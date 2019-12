SISTE HILSEN: En teddybjørn, et lys og en siste hilsen på stedet der en kvinne er siktet for å ha tatt med seg sine tre barn på sjøen i Tromsø. Foto: Hallgeir Vågenes

Forsker: De som elsker barna, kan også ta dem med i døden

En mor eller far som ønsker å ta sitt eget liv og som tar med seg det kjæreste de har i døden, er ifølge forsker Vibeke Ottesen det mest typiske barnedrapet i Norge.

– Vi må ta innover oss at foreldre som elsker barna sine, også kan drepe dem, sier Ottesen, som er gjesteforsker ved Universitetet i Oslo med doktorgrad på drap i nære relasjoner.

Ottesens forskning har blitt aktualisert etter at en kvinne i 20-årene i Tromsø denne uken ble drapssiktet. Hun ble funnet livløs i sjøen mandag sammen med sine tre små barn. Kvinnen og to av døtrene er døde, den yngste kjemper fremdeles for livet.

Politiet har bedt vitner som kjenner familien om å melde seg. Forløpet er likevel langt på vei kartlagt av politiet, selv om ingen så kvinnen og barna gå i sjøen utenfor Tromsøya.

Studerte 39 barnedrap i Norge

VIbeke Ottesen er evolusjonspsykolog ved Institutt for biovitenskap. Hennes doktoravhandling er en studie av 39 barnedrap og tilfeller av dødelig vold mot barn i årene 1990–2009.

Kripos har registrert 24 drapsofre under 18 år i perioden 2009–2018. 11 av dem ble drept av sine biologiske foreldre. Annen dødelig vold er ikke med i disse tallene.

Saken som har fått mest oppmerksomhet, gjaldt Christoffer Kihle (8), som døde i 2005: Stefaren ble dømt til åtte års fengsel for mishandling med døden til følge.

– Fordi så mange kjenner Christoffer-saken, tror de det er slik barnedrap skjer: Et barn som ikke er elsket og oppleves som en byrde, blir utsatt for vold og forsømmelse over lengre tid og til sist drept. Men slike drap har vi svært få av i Norge, sier Vibeke Ottesen.

– Suicidale foreldre dreper barn

I studien fra Norge fant hun at nær 80 prosent av barnedrapene skjedde i forbindelse med en forelders psykose eller selvmord. Psykose er en alvorlig psykisk lidelse hvor det foreligger realitetsbrist, som sviktende dømmekraft.

DRAPSFORSKER: Vibeke Ottesen tok doktorgrad på en studie av 39 barnedrap i Norge i perioden 1990–2009. Hun er evolusjonspsykolog og gjesteforsker ved Universitetet i Oslo. Foto: Marte Vike Arnesen

Gir ikke mening for gjenlevende

– Du kan være psykotisk, men må ikke være psykisk syk for å ta livet ditt. Men å si at du er på et mørkt sted i livet, er ikke å ta for hardt i. Du tror selvmord er løsningen, orker ikke leve lenger og tenker ikke klart.

– Men hvorfor ta med seg barn i døden?

– Når du er en forelder som elsker barnet ditt, klarer du ikke nødvendigvis tanken på at de skal leve uten deg. Du har din forståelse av verden som gjør at du tar livet ditt. Så skal du gjøre en vurdering av livet ungene kan komme til å ha etter deg.

– Det er vanskelig å forstå?

– Gode foreldre tar unger med seg inn i døden. Det må vi ta innover oss, selv om det ikke gir mening for oss som er igjen. Det nytter ikke å si at vi ikke ville gjort det samme. Sånn er det for dem. Om vi leter etter ondskap, vil vi bomme en del ganger, sier Ottesen.

– Tror ikke det finnes annen utvei

Professor Lars Mehlum leder Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han sier at kombinasjonen selvdrap/drap forekommer veldig, veldig sjelden.

– Som regel skjer det når forelderen er i en akutt psykotisk tilstand. Evnen til å skjønne hele situasjonen, konsekvensene og alternativene er redusert. I forvirringen tror den voksne at det ikke finnes annen utvei, at det er best for barnet å dø, sier Mehlum.

– Vi må snakke mer om selvmord

Mens vi har 25–30 drap i Norge hvert år, tar over 600 mennesker livet av seg. Flere menn enn kvinner begår selvmord, flere menn tar med seg partner eller barn i døden.

– En livskrise kan være utløsende. For menn kan det være samlivsbrudd, tap av arbeid og anseelse, at de ikke klarer betale regningene. Vi vet mindre om hvorfor kvinner tar livet sitt. For å få svar, må de legge igjen brev eller overleve selvmordforsøk, sier drapsforskeren.

Hun mener at hennes forskningsresultater kan bidra til å forebygge barnedrap.

– Vi må se etter gode foreldre som sliter, spørre dem om de har tanker om selvmord og hvilke planer de i så fall har for barna sine. Vi må bryte tabuer og være til stede som medmennesker for venner, familie og kolleger som har det vanskelig, sier Ottesen.

– Spør direkte om du er bekymret

Mehlum er enig:

– Ikke la det fare og skure, bare fordi det er ubehagelig. Hvis du er bekymret for om folk vurderer selvmord, spør direkte og konkret, helt til du er trygg på at det går greit. Hvis ikke, sørg for at vedkommende for hjelp, sier senterlederen.

Er livet vanskelig? Rådet for psykisk helse har oversikt over hjelpetelefoner

ØNSKER VITNER: Politistasjonssjef Anita Hermandsen (t.h.) og politiadvokat Gøril Lund opplyste fredag morgen at også den fire år gamle jenta døde i tragedien i Tromsø. Foto: Hallgeir Vågenes

En doktorgradsavhandling ved senteret fant nylig at innvandrere i første og andre generasjon har lavere selvmordsrate enn dem som har vokst opp i Norge. Men tallene skiller ikke mellom ulike årsaker til innvandringen.

– Vi vet ikke om det er ulik forekomst av selvmord mellom de som har flyktet fra krig og politisk forfølgelse og de som er arbeidsinnvandrere eller er kommet hit som følge av familiegjenforening, sier professor Lars Mehlum.

Oppdragervold mer vanlig i USA

Vold og omsorgssvikt mot uønskede barn som ender i døden, er mer typisk i USA.

– Der er fysisk disiplinering tillatt. Da dør barn gjennom såkalt oppdragervold, sier Ottesen.

En annen hovedkategori innen barnedrap i USA er tenåringsmødre som etter en skjult graviditet dreper sitt nyfødte barn rett etter fødselen.

– Slike drap har vi få av i Norge, takket være seksualundervisning i skolen, prevensjon, fri abort og støtte til alenemødre, sier forsker Vibeke Ottesen.

