ET AV DE SISTE BILDENE: Bildet som nå er frigitt er det siste bildet Laura Iris Haugen lastet opp på Facebook, og et av de siste bildene som er tatt av henne. Foto: Privat

17-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

Tingretten mener drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i fjor, var motivert av ren drapslyst, og at det ikke foreligger noen formildende omstendigheter.

31. oktober i fjor ble 16 år gamle Laura Iris Haugen brutalt knivdrept utenfor hjemmet sitt på Vinstra. Familiemedlemmer ble vitner til drapet. En 17 år gammel gutt er nå dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet.

Den 17 år gamle gutten har erkjent at han har drept jenta, og sagt at han våren 2018 fikk lyst til å drepe noen og at det virket interessant.

I dommen beskrives drapshandlingen som velkalkulert og godt planlagt, og at det var motivert av «ren drapslyst». Gutten skrev en rekke tekster før drapet, som retten beskriver som forherligelse av vold ut fra «kynisk ondskap».

Domstolen falt ned på gutten var tilregnelig da han begikk drapet og grov vold mot en mann som forsøkte å gripe inn og stoppe gutten.

«Hans strukturerte organisering og gjennomføringskraft, taler mot at han var utilregnelig» skriver retten.

Retten mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter.

– Ensidig dom

Dommen ble forkynt for gutten torsdag. Han mente under rettssaken at han skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern, fordi han mente han var utilregnelig da han begikk drapet.

– Min klient ble gjort kjent med dommen i går, torsdag. Dommens resultat er et annet enn det denne side prosederte på, og det vil nå vurderes en anke, skriver guttens forsvarer Nora Hallén i en mail.

Forsvareren finner dommen ensidig og er uenig i premissene som leder til resultatet.

DOMMER: Tingrettsdommer Ingulf Nordahl (midten) stilte en rekke spørsmål til 17-åringen. Her sitter også rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata (t.v.). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det eneste riktige

Aktor Jo Christian Jordet ba om 12 års forvaring, med en minstetid på 8 år, for 17-åringen.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt vårt syn på tilregnelighets- og reaksjonsspørsmålet. Det er riksadvokaten som vil ta stilling til om dommen godtas, skriver statsadvokaten i en pressemelding.

Laura Iris Haugen sin familie fulgte rettssaken tett og har tidligere uttalt at de ønsker at gutten får strengest mulig straff.

– Det er en avgjørelse som vi forventet ut fra hvordan saken har fremstått for oss. Det er den eneste riktige avgjørelsen i denne saken, sier familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal til VG.

Det sentrale spørsmålet i saken har vært hvorvidt gutten var tilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet.

Dagen før de sakkyndige skulle forklare seg opplyste de at de måtte levere en ny tilleggserklæring.

De sakkyndige forandret mening under rettssaken, og konkluderte med at gutten var tilregnelig på drapstidspunktet. Dermed mente de han kunne straffes for drapet.

Dette er tredje gangen i år at en mindreårig dømmes til forvaring i Norge. Det krever helt ekstraordinære omstendigheter for å dømme en mindreårig til forvaring. Totalt har fire mindreårige fått forvaringsdommer i Norge.

I slutten av juni ble en 18 år gammel mann dømt til elleve års forvaring etter drapet på Sunniva Ødegård 29. juli i fjor. Mannen var 17 år da drapet skjedde.

