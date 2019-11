Jente falt ut av vindu - to mistenkte pågrepet

To personer er mistenkt for å ha dyttet en ung jente ut av et vindu i Tønsberg sentrum.

En person falt ut av et vindu natt til lørdag i Tønsberg, fra rundt fire meter høyde.

– Det er ei jente som har falt ut av et vindu Hun er ikke alvorlig skadet, får VG opplyst fra operasjonssentralen.

Politiet var på jakt etter to personer. En person i 20-årene, og en mindreårig ble senere på natten pågrepet, mistenkt for å ha dyttet jenta ut av vinduet.

– Begge to er mistenkte, den mindreårige er tatt hånd om av barnevernet, mens 20-åringen blir avhørt i morgen, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG.

Politiet har snakket med vitner på gaten som har forklart hendelsesforløpet.

– Dette ser vi alvorlig på, sier Eikedalen.

Publisert: 30.11.19 kl. 03:12