Sylvi Listhaug møtte pressen etter hun holdt tale i Drammen 1. mai. Foto: Frode Hansen, VG

VG erfarer: Listhaug inn i regjeringen igjen

Sylvi Listhaug skal tilbake i regjeringen, etter det VG erfarer. Hun gikk av som justisminister for ett år siden.

Statsministerens kontor bekrefter at det skjer endringer i regjeringen fredag formiddag. Når Listhaug kommer tilbake til Kongens bord, går eldreminister Åse Michaelsen ut av Solbergs regjering, får VG opplyst.

Det var NRK som først meldte at Listhaug skal inn.

En kilde sier det vil være en «kraftig forsterkning og vil kunne gi Frp et stort løft, fordi Listhaug har tyngde og vilje, og vil profilere Frp på en helt annen måte.»

Sylvi Listhaug gikk av etter å ha postet et omstridt Facebook-innlegget med et bilde av terrorister fra den somaliske Al-Shabaab-militsen med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Hun fikk et mistillitsforslag mot seg i Stortinget, men valgte å gå av.

Etter statsrådmøtet 11.15 vil den nye regjeringen stille seg opp på Slottsplassen.

VG erfarer at Sylvi Listhaug blir eldre- og folkehelseminister. Listhaug var statsråd fra 2015 til 2018, først som landbruksminister.

Hun skal angivelig ta over posten etter Åse Michaelsen, som har hatt stillingen siden januar i fjor.

Listhaug har bakgrunn som byråd i Oslo og rådgiver i PR-bransjen. Hun ble i fjor konstituert som første nestleder i Frp etter at Per Sandberg trakk seg. Hun er på valgs om nestleder under partiets landsmøte denne helgen. Der skal også en annen Frp-politiker trolig gjøre sitt comeback: Terje Søviknes er også innstilt som nestleder etter Ketil Solvik-Olsen.

Det er kort tid siden det sist ble varslet endringer i regjeringen. I slutten av mars kom Erna Solberg ut på Slottsplassen med det som ble Solberg-regjeringens syvende justisminister siden 2013 - Jøran Kallmyr.

Før tolv vil statsministeren igjen tre ut på Slottsplassen for å kunngjøre de nye endringene, for det siden bli pressekonferanse.

I januar meldte flere fylkesledere i Frp at de ønsket seg et Listhaug-comeback i regjeringen.

Publisert: 03.05.19 kl. 10:23 Oppdatert: 03.05.19 kl. 10:42