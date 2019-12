HAVDYR: Et molekyl fra dette havdyret, Thiuaria breitfussi, kan i fremtiden bli en ny medisin mot brystkreft. Foto: Jonatan Ottesen/UiT Norges arktiske universitet.

Ny norsk oppdagelse: Molekyl kan bli ny medisin mot brystkreft

Forskere ved Universitetet i Tromsø har funnet et molekyl fra et arktisk havdyr som dreper brystkreftceller.

– Molekylet har vist seg å selektivt drepe kreftceller fra krefttypen trippel negativ brystkreft, som er den mest aggressive brystkreftformen vi har, og som har dårligst prognose, sier Kine Østnes Hanssen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun har sammen med sine veileder, professor Jeanette Hammer Andersen, og professor Espen Holst Hansen oppdaget molekylet, som de en dag mener kan bli medisin mot brystkreft.

Funnet ble offentliggjort i en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet Journal of Medicinal Chemistry i forrige uke

Havdyret, en såkalt hydroide, lever dypt nede på havbunnen i Arktis.

Det ble funnet under en forskningstokt utenfor Bjørnøya i 2011, og var blant flere biologiske prøver som ble tatt opp fra havbunnen.

KREFTCELLER: Forskerne har brukt cellekulturer fra mennesker i laboratoriet for å teste molekylet. Foto: Jonatan Ottesen/UiT Norges arktiske universitet.

Etter at forskerne hentet inn de biologiske prøvene, testet de dem for stoffer som kan virke helsefremmende for mennesker, for eksempel ved at de drept bakterier, virus og kreftceller.

Studerte molekyl i åtte år

I åtte år har forskerne studert molekylet fra havdyret. Østnes Hanssen forteller at det tidlig viste seg at dyret hadde egenskaper som dreper enkelte kreftceller.

– Dette er sjeldent, og veldig stort, sier Hammer Andersen.

Forskerne sier de har fått mange reaksjoner på oppdagelsen etter at det ble publisert.

De mener funnet gir en indikasjon på det enorme potensialet havet har for mulige nye medisiner.

F.v. Kine Østnes Hansen, Espen Hansen og Jeanette Hammer Andersen. Foto: Jonatan Ottesen/UiT Norges arktiske universitet.

– Lovende

– Det har vært en lang reise, og vi har undersøkt mange marine organismer. Det var veldig gøy da vi begynte å se at dette var noe helt nytt. Funnet vårt nå bekrefter at det var verdt det. sier veileder og professor Jeanette Hammer.

Østnes-Hanssen understreker at det fortsatt er tidlig i utviklingsstadiet:

– Men så langt vi har kommet, ser det lovende ut. Vi må gjennom de videre stegene som er nødvendig frem mot at det potensielt kan bli et legemiddel i fremtiden, men underveis har resultatene vært gjennomgående gode. Alle resultater vi har fått, har vært så gode som vi har håpet på, sier hun.

Hun sier molekylet de har funnet, virker slik at det slår ut de prosessene i kreftcellene som gjør at det er kreft.

– Vi har brukt cellekulturer fra mennesker i laboratoriet, og da har vi sett en god effekt, sier hun.

Publisert: 15.12.19 kl. 20:58

