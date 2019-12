MINISTER: Jon Georg Dale i Frp vil ta konsekvensen dersom lønnsomme veiprosjekt i fergefri-pakken legges bort. – Her blir jeg stilt kabinettsspørsmål på trykk i VG, skjønner jeg, sier Dale. Foto: Terje Bendiksby

«Fergefri E39»-debatten: – Det vil ikke skje med meg ved roret

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil ikke godta at vedtatte veiprosjekter i gigantprosjektet «Fergefri E39» skrinlegges mens han sitter som statsråd.

Nå nettopp

Debatten har rast etter at Atle Hamar (V) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) foreslo å vrake den store veivisjonen «Fergefri E39» fra Trondheim til Kristiansand.

– De må regne på nytt. De har ikke gjort regnestykket som skal til for å gjøre fornuftige investeringsbeslutninger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i Frp.

– Dersom det kommer sterke nok motstemmer, vil du revurdere de vedtatte planene?

– Rogfast og Hordfast ligger i løype til realisering, men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få ned kostnader og få opp nytteverdien. Det er en jobb helt fram til byggestart.

Han mer enn antyder til VG at han vil være forberedt på å forlate ministerposten dersom de vedtatte veiprosjektene ikke gjennomføres.

– Å droppe de mest lønnsomme veiprosjektene, det vil ikke skje. Ikke med meg ved roret, sier Dale til VG.

Kaller det dyrt og utdatert

Statssekretær i Klimadepartementet, Atle Hamar, leder også distriktspolitikken i Venstre. Han sier at veiprosjektet har blitt for dyrt – prislappen på 150 milliarder kroner i 2013 har for lengst steget til 340 milliarder kroner.

I mellomtiden har elfergene kommet på fjordene og blitt en norsk klimasuksess, en industri for utslippsfri skipsfart har vokst fram.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes kaller det en «nobrainer» og kaller planene utdatert.

Begge foreslår å droppe de dyreste og mest usikre prosjektene først. Heller «utslippsfri» enn «fergefri», skriver DN på lederplass.

Samtidig sier Høyre og Frp på Stortinget at det er uaktuelt å snu. Dale peker på at Venstre har vært med på å vedta prosjektene.

les også Slår alarm i ny rapport: Gigantprosjekt langs kysten kan bli utdatert

HAMAR: Statssekretær Atle Hamar (V) i Klimadepartementet sier han har partiet og klimaministeren i ryggen når han fremmer forslaget om å legge vekk fergefri-visjonen. Foto: Terje Bringedal

Rogfast utsatt

Ifølge Samferdselsdepartementet er Hordfast og Rogfast, som knytter sammen Bergen og Stavanger, blant landets klart mest lønnsomme veiprosjekt. Sammen med Møreaksen er de vedtatt for byggestart.

Men Rogfast, med verdens lengste undersjøiske tunnel under Boknafjorden er utsatt på ubestemt tid.

Statens vegvesen sier til DN at de ikke binder seg til «fergefri»-konseptet. De vurderer hvert enkelt veiprosjekt opp mot alternativet, et hyppigere og bedre fergetilbud. De vil ikke binde seg til «fergefri»-konseptet.

– Det er forskjell på å si at man vil vrake prosjektet og å si at disse tre prosjektene er lønnsomme, mens andre ikke er det. At Statens vegvesen sier at det vil ta lang tid før vi har teknologien til å krysse Sognefjorden, er et relevant faglig råd, sier Dale.

– Forslaget er å droppe de dyreste og mest usikre prosjektene først. Hvis dere skrinlegger prosjekter går dere jo bort ifra «fergefri E39»?

– Det er en veldig akademisk debatt, som kan være interessant, men ikke tar oss videre fremover.

Et ekspertutvalg foreslo i november at hyppige fargeavganger er et bedre valg for flere av strekningene.

«BYGG MER VEI»: Slagordet var tydelig på Frps landsmøte i 2017. Foto: Krister Sørbø

Spørsmålet om elferger

Den første elfergen, MF «Ampere», ble bygget i 2014 og har siden gått i skyttel mellom Lavik og Oppedal i Sogn og Fjordane. Klimadepartementet kan nå skryte av at hver tredje ferge blir utslippsfri om kort tid.

Teknologiutviklingen er drevet fram av strenge miljøkrav fra kjøperne. Dale er enig i at etterspørselen skapt av fergesambandene har vært viktig for denne norske klimasuksessen, men:

– Norge kommer ikke til å gå tom for fjorder. Vi snakker om å bytte ut de fergesambandene der fergene åpenbart utgjør en stor konkurranseulempe, sier Dale.

I sommer gikk Sylvi Listhaug ut mot sin egen regjering og foreslo endringer i Møreaksen.

Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 07.12.19 kl. 11:40