Erna Solberg er spent før alkoholkranene åpnes for fullt

Statsminister Erna Solberg (H) er småengstelig før utelivet i Norge slippes løs for fullt igjen. – Vi vet det er en smittekilde, sier hun til Sveriges Radio.

Det var i et lengre intervju i programmet Studio Ett onsdag at Solberg ble grillet rundt forskjellene i tilnærmingen til pandemiutfordringene i Sverige og Norge.

– Sverige har gjort litt mindre enn vi i Norge har gjort. De har på mange måter de samme oppførselsanbefalingene med avstand og hjemmekontor. Det er mange flere ting som er mer likt enn vi ofte later som, sier Solberg.

– Sverige stengte ikke skolene og man har ikke på samme måte stengt utelivet som vi har gjort. Jeg har alltid tenkt at svenskene er litt som nordmenn. Når de har drukket alkohol er det vanskelig å få dem til å oppføre seg. Vi vet at utelivet er en smittekilde. Det er vanskelig å forhindre smitte når folk blir veldig glad for å være i nærkontakt fordi de har drukket litt alkohol, sier Solberg.

– For oss ville det vært et risikopunkt. Vi har ikke åpnet barene i Norge. De åpner først 1. juni. Dette er fortsatt et av de punktene jeg er litt engstelig for. Hvordan vil atferden blant nordmenn være da?

Norge har langt færre dødsfall etter coronarelatert sykdom enn Sverige. Det er så langt registrert 3.831 dødsfall i Sverige og 234 i Norge.

På spørsmål om hun tror dødstallene i Sverige ville sett annerledes ut om Sverige hadde valgt en strategi som lignet mer på Norges, svarer Norges statsminister:

– Det er veldig vanskelig å svare på. Noe av grunnen til de høye dødstallene i Sverige, skyldes jo at dere har fått det veldig mye innen eldresektoren. Det kan være at det at vi stengte såpass mye ned, skapte en annen type forståelse for smittesituasjonen, sier Solberg.

