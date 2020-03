SKEPTISK: Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, lar ikke regjeringens anbefalinger styre sine vurderinger av smittvernstiltak i byen. Foto: Ørn E. Borgen

Ordfører nekter å føye seg etter regjeringens karantene-veiledning

Selv om regjeringen nok en gang understreket at de ikke vil at kommuner har egne karanteneregler, er Tromsø-ordføreren ikke til å rikke.

– Kommer dere til å følge regjeringens anbefaling om at ingen kommuner bør ha egne karanteneregler?

– Nei.

Det korte og kontante svaret kommer fra Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) en liten time etter at helseminister Bent Høie på en pressekonferanse søndag ettermiddag nok en gang gjentok at regjeringen mener at kommuner ikke trenger egne karanteneregler i tillegg til de nasjonale.

Tromsø er en av i alt 124 kommuner som har innført slike regler. Bykommunen har det som har blitt kalt en søring-karantene, der alle som kommer til byen fra fylker sør for Dovre, må i to uker karantene. Mange andre kommuner nordpå har en lignende regel.

På pressekonferansen banket både regjering, NHO og LO etter tur og orden inn viktigheten av at de kommuner ikke trenger å ha egne karanteneregler.

– Regjeringen anbefaler ikke kommunene å innføre egne regler om karantene, sa helseminister Bent Høie.

Det var ikke første gang, heller. Hovedpoenget til ministeren og organisasjonene fra næringslivet, er at mange bedrifter trenger å kunne reise over kommunegrenser for å fungere.

Men Tromsø-ordfører Wilhelmsen mener hans karanteneregler ivaretar næringslivet.

– Vi har hatt god dialog med det lokale næringslivet, deriblant møter med NHO. Vi er på lag med dem i denne perioden, men også i at vi skal sørge for at næringslivet har muligheten til å komme seg på beina når denne krisa er over, sier ordføreren til VG.

Wilelmsen føler seg trygg på valget de har tatt.

– Vi har kommunelegen, smittevernslegen og ledelsen ved universitetssykehuset på vår side. For oss må vi særlig ta høyde for at vi har et sykehus som skal dekke hele landsdelen og som ikke kan bli overbelastet, sier Wilhelmsen for å begrunne tiltakene som i første omgang skal vare frem til påske.

LITT, MEN IKKE HELT: Rana kommune og ordfører Geir Waage, innfører søndag kveld litt mindre inngripende karanteneregler, men har fortsatt strengere tiltak enn regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum

En annen kommune nordpå har slakket litt opp på sitt karanteneregelverk etter at regjeringens veiledning kom søndag kveld:

Rana kommune har hittil hatt regler om at alle personer som kommer inn i kommunen skal i to ukers karantene. Det endres nå.

– Fra nå er det i stedet sånn at alle som kommer fra sør for fylkesgrensa i Nordland må i karantene. I tillegg har vi åpnet for unntak fra dette for samfunnskritiske funksjoner, sier Rana-ordfører Geir Waage til VG.

Han forteller at kommunen har hatt dialog med regjeringen og næringslivet om tiltakene i løpet av helgen. Ordføreren mener at de nye tiltakene er i tråd med veilederen.

– Men regjeringen vil helst at ingen kommuner skal ha egne tiltak?

– Dette er medisinskfaglig begrunnet. Vi er helt klart i fase 1 av epidemien, mens Sør-Norge er i fase 2. Lokale tiltak er nødvendige for å redusere smittepresset utenfra, sier Waage.

