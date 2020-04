SKEPTISK: Pedagogisk leder Cecilie Koppangen har mange spørsmål etter at veilederen ble lagt fram. Foto: Privat

Barnehagepedagoger skeptiske til åpning mandag: – Vi er også redde for smitte

Cecilie Koppangen og Belinda Bakke er pedagoger i barnehage. De reagerer på at barnehageansatte skal ha andre retningslinjer enn resten av samfunnet, slik de tolker veilederen.

Onsdag la myndighetene fram en veileder for smittevern i barnehager under covid-19-utbruddet. Etter planen skal barnehagene åpne mandag.

Veilederen legger fram en rekke anbefalinger, blant annet at de ansatte skal holde avstand, renhold- og hygienerutiner skal styrkes og syke barn og ansatte må holde seg hjemme.

Barnet eller den ansatte kan likevel møte i barnehagen om en i husstanden deres er syk, så lenge personen ikke har bekreftet covid-19.

Ifølge veilederen må barnas behov for nærhet og omsorg ivaretas, men det står at ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

– Det er trygt å åpne barnehagene, og det er viktig for barna våre, sa kunnskapsminister Guri Melby på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Hun oppga at veilederen er basert på en rekke kilder med god kompetanse på barn og smitte.

PEDLEDER: Belinda Bakke jobber i en barnehage i Oslo som pedagogisk leder. Foto: PRIVAT

– Vi er også redde for smitte

Cecilie Koppangen i Kongsberg har jobbet i barnehage i 15 år, hvorav de siste fem som pedagogisk leder.

– De tar en sjanse på at forskningen stemmer når det gjelder smitte og barn, sier hun og legger til:

– Det er veldig vanskelig at det blir forlangt noe annet av oss enn alle andre yrkesgrupper når det kommer til smittevernutstyr – og at det forlanges nærkontakt med barna. Vi er også redde for smitte!

Belinda Bakke er også bekymret.

– Jeg er veldig skeptisk til at barnehagene åpner nå samtidig som resten av samfunnet skal leve under strenge restriksjoner, med å holde avstand på to meter og så videre. Jeg ser ikke hvordan dette kan være trygt for oss som jobber i barnehage, sier hun til VG.

FHI: Forsvarlig

Folkehelseinstituttet (FHI) svarer på kritikken slik via direktør Camilla Stoltenberg:

– Vi mener at det er forsvarlig, så lenge man følger de andre reglene. Der er det jo blant annet lagt opp til at man har faste grupper, at man ikke blander grupper, så det er mer som å ha en familie. Da mener vi det er forsvarlig.

– Men de blir mer utsatt?

– Hvis de følger de andre reglene, som å vaske seg på hendene og holde seg hjemme hvis de har symptomer, og følger opp måten man organiserer dagen på med grupper som holder seg hver for seg, så mener vi at det betyr at man ikke trenger å være mer utsatt for smitte enn om man er hjemme, svarer Stoltenberg.

FORSVARLIG: FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det er forsvarlig at barnehageansatte har nærkontakt med barna uten smittevernsutstyr. Her på en pressekonferanse 8. april . Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Trøste barn med symptomer?

Koppangen forteller at hun selv er forelder til et barn med infeksjonsutløst astma. Tidligere forsto hun det som at ansatte som hadde kronisk syke eller spesielt utsatte i husstanden skulle få slippe å jobbe i barnehage. Men da hun ringte legen, fikk hun beskjed om at hun må gå på jobb.

I veilederen står det at om et barn får symptomer på luftveisinfeksjon i barnehagen, skal det blir hentet så raskt det lar seg gjøre. I mellomtiden må barnet vente ute, eller på et eget rom sammen med en ansatt. Om mulig skal den ansatte holde én til to meters avstand.

Koppangen reagerer på dette:

– Det står ingenting om hva som skjer med barna som har vært i kontakt med det syke barnet. Skal de fordeles på andre grupper, og er det i så fall ok? Skal det gjøres tiltak for de barna som har vært utsatt for mulig smitte? spør hun og fortsetter:

– Det står ingenting om adekvat smittevernutstyr. Betyr dette at en skal trøste et menneske med mulige symptomer på covid-19 uten verneutstyr? Det er lett for Mæland og Melby å si dette der de står trygt med to meter mellom seg. De skal ikke ha flere forskjellige mennesker på fanget hver dag.

HÅNDVASK: Det stilles strenge krav til håndvask og hygiene i barnehagene i tiden som kommer. Illustrasjonsfoto. Foto: Jørgen Braastad

Islandsk studie

FHI-direktør Stoltenberg svarer slik:

– Det er forståelig at denne pedagogen kan føle seg usikker. Samtidig er det er lite sannsynlig at barnet har covid-19 dersom det oppstår luftveissymptomer.

Hun henviser til en ny studie på Island der 564 barn i alderen 0-9 år med luftveissymptomer ble testet, hvor kun 6,7 prosent av disse fikk påvist viruset.

– Det er i tillegg veldig få eksempler hvor barn smitter voksne med covid-19, selv innad i familier. Smittevernrådene i barnehagen vil også bidra til å redusere smitte, understreker direktøren.

Sammenligner med butikkansatte

Belinda Bakke mene smittevernveilederen ser fin ut – på papiret.

– Men spørsmålet er hvordan vi skal få det til i praksis. Utfordringen ligger i at vi skal være mange samlet på et sted, samtidig som vi ikke skal være for nære hverandre eller blande grupper og ansatte, sier hun.

– Jeg er også bekymret for at foreldre med sykdomstegn ikke tester seg og at barna dermed kan ta det med til barnehagen. Vi vet at symptomene på corona kan variere veldig, fortsetter Bakke.

– Hva gjør du selv nå?

– Jeg må møte opp på jobb. Vi skal gjøre det beste ut av det og så godt vi kan. Men min samboer har astma, så om han blir smittet så kan han bli veldig dårlig.

– Opplever du at det er ulike krav til smittevern for barnehageansatte og andre i befolkningen?

– Ja, det opplever jeg. For eksempel: de som jobber i butikk har fått satt opp skjermer ved kassene. Kunder skal holde en meter avstand. I en barnehage kan man selvfølgelig ikke gjøre dette. Vi som jobber i barnehage utsetter oss selv og våre familier til å kunne bli smittet i en større grad enn andre i befolkningen, svarer Bakke.

DIREKTØR: Anne Lindboe er sjefen for PBL, Private barnehagers landsforbund. Foto: Roger Neumann

PBL: De aller, aller fleste kommer tilbake på jobb

– Kartlegginger vi har gjort gjennom helgen tyder på at de aller, aller fleste kommer tilbake på jobb når barnehagen gjenåpner. Det er veldig bra og gjør at barnehagene vil være i stand til å gi barna et trygt og godt tilbud, selv om det nødvendigvis blir litt annerledes enn det var før barnehagene stengte i midten av mars, uttaler Anne Lindboe, direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL).

PBL har 1920 medlemsbarnehager med om lag 30.000 ansatte, ifølge hjemmesiden.

– Erfaringene fra andre land som har holdt barnehagene åpne, som Sverige, tyder også på at det ikke er noe å frykte for ansatte som skal vende tilbake på jobb. Så skal vi selvsagt ta hensyn til ansatte som er i risikogruppe, enten på grunn av høy alder eller fordi de har andre underliggende sykdommer. Men jeg tror det er viktig at vi forholder oss til fakta og anbefalingene fra helsemyndighetene, slik at ikke flere enn nødvendig trenger å bekymre seg for å komme tilbake på jobb nå når barnehagene skal gjenåpne, mener Lindboe.

