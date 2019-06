– MINDRE BYRÅKRATI: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) håper de nye endringene blir godt mottatt. Foto: Frode Hansen, VG

I dag trer endringene i førerkortattesten i kraft

Når endringene i førerkortattesten trer i kraft onsdag, vil eldre møte et mindre byråkratisk system, mener eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Et drøyt år etter at Helsedirektoratet og Vegdirektoratet fikk i oppdrag å se på alternative løsninger til dagens ordning med obligatorisk helseattest for eldre bilførere, blir det nå endringer på dette området.

Fra og med onsdag 19. juni trer disse endringene i kraft:

Aldersgrensen for helseattest for førerkort heves fra 75 til 80 år.

Helseattest fornyes hvert tredje, ikke hvert andre år.

Kognitive tester skal ikke benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt.

– Nå blir det et system som er mye smidigere enn dagens, og som jeg tror vil bidra til å berolige eldre, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Vi mener trafikksikkerheten er godt ivaretatt med det endrede forslaget, samtidig som det gir eldre en enklere hverdag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Dette er saken I 2013 ble aldersgrensen for førerkortattest hevet fra 70 til 75 år. Tre år senere, høsten 2016, ble en ny helseattest utarbeidet av Helsedirektoratet, tatt i bruk av alle leger. Flere har påpekt at de kognitive testene her er altfor strenge.

I fjor vår fikk Helsedirektoratet og Vegdirektoratet i oppdrag av Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet å se på alternative løsninger til dagens ordning. En arbeidsgruppe med representanter fra de to direktoratene gikk gjennom aktuell forskning på området.

I februar i år kom arbeidsgruppen med en anbefaling om å heve aldersgrensen for helseattesten fra 75 til 80 år.

Senere samme måned konkluderte daværende eldre- og folkeminister Åse Michaelsen (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) med at aldersgrensen skulle heves til 80 år, og at helseattesten skulle fornyes hvert tredje, og ikke andre år. De bestemte også at den kognitive testen skal ikke lenger benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt.

I mars ble høringsforslaget, som omhandler endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringforskriften, sendt ut til 49 instanser. Vegdirektoratet fikk inn 33 høringssvar, hvor noen av disse dreide seg om forslaget om å heve aldersgrensen for helseattesten.

19. juni trer de nye endringene i kraft. Helsedirektoratet har blitt bedt om å ta en ny vurdering av de kognitive testene, for å se om dette er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter. Fristen er satt til 1. september. Vis mer vg-expand-down

Tydeliggjøring

Etter at Dale og daværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) presenterte de nye endringene i førerkortattesten i februar, skrev fastlege Lars Emil Aga Haugom et debattinnlegget «Ministere på kunnskapsløs frierferd».

Han mente at ministrene ikke kjenner til lovverket, og viste til disse punktene under paragraf 15 i Førerkortveilederen:

Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.

Søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut fra kjent sykehistorie og undersøkelsessituasjonen. Ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde tester brukes.

Dale sier at regelforståelsen for dette lovverket har vært ulik.

– Mange eldre har opplevd at de må gjennomgå de kognitive testene selv om det ikke har vært tegn på kognitiv svikt. Vi kommer til å presisere regelverket som eksisterer i dag, slik at det blir ensartet og ingen eldre må testes uten at det er grunnlag for det, sier Dale.

Skal teste testene

Samtidig som endringene ble kjent i vinter, ble Helsedirektoratet bedt om å ta en ny vurdering av de kognitive testene, for å se om dette er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt. Fristen er satt til 1. september.

– Vi har foreløpig sendt ut informasjon til fylkesmennene og gjort oppmerksom at de kognitive testene ikke skal benyttes til rutinemessig testing av alle eldre som skal fornye førerkortet. Testene skal benyttes der det er mistanke om at det foreligger en kognitiv svikt. Dette er i tråd med anbefalingene i gjeldende førerkortveileder, og det har derfor ikke vært behov for å endre denne, sier seniorrådgiver Birgitte Elise Bøen.

Trygg Trafikk: – Viktig med aldersgrense

Listhaug har tidligere gått ut mot førerkortattesten, som hun mener har bidratt til å plage eldre unødvendig.

– Eldre i dag har bedre helse og lever lengre. Mange har behov for bilen og blir sittende ensomme hvis de mister muligheten til å kjøre. Å ha et godt system hvor vi slipper å frata eldre førerkortet unødig, og som samtidig ivaretar sikkerheten, er viktig, sier hun.

– Det beste med endringene er at eldre fremover slipper å møte et så byråkratisk og omfattende system som de gjør i dag, sier Listhaug.

– BEDRE HELSE: Eldre i dag har bedre helse og lever lengre, sier Listhaug. Foto: Frode Hansen, VG

Trygg Trafikk støtter at aldersgrensen heves, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

– Det viktigste er at det faktisk finnes en aldersgrense, og at denne ikke fjernes, slik at eldre blir nødt til å ta oppsøke lege. Det er ikke slik at alder i seg selv gir utslag på kjøringen, men alderen påvirker kroppen i en eller annen grad. Derfor er det viktig at legen får mulighet til å sjekke og oppdage eventuelle tegn, sier han til VG.

Statistikken viser at risikoen for trafikkulykker blant bilførere øker spesielt rundt 80 år og oppover, ifølge Johansen. Han forstår at de kognitive testene kan oppleves ubehagelig for eldre som må gjennom dem:

– Samtidig er det slik at den dagen det er behov for en grundig kognitiv test, så er det ikke sikkert at den enkelte selv er i stand til å oppleve det samme som legen.

Publisert: 19.06.19 kl. 07:49