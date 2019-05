AKTIVIST: Iyad El-Baghdadi ble informert av norske tjenestemenn at foreligger en trussel mot han, skriver The Guardian. Her fra Oslo Freedom Forum, der El-Baghdadi deltok i 2014. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Guardian: CIA advarte norske myndigheter om mulig saudiarabisk trussel mot aktivist

CIA har advart norske myndigheter om en mulig trussel mot en arabisk aktivist som har fått asyl i Norge. Saudi-Arabia skal stå bak, melder The Guardian.

NTB

Halvor Bjørntvedt

Bloggeren og forfatteren Iyad El-Baghdadi var statsløs palestiner før han fikk politisk asyl i Norge. Han har bodd i De forente arabiske emirater mesteparten av livet og er en profilert kritiker av Saudia-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman.

Han opplyser til den britiske avisen at han ble klar over trusselen 25. april. El-Baghdadi forteller at representanter for norske myndigheter kom hjem til ham, advarte ham om at han kunne være i fare og tok ham med til et sikkert sted.

Opplysningene om trusselen kom ifølge The Guardian fra CIA, som i sin tur varslet Norge. El-Baghdadi ble deretter oppsøkt av norske tjenestemenn.

Iyad El-Baghdadi nevner også saken på sin Twitter-konto, og takker for støtten så langt.

– Hvis ikke de ønsker å drepe meg, har jeg ikke gjort jobben min, skriver han.

The Guardian har spurt den saudiarabiske ambassaden i Washington om en kommentar til saken, men skriver at de så langt ikke har svart på henvendelsen.

El-Baghdadi har i flere år vært en aktiv stemme på Twitter i temaer som borgerkrigen i Syria, Saudi-Arabia og problemstillinger i Midtøsten generelt. Han var en god venn av den drepte journalisten Jamal Khashoggi, og uttalte i fjor til Dagbladet at den saudiske kronprinsen var personlig involvert i planleggingen av det antatte attentatet.

KRITISK: Iyad El-Baghdadi har vært en fremtredende kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman. Foto: STRINGER / AFP

Publisert: 07.05.19 kl. 13:39 Oppdatert: 07.05.19 kl. 14:08