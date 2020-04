Les dagens avis her!

I dagens avis skriver vi om at nye behandlingsmetoder av kreftpasienter tvunget frem av Corona-krisen kan bli permanente. Det betyr blant annet at flere pasienter slipper å komme til sykehuset for all oppfølging.

Vi har også sjekket stemningen blant dem som fikk den første utepilsen i Trondheim i dag, og du kan lese om Folkehelseinstituttets nye reiseråd.

Men det skjer andre ting i verden også. De nye «Jakten på kjærligheten»-bøndene er klare og vi gir den den raskeste veien til et sunt utseende.

Og selvsagt kryssord, Kaffepausen, quiz, tegneserier - og mye mer!

Publisert: 21.04.20 kl. 23:43

