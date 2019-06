Nikolai (20) måtte rømme solsenteret

Nikolai Lundeby Hansen (20) hadde kledd av seg og var klar for litt falsk sol. Så begynte vannet å fosse inn på solsenteret.

– Jeg hadde akkurat kledd av meg og skulle legge meg ned på solsengen da strømmen gikk. Jeg tittet ut i gangen, og der så jeg at det rant vann ut i gangen fra et annet solrom. Da var det bare å hive på seg klærne, og komme seg ut, sier 20-åringen til VG.

Nikolai Lundeby Hansen sier at han så litt vann på gulvet da han gikk for å betale for soltimen på Solhuset på kjøpesenteret Drøbak City torsdag ettermiddag, men at han ikke tenkte mer over det der og da.

– Jeg tenkte det var bra at jeg ikke lå i solsengen da strømmen gikk. Vann og elektrisitet er jo ikke noen god kombinasjon. Det hadde ikke vært så gøy, sier han.

– Det var litt kjipt. Jeg mistet hundre kroner, og ikke ble det noe sol heller.

VANN I SOLARIET: Det ble ikke noe sol på Nikolai Lundeby Hansen (20) torsdag ettermiddag. Foto: Privat

Solhuset var ikke alene om å bli rammet av oversvømmelser på kjøpesenteret i Drøbak torsdag ettermiddag. Ifølge senterleder Ragnar Sørlie kom det voldsomme mengder nedbør i løpet av et drøyt kvarter.

– Det var et enormt hav av vann som jeg aldri har sett maken til. Slukene klarte ikke å ta unna nedbøren, og vannet rant nærmest oppover og inn i den sørlige delen av senteret. På det meste sto vannet 15–20 centimeter oppover veggene, sier Sørlie.

Sørlie sier at både en dyrebutikk, en jernvarebutikk og en sportsforretning ble rammet, i tillegg til solsenteret. Alle ligger i senterets underetasje.

– Jeg var bekymret når det sto på som verst, men det ser ut til å ha gått bra, sier han.

Sørlie opplyser at solsenteret ble stengt etter oversvømmelsen.

– Vi måtte koble strømmen fra solsengene som sto der vannet trengte inn, etter avtale med eieren. Dette er senger som koster en million kroner stykket, sier han.

VG har vært i kontakt med en av eierne av solstudioet Solhuset i Drøbak. Han henviser VG til senterleder Ragnar Sørlie.

Uværet herjer

Torsdag ettermiddag har lynnedslag og voldsomt regnvær herjet store deler av Sør-Norge. Uværet har også herjet med strømnettet på Østlandet, og torsdag kveld er flere tusen husstander uten strøm. Blant de verst rammede stedene er Våler og Halden i Østfold og Eidsvoll i Akershus.

Våler hadde rundt 2500 husstander uten strøm i 17.10-tiden.

– Det er spredt fra Halden til Akershus. Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar før folk får strømmen tilbake, men i all hovedsak kan det ta mellom én og to timer, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett til VG.

Også i Oslo har regnet satt sine spor. Ved Alexander Kiellands plass ble dette bildet tatt:

FLOM: Maridalsveien i Oslo så slik ut tidligere torsdag. Foto: Jens Holm / Stringerfoto

Bilstans

– Det har ikke vært så mye drama, men veien her sto i 70 centimeters vann. Det er et kjent problem at når det kommer store nedbørsmengder, tetter det seg og vannet stiger, sier Robert Corell, uttrykningsleder i Brannvesenet, til VG på stedet.

– To biler fikk stans her, men ble til slutt tauet løs. Folk må respektere at når vannstanden blir som nå, må de ikke kjøre rett uti, sier han.

Veien har vært stengt i begge retninger, men har åpnet igjen nå.

Publisert: 06.06.19 kl. 19:35 Oppdatert: 06.06.19 kl. 19:48