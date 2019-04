FÅR KRITIKK: Kjersti Toppe (Ap) vil endre abortloven. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Abortkamp i Ap splitter de rødgrønne

FOLKETS HUS (VG) Aps samarbeidsparti Sp, mener som både Høyre og KrF, at abort-debatten i Arbeiderpartiet er oppsiktsvekkende.

Nå nettopp







AUF og flere av Aps lokallag vil gå inn for å skrote abortnemndene, og utvide abortgrensen til uke 18. Fredag morgen kastet Aps helsetopp Ingvild Kjerkol seg inn i abort-debatten, og gikk ut med støtte til å endre loven.

– Jeg hadde ikke trodd dette kunne komme fra Ap. Sp står bak dagens abortlov. Det er ingen diskusjon hos oss om dette, skriver Kjersti Toppe i en e-post til VG. Hun legger til at det eneste er at de ikke støtter fosterreduksjon av friske fostre som ble tillatt i 2016.

Toppe er helsepolitisk talsperson i Sp, og kaller saken «oppsiktsvekkende» fra Ap og Ingvild Kjerkol.

Det er ikke bare mellom de rødgrønne debatten splitter: Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke endre loven – noe han fastslo fra talerstolen fredag ettermiddag.

REAGERER: Kjersti Toppe i Senterpartiet. Foto: Hallgeir Vågenes

– Radikalt

De samme tonene som i Sp, gjentas både fra Høyre og KrF. Begge kaller debatten nettopp «oppsiktsvekkende». Fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad mener forslaget er radikalt liberaliserende.

– Hvis man tenker at i prematur avdeling kan man føde et barn ned mot uke 20 nesten – og så vil de endre grensen til uke 18 ... De har kun kvinners rettigheter i hodet, mens barnets rettsvern blir svekket, sier hun.

Hun mener Arbeiderpartiet har snudd på hælen i abort-debatten, etter å ha sagt at man ikke skal forhandle om abortloven.

– Men dere har jo forhandlet om abortloven?

– Ja, vi har forhandlet, men da fikk vi kritikk for det – hvor Ap mente at loven balanserte på en knivsegg og måtte ligge fast, sier hun.

– Diskusjonen for oss var faktisk tvillingabort i utgangspunktet: Der var det et hull i norsk lovverk. Så var det i tillegg en diskusjon om hva som skal ligge i 2C. Det handlet altså om noe helt annet enn å flytte grensen for selvbestemt abort.

les også Slik endres abortloven: KrF og Erna tapte abort-slaget

Helsetilsynet: Nei til ny abortlov

Før sommeren vil Erna Solbergs flertallsregjering legge frem forslag om å sende alle søknader om fosterreduksjon, ofte kalt «tvillingabort», til behandling i nemnd. I en pressemelding skriver Helsetilsynet at de ikke støtter en forslaget.

– Statens helsetilsyn mener at kvinnens rett til å selv bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av uke 12 skal være uendret, står det i pressemeldingen.

les også Drama på Ap-landsmøtet: Støre kan tape oljekampen

– Godt kompromiss

Vikarierende leder i Høyres kvinnepolitiske nettverk, Guro Angell Gimse sier loven i dag er et godt kompromiss mellom kvinners selvbestemmelse og barnets rettsvern.

– Den balanserer godt, som det står i programmet til Ap. Det skjer ganske mye med et foster fra uke 12 til 18 også, kvinnen begynner kanskje å kjenne liv på det tidspunktet. Det er en grunn til at man har den grensen.

les også Sjekk den forskjellen: Jonas 17 – Erna 0

Kjerkol argumenterer med at det er regjeringspartiene som har åpnet for å forhandlet om abortloven i konservativ retning, og at det da ikke kan forventes at Ap skal opprettholde kompromisset.

– Det her er jo noe helt annet – her snakker vi om grensen til selvbestemt abort. Så vet Kjerkol like godt som meg at det ikke ble

gjort noe med paragraf 2c.

– Men den lå jo på bordet?

– Det gjorde den. Der har jo vi fra kvinneforum frarådet våre å gå videre på, og man har ikke gått videre med det. Det her er en annen del av loven det her, enn å utvide retten til selvbestemt abort, sier hun.

Utfordrer Kjerkol

Hun reagerer på at Kjerkol omtaler nemndene som en stor belastning for kvinner, og sier det ikke er et domstolliknende organ, men et organ som skal ivareta en kvinne som må ta en vanskelig beslutning, med vekt på hva hun selv vil. Hun kommer også med en utfordring til Kjerkol:

– Vil hun ikke ha noen nemnder i det hele tatt, ikke etter uke 18 heller? For da blir det i utgangspunktet fri abort frem til uke 22, når fosteret er levedyktig

Kjerkol: Berøringsangst

Kjerkol svarer kritikerne i en e-post til VG. Hun skriver at ingen tar senabort fordi man kan, men fordi man må.

– Når 99,7 prosent av alle som søker om slik abort får det innvilget, har vi i praksis har en abortgrense på 18 uker. Men de aller fleste tar likevel abort så tidlig som mulig, skriver hun.

– De om lag 500 som tar abort etter uke 12 gjør det fordi man finner ut at fosteret er sykt eller de har sterke sosiale grunner for det, dette er kvinner som har det tungt og jeg vil ikke legge sten til byrden ved at de må møte i nemnder også, fortsetter hun.

– Jeg liker heller ikke hva man impliserer om kvinner som nesten litt uansvarlige, og at en endring til uke 18 gjør at flere med lett hjerte vil vente så lenge som mulig med å ta abort.

Hun skriver at hun oppfatter at man har berøringsangst med realitetene.

– Høyres kvinner kritiserer meg for å peke på at nemndene er et domstolslignende organ. Det er tåpelig, man blir jo ikke dømt i en nemnd, men de har en juridisk hensikt om vi vil innrømme det eller ei.

– Når kvinner rapporterer at de opplever nemndbehandlingen som en belastning og en krenkelse er det noe jeg velger å tro på og ta på alvor. Jeg registrere at Høyre ikke gjør det samme.

Publisert: 05.04.19 kl. 20:00