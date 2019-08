PST fikk tips om siktede for ett år siden

NYDALEN (VG) PST-sjef Hans Petter Sjøvold beskriver tipset de fikk om Philip Manshaus for omkring et år siden som vagt. Sammen med Oslo-politiet besluttet de å ikke følge det opp videre.

– Det jeg ønsker å si er at PST mottok et tips om siktede for om lag ett år siden, sier han på en pressekonferanse mandag.

Han legger til at de sammen med Oslo-politiet ikke fant grunnlag for å følge opp tipset nærmere.

– Tipset var nokså vagt og gikk ikke i retning av forestående terrorplanlegging, sier Sjøvold.

PST-sjefen sier at han ikke har oversikt over om de snakket med terrorsiktede i forbindelse med tipset.

– Hva tenker du om det i dag?

– Det er alltid vanskelig i ettertid å ta den vurderingen, men det jeg må forholde meg til er at det ble gjort en kvalifisert vurdering da tipset kom inn.

Philip Manshaus ble mandag terrorsiktet etter skytingen i bærumsmoskeen lørdag. Han er også siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster.

Politiet har sagt at de har kjennskap til Manshaus fra før, men at det ikke gjelder straffbare forhold. De har ikke villet gå i detalj om på hvilken måte de har kjennskap til ham.

Moderat trusselnivå

Allerede i mai var det generelle trusselnivået i Norge moderat. Sjøvold forteller at det i hovedsak er tre begrunnelser for denne utviklingen:

Internasjonalt har det vært flere høyreekstreme terrorangrep. Vi ser også at det er i ferd med å utvikle seg en felles propagandaplattform, som vi ikke tidligere har sett. F.eks. utarbeidelse av manifester.

– Vi ser at det er flere høyreekstreme grupperinger på internett, som oppfordrer til bruk av terror.

Trusselvurdering 2019

I PSTs trusselvurdering 2019 skriver sikkerhetstjenesten at flere høyreekstreme i Norge har «kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger». Samtidig vurderes det som «lite sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019».

Ifølge trusselvurderingen har dette sammenheng med blant annet lav innvandring til Norge og nok så åpne politiske debatter om utfordringer tilknyttet innvandring.

I 2017 til 2018 ble det registrert åtte høyreekstreme terrorangrep i Europa. Elleve ble avverget, ifølge trusselvurderingen.

Internett er og vil fortsette å være et hovedsted for og inspirasjon til spredning av høyreekstrem ideologi, forherligelse av vold og hatefulle ytringer, ifølge trusselvurderingen.

Foto: Gisle Oddstad

Det var lørdag i 16-tiden at det ble meldt om skyting i al-Noor-moskeen i Bærum. Da politiet kom til stedet hadde de som var der, blant annet Mohammed Rafiq (65), overmannet gjerningsmannen.

Det ble avfyrt flere skudd og 21-åringen skal ha hatt med seg to våpen. Ingen ble alvorlig skadet i angrepet. To personer, deriblant siktede, ble lettere skadet.

Senere lørdag aksjonerte politiet mot Manshaus adresse i Bærum. Der fant de hans 17 år gamle adopterte stesøster drept.

Publisert: 12.08.19 kl. 14:08 Oppdatert: 12.08.19 kl. 14:20

