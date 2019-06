PARALLELT MØTE: Carl I. Hagen (Frp) og Hallstein Bjercke (V) møttes torsdag ettermiddag i transportkomiteen i Oslo kommune og kranglet om lokal bompause samtidig med at landsstyret i Frp diskuterte løsninger for å komme seg ut av bom-knipa. Foto: Frode Hansen, VG

Frp-Hagen foreslår bom-pause - Venstre advarer

OSLO RÅDHUS (VG) Venstres Hallstein Bjercke i Oslo advarer Frp-landsstyret mot å tukle med Oslopakke 3 i sin iver etter billigere og færre bom-passeringer.

I det hovedsakelig bompengefinansierte spleiselaget Oslopakke 3, inngår blant annet den nye Fornebubanen og ny T-banetunnel i Oslo.

Bjercke frykter at et bompenge-kutt fra regjeringen etter det pågående Frp-presset for lavere bompenger kan sette store, viktige prosjekter i spill.

Onsdag ettermiddag sitter Bjercke fra regjeringspartiet Venstre sammen med Carl I. Hagen fra regjeringspartiet Frp i Oslo kommunes samferdselskomité og behandler enda et bomforslag fra Frp-veteranen.

SIV PÅ PLASS: Frp-leder Siv Jensen ankom landsstyremøtet i Frp i god tid før møtestart klokken 16 torsdag. Hun sa hun ikke var spesielt overrasket over det store presseoppudet foran Frp-kontoret ved uterestauranten på «Dasslokket» ved Stortinget. Foto: Frode Hansen, VG

I forslaget fra Frp vil Hagen og førstekandidat Aina Stenersen stoppe innkrevingen av bompenger som ble igangsatt 1. juni i den nye Oslobomringen til etter kommunevalget.

– Alle bomstasjoner som det fra 1. juni 2019 ble igangsatt innkreving av bompenger fra, stenges igjen midlertidig fra 1. juli 2019 og frem til det nye bystyret får behandlet gjenåpning i egen sak, foreslår Frp.

Forslaget er sjanseløst til å oppnå flertall, fastslår Hallstein Bjercke som i likhet med Hagen og Stenersen er en del av opposisjonen i Oslo der Ap, SV og MDG som kjent utgjør byrådet.

– De kan jo rote til de helt nødvendige og vedtatte prosjektene i Oslopakke 3 hvis Frp med sitt bompengekjør får regjeringen til å endre bompengepolitikken, sier Bjercke til VG.

Han synes ikke Frp opptrer som et ansvarlig regjeringsparti for tiden.

– Hvor lei deg blir du dersom Frp går ut av regjering etter denne bompenge-krisen?

– De får finne ut av det selv, men skal de sitte i regjering, må de oppføre seg som et regjeringsparti, svarer Bjercke.

Carl I. Hagen forsvarer forslaget om at Oslo bør ta en bom-timeout i den nye bomringen med 52 nye bomstasjoner fra 1. juli.

– Vi har stemt mot Oslopakke 3 fordi vi er uenige i at bilister skal betale for det som går 98 prosent til kollektiv og sykkel. Vi mener 75 prosent bør gå til vei. Bilistene betaler for akkurat det de ikke bruker, sier Hagen til VG.

- Hva med prosjektene som er i gang?

- Det er masse som ikke er i gang, svarer Hagen.

Han mener staten, som han mener svømmer i penger, bør ta ansvaret for viktig infrastruktur.

– Man bør skru av innkrevingen i de 52 nye bommene, og overlate det til det nyvalgte bystyret til høsten, sier Carl I. Hagen til VG fra møtet i Oslo rådhus - mens partikollegene drøfter bomsaken på Fremskrittspartiets hovedkontor en liten kilometer unna - like ved Stortinget.

Publisert: 05.06.19 kl. 17:07