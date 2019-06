FARGERIKT: Olabilløp-gutta ordnet utdrikningslag. Fra v. Jan Terje Skalmerud, Hans Jacob Mydske, Sissel Berdal Haga, Kjetil Ørbeck, Olav Thon, John Mosvold, Morten Biong Nilsen, Hans Moe, Lasse Berg, Kåre Mortensen og Erik Baumann. Foto: Privat

Utdrikningslag for Olav Thon (95) – Sissel (78) var med

Nordberg Grand Prix-gutta fikset utdrikningslag for Olav Thon (95) som gifter seg med sin Sissel Berdal Haga (78) neste uke, etter å ha vært kjærester i 30 år.

Oppdatert nå nettopp







Det var Nordre Aker Budstikke som først skrev om saken.

Tirsdag var det utdrikningslag.

Her var mange olabilløp-representanter, sponset av Thon, samlet rundt et langbord. Gutta med oransje luer for anledningen, Olav med sitt «varemerke» – den korallfargede luen som Sissel har heklet, og Sissel selv med knall gul lue og matchende klær.

RACING DRESS: Her får Olav Thon overrakt en flunkende ny racingdress med påskriften «Kong Olav» til neste års olabilløp. Til venstre Sissel Berdal Haga, til høyre Thor Bendik Weider. Foto: PRIVAT

– Food truck

– Det var superhyggelig, forteller Thor Bendik Weider, formann i Nordberg Grand Prix, til VG.

På utdrikningslaget, som varte en drøy times tid, var det kun Grand Prix-gutta, Olav og Sissel Berdal Haga.

– Vi sa det var greit med damer over 25, da blir det ikke noe tull på et utdrikningslag, fleiper Weider.

les også Olav Thon om kjærlighet, barnløshet og pengene

Han forteller at en av gutta har en food truck og fra denne ble det servert sushi, småsnacks og smaksprøver på øl fra Nordberg Samvirkebryggeri.

– Og så overrakte vi Olav en helt ny racing dress, sier Weider. På den sto det like godt «Kong Olav».

Han håper Thon stiller med den når olabilløpet feirer 20 års jubileum neste år.

– Dette er et høydepunkt i bryllupsfeiringen. I fremtiden bør alle utdrikningslag få besøk av disse gutta. Jeg gleder meg fenomenalt til å gifte meg, og Sissel er en fenomenal flink jente, sier Olav Thon til Nordre Aker Budstikke.

Dro til med stev

– Vi tenkte at vi måtte stille i oransje luer, så en av gutta var nede og handlet, og så sa vi til Sissel at vi ønsker oss hjemmestrikkede luer, humrer Weider.

Olav Thon, som kommer fra Ål i Hallingdal, bidro selv med underholdning.

– Han er halling, vet du, og dro til med et skikkelig fint stev, sier Weider, som kan fortelle at arrangementet varte en times tid.

Les også: Vi kan ikke komme nær nok, vi må være mye sammen

SAMLING: Foran Food trucken tirsdag. Foto: PRIVAT

– Han er en voksen kar, så han må få med seg Dagsrevyen. Det var veldig hyggelig, de er supersøte mennesker, og jeg tror de satte pris på det, sier Weider.

Paret gifter seg på Hotel Bristol, Olav Thons første hotell, fredag den 21. juni.

Det er Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV) som skal vie dem.

Pappagjeng

Nordberg Grand Prix drives av en lokal pappagjeng som har arrangert olabilløp i 19 år. Med på laget har de blant annet Olav Thon og Sissel Berdal Haga.

– Olav Thon personlig, og Storo storsenter, har bidratt med økonomiske midler som gjør det mulig med liveoverføring på storskjerm gjennom hele løpet, lydanlegg og en fantastisk god speaker som simultankommenterer hva som skjer langs løypa, sier Weider.

GODT HUMØR: Det var smil og latter under utdrikningslaget som «olabilgutta» arrangerte. Foto: PRIVAT

Hvert år deltar rundt 250 og 100 olabiler i gratisarrangementet som fordeler seg på tre klasser: En for de minste barna, en for de større som skal kjøre raskest mulig gjennom løypa, og så den såkalte «idiot-klassen» hvor de voksne kjører i barnas biler med ett mål for øye – å være raskest.

– Vi begynte med dette da vi selv hadde små barn og syntes det var gøy med analoge leker, ikke bare digitale. Dessuten er det grenseoverskridende generasjonsmessig, legger Weider til.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Thon eller Berdal Haga til denne saken.

Publisert: 12.06.19 kl. 14:01 Oppdatert: 12.06.19 kl. 14:18