

– Jeg mener jeg hørte først to skudd, deretter to-tre skudd til og jeg gikk ut på verandaen for å høre hvor de kom fra.

– Alt gikk så fort at jeg ikke fikk gjort meg opp en mening om hva det var, men jeg skjønte hva som hadde skjedd da jeg gikk inn på TV.

Han har bare godord å si om moskeen.

– Folkene i moskeen er veldig høflige og gjør lite ut av seg. De er ikke til sjenanse for noen rundt her, sier Schjetne.

Publisert: 12.08.19 kl. 19:12

