KRABBE: Ulovlig fanget, frossen kongekrabbe som ble beslaglagt av politiet tirsdag Foto: Politiet

Ny razzia i kongekrabbe-saken – to nye pågripelser

Et transportselskap i Tana ble fredag raidet av politiet i forbindelse med opprullingen av den såkalte kongekrabbe-ligaen. Ytterligere to personer er pågrepet.

Oppdatert nå nettopp

Politiet gikk til aksjon mot vareterminalen fredag ettermiddag, ifølge Fiskeribladet. Selskapet er mistenkt for å ha transportert den ulovlige krabben fra Øst-Finnmark.

Aksjonen skal være knyttet til beslag av ulovlig omsatt kongekrabbe på et anlegg like ved transportselskapets eiendom.

– Politiet skal avhøre de siktede og gjennomgå beslag. Det er ikke tatt stilling til hvorvidt noen av de sist siktede vil framstilles for varetektsfengsling, sier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Tilsammen er ti personer pågrepet i Finnmark i tilknytning til saken.

– Det er et stort sakskompleks, med mange involverte. Det er ennå for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart, eller hva etterforskningen så langt har avdekket, sier politioverbetjent Pettersen.

Politiet mener at en rekke leverandører av kongekrabbe i Øst-Finnmark inngår i et ulovlig nettverk som har omsatt for flere titalls millioner kroner i løpet av de ti siste årene.

Tirsdag og onsdag denne uken gikk politiet til aksjon mot et titall personer som koples til distribusjon og omsetning av kongekrabbe. To personer er varetektsfengslet for fire uker.

Personene som er siktet, er siktet for henholdsvis grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning eller heleri av kongekrabbe.

Fem politidistrikt har gjennomført ransakelser og pågrepet fiskere, omsettere og kjøpere. Åtte av de siktede er bosatt i Øst-Finnmark.

Politiet har gjort store pengebeslag. Flere av beslagene var hver for seg på mange hundre tusen kroner.

BESLAG: Flere hundre tusen kroner er beslaglagt av politiet. Foto: ØKOKRIM

Det er tatt også beslag i flere hundre kilo kongekrabbe og utstyr til produksjon og foredling av kongekrabbe.

Politiet og Økokrim har etterforsket saken siden august. Nettverket skal ha hatt hovedbase i Båtsfjord kommune. En rekke transportselskaper skal være involvert.

Politiet mener at de systematisk har fraktet ulovlig kongekrabbe fra nord til sør - og også videresolgt krabbe til grossister.

Økokrim er overrasket over omfanget av virksomheten.

– Man kan merke seg at mye av det vi nå etterforsker, har skjedd i ly av lovlig virksomhet, først og fremst transport og distribusjon, har førstestatsadvokat i Økokrim Håvard Kampen opplyst til VG.

Han sier Økokrim har klare bevis for at den ulovlige virksomheten har pågått i mange år.

Publisert: 22.11.19 kl. 16:19 Oppdatert: 22.11.19 kl. 16:44